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В Украине сейчас работает каждый второй бизнес. Только прямые убытки от войны достигают $120 млрд, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

В Украине сейчас работает каждый второй бизнес. Только прямые убытки от войны достигают $120 млрд, - Минэкономики

Ущерб, нанесенный российской армией инфраструктуре Украины, достигает по меньшей мере 120 млрд долларов, или почти 3,6 трлн гривен.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Он отметил, что ведомство с первого дня начало считать ущерб от российской агрессии.

"У нас два основных подхода – это прямые единовременные потери, сколько будет стоить восстановление мостов, дорог, объектов инфраструктуры, больниц, детсадов, школ, разрушенных Россией в Украине", – объясняет Кудин. "Второй метод – объем потерь валового внутреннего продукта".

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То есть, насколько экономия Украины упадет от агрессии. "Мы видим, что в городах, где идут непосредственные боевые действия, экономическая активность остановилась на ¾, 75% бизнеса прекратили работу. Кто-то в эвакуации, кто-то ждет, когда закончатся боевые действия. В Украине работает каждый второй бизнес, это потери 50% экономической активности", – рассказывает заместитель министра.

В частности, перестало работать большинство металлургических заводов на востоке Украины, что означает сокращение экспорта металлов, занимавших значительную часть структуры экспорта. Блокада Россией морских путей, в частности в Черном море, почти не дают возможности экспортировать кукурузу, пшеницу, подсолнечное масло, которые составляют украинский агроэкспорт.

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Он отметил, что по первому методу расчета экономический ущерб от агрессии составляет 119 млрд долларов, "и эта цифра будет расти каждый следующий день".
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Бизнес потом. нам сейчас главное выстоять.
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11.03.2022 17:20 Ответить
В "тихих" местах бизнес должен работать. Посевная, птицеферма, свиноферма, людей и армию кормить уже сейчас надо, да и другие стратегически важные предприятия.
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11.03.2022 17:26 Ответить
Бизнес не "потом", бизнес это основа экономики, бизнес снабжает армию.
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11.03.2022 18:08 Ответить
Не будете красти, це я про можновладців, досить швидко, після перемоги, відбудуємо Неньку.
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11.03.2022 17:24 Ответить
Кожен другий ?

є великі сумніви
можливо не закрили бізнес і кожен другий , а прауює кожен десятий якщо не двадцятий то є велика різниця пишить вірно
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11.03.2022 17:27 Ответить
Каждый второй? Да почти все закрыто в лучшем случае каждый четвёртый
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11.03.2022 18:14 Ответить
 
 