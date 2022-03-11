Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт, чтобы втянуть ВС РБ в войну, - Командование ВС ВСУ

Российские самолеты в пятницу нанесли авиаудар по белорусскому населенному пункту Копани, расположенному недалеко от украинско-белорусской границы. Это сделали, чтобы втянуть армию Республики Беларусь в войну с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14.30 от ГПС (Госпогранслужбы. - Ред.) поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими населенными пунктами Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что 9-й пограничный отряд наблюдает, как этот населенный пункт занимает враг.

"Это провокация! Цель - втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной", - подытожили в ВС ВСУ.

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При этом в Госпогранслужбе Украины уточнили, что кроме ударов по Беларуси под обстрел российских самолетов попала и украинская территория.

"Штурмовики СУ с залетом на территорию Украины из Беларуси осуществили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиадуадар по территории РБ. Залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине", - информируют в ГНС.

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Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ сначала бомбили территорию Украины, а затем залетели с Ровенщины на территорию Беларуси и нанесли там авиаудары. Залет двух самолетов пограничные наряды зафиксировали на участке отдела "Дубровица".