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Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт, чтобы втянуть ВС РБ в войну, - Командование ВС ВСУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт, чтобы втянуть ВС РБ в войну, - Командование ВС ВСУ

Российские самолеты в пятницу нанесли авиаудар по белорусскому населенному пункту Копани, расположенному недалеко от украинско-белорусской границы. Это сделали, чтобы втянуть армию Республики Беларусь в войну с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14.30 от ГПС (Госпогранслужбы. - Ред.) поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими населенными пунктами Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что 9-й пограничный отряд наблюдает, как этот населенный пункт занимает враг.

"Это провокация! Цель - втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной", - подытожили в ВС ВСУ.

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При этом в Госпогранслужбе Украины уточнили, что кроме ударов по Беларуси под обстрел российских самолетов попала и украинская территория.

"Штурмовики СУ с залетом на территорию Украины из Беларуси осуществили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиадуадар по территории РБ. Залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине", - информируют в ГНС.

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Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ сначала бомбили территорию Украины, а затем залетели с Ровенщины на территорию Беларуси и нанесли там авиаудары. Залет двух самолетов пограничные наряды зафиксировали на участке отдела "Дубровица".
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Топ комментарии
+14
Російські літаки в п'ятницю завдали авіаудару по білоруському населеному пункту Копані
====================
тепер населений пункт Копані повинен завдати удару по кацапських літаках на аеродромах РБ.
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11.03.2022 17:36
+12
Вот тебе и результат переговоров бульбофюрера и ***********
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11.03.2022 17:36
+11
Завжди знайдеться мешканець Бугульми, що підтвердить факт обстрілу.
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11.03.2022 17:37
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А на кореспонденте пишут, что беларусы не в курсах что их обстреляли
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11.03.2022 17:36 Ответить
Завжди знайдеться мешканець Бугульми, що підтвердить факт обстрілу.
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11.03.2022 17:37 Ответить
Шито же белыми нитками, хоть бы день подождали, типа лука улетел на переговоры, переговоры идут, а тут бомбёжка. Видать со временем у них полный швах, всё летит к чертям. Надеюсь у беларусов хватит ума отреагировать правильно.
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11.03.2022 17:43 Ответить
Не хватит... Они, конечно, не россияне, массово поддерживающие обнулёныша, они действительно не хотят воевать с Украиной. Но белорусам вдолбили другой стопор "цветные революции- - это зло, никакого насильного свержания власти, посмотрите на Украину, как им плохо после такого живется". Поэтому, максимум - выйдут попротестовать и по домам...
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11.03.2022 17:48 Ответить
Армия не протестует, она либо выполняет приказ, либо не выполняет. Нет и быть не может никакой демократии при единоначалии. Вот и вопрос-как именно она реагирует? То, что рядовые беларусы не пойдут на штурм Киева с шарфиками наперевес это, полагаю, и так понятно.
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11.03.2022 18:03 Ответить
Ты говорил не про армию, я тоже глобально про граждан Беларуси...
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11.03.2022 18:09 Ответить
Ну не граждане Беларуси в массе своей пойдут атаковать, никакой менеджер, слесарь или уборщик не бросит всё и не пойдёт просто так, наслушавшись телевизора, воевать. Конечно речь шла об армии, это априори подразумевалось.
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11.03.2022 18:15 Ответить
Понятно, что рядовые беларусы не пойдут воевать в Украину, для них "хватит ума отреагировать правильно" - это свергнуть Лукашеску, но они и на такое не пойдут...
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11.03.2022 18:21 Ответить
Сейчас нет, ну а дальше-неизвестно. Если у них наступит экономический трындец (а это может случиться очень быстро, сегодняшнее заявление лидеров ЕС о том, что виноваты и РФ и РБ, которым подкинули ещё новых санкций это доказывает), то условные голодные бунты его могут смести с кресла очень быстро.
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11.03.2022 18:25 Ответить
Вероятно такого развития больше чем в России, но всё же не велика. Хотя, если пойдут гробы...
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11.03.2022 18:31 Ответить
А расейке может быть просто не до него, у путлера там 140 млн населения будет с высокой безработицей и прочими прелестями (собственно это уже начинается, просто те, кто это понимает-сейчас вовсю валивает, а тупая ватка сейчас вовсю по форумам пишет от души комменты мол мне не стыдно, что я русский), тут уже будет не до дотаций дешевой нефтью для переработки как в прежние времена. Чем меньше страна-тем быстрее всё происходит.
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11.03.2022 18:39 Ответить
Размер вторичен. У россиян сейчас так промыты мозги, как у северокорейцев (небольшая страна). Они будут терпеть, страдать, но верить в своего фюрера.
У белорусов получше, не зря они полтора года назад вышли на массовые протесты после выбором. Но они слишком мирные, демонстрации - их предел. Только потоки гробов смогут поднять их на серьезные действия...
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11.03.2022 18:53 Ответить
Вряд ли. Их мирные протесты воспринимаю скорее как то, что нынешняя жизнь бол-во устраивает (есть еда, жильё, и вообще экономическая ситуация неплоха). Пока лука это им обеспечивает-большинство не жужжат. А гробы...вон сейчас пошли гробы в РФ+куча видео/фото, и ничего (есть конечно протесты, но в целом очень слабые). Надо ждать пока холодильник не победит телевизор, по иному не вижу ситуацию.
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11.03.2022 19:00 Ответить
Гробы суровей холодильника. В России не сработает ничего из этого, там как в КНДР, мозги промыты так, что они будут целофановые пакеты есть, но верить в своего фюрера. С белорусами несколько легче, и после прихода первых гробов, есть шанс, что они восстанут...
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11.03.2022 19:18 Ответить
Будем очень скоро посмотреть.
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11.03.2022 19:41 Ответить
в бугульмі всі - диспетчери карлоси
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11.03.2022 17:49 Ответить
Ясен хрен,сразу отреагировать- палево
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11.03.2022 17:39 Ответить
Сейчас бульба-фюрер выступит с заявой... Узнают...
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11.03.2022 17:40 Ответить
Російські літаки в п'ятницю завдали авіаудару по білоруському населеному пункту Копані
====================
тепер населений пункт Копані повинен завдати удару по кацапських літаках на аеродромах РБ.
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11.03.2022 17:36 Ответить
Вот тебе и результат переговоров бульбофюрера и ***********
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11.03.2022 17:36 Ответить
......кремлёвский фюрер по быструхе замутил "многоходовочку", надо же было повязать кровавыми узами белорусский "братский народ"........
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11.03.2022 17:43 Ответить
Если Рабсия ударила по Бульбостану, то мож пусть они друг с другом разбираются. Уверен, ЗСУ с пониманием отнесётся к военным разборкам между Бульбо- и *******-фюрерами.
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11.03.2022 18:12 Ответить
Білоруси, заходите і здаєтесь, новій Білорусі будуть потрібні захисники.
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11.03.2022 17:36 Ответить
Не здавайтесь, а повертайсесь бити ********. По дорозі, завалити рашистські бази.
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11.03.2022 17:59 Ответить
Думаю можливо пілоти покидали бомби на нецтраль аби не бути замішаними в виконанні злочинного наказу , а потум у звинуваченнях
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11.03.2022 17:37 Ответить
Таракан наверняка пойдет с войной на Украину. Он знает, что ему капец и если откажется, то будет взрыв АЭС!
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11.03.2022 17:37 Ответить
Чому іх не ******* з якогось стінгеру?
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11.03.2022 17:37 Ответить
Кореспондент опровергает это. Ничего не понимаю. Это что какая то спец операция наших на опережение ?
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11.03.2022 17:38 Ответить
Можливо бульбафюрер и #уйло зрозуміли, що їм ніхто, в тому числі й білоруси, не повірять, тому слід заперечувати будь-які бомбардування території РБ, бо якщо бомби були скинуті, то за це має хтось відповісти. Якщо не Україна, то залишается лише мордор. Подивимося далв.
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11.03.2022 17:45 Ответить
Вони і так у війні.Гатять іскандерами з території Білорусі.
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11.03.2022 17:38 Ответить
Президент США Джо Байден заявив, що ціна, яку американці зараз сплачують за протидію Росії, буде вищою, якщо Сполучені Штати Америки не діятимуть негайно, щоб протистояти Путіну. Про це президент США Джо Байден заявив напередодні на зустрічі Національного комітету Демократичної партії.
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11.03.2022 17:38 Ответить
О чём это он-хрен поймёшь.
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11.03.2022 17:42 Ответить
Треба більше стурбованості
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11.03.2022 18:03 Ответить
Что тебе, непонятно? Байден и так топит за нас, дебил, ***
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11.03.2022 18:33 Ответить
Вот же твари. А что, диспетчера белорусские не видят ничего? Ведь все, всё прекрасно понимают. Почему ВС Белоруссии, которые так упирались от вторжения в Украину, не развернулись на Минск после подобной провокации?
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11.03.2022 17:40 Ответить
Радари ж записали, куди вони сіли.
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11.03.2022 17:40 Ответить
Адекватные люди понимают и так что Лукашеско дал приказ разбомбить территорию Беларашки ради провокации. А ватным холопам никто не покажет данные радаров что ето были белоруско-росийские самолеты.
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11.03.2022 17:55 Ответить
Да пусть хоть весь бульборейх расхерачат, это ничего не изменит. Если х.уйло решил загнать их на убой - загонит под любым предлогом или без предлога…
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11.03.2022 17:45 Ответить
 
 