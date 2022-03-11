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Лидеры Евросоюза должны прислушаться к мнению своих граждан, большинство которых поддерживают вступление Украины в ЕС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лидеры Евросоюза должны прислушаться к мнению своих граждан, большинство которых поддерживают вступление Украины в ЕС, - Зеленский

Европейский Союз должен сделать больше для Украины и для себя. И этого ждут и жители Украины, и все европейские народы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии. Для реализации. Для конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше. Для Украины. И для себя. Мы это ожидаем. Все европейские народы это ожидают", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, нужно, чтобы решения политиков совпадали с настроением европейских народов. "Мы же знаем это настроение. И они знают это настроение. Каждый политик хорошо знает! В разных странах цифры неодинаковы, но опрос есть, поддержка есть. По меньшей мере, 60 процентов "за". Это подавляющее большинство", - подчеркнул президент.

Зеленский убежден в том, что европейцы будут четко об этом говорить своим политикам, если они еще не поняли.

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Ну невже це зараз так потрібно ?
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11.03.2022 18:08 Ответить
Зеленський тисне на Європу і тисне по максимуму. І це правильно. Зараз вони мають відчуття легкої провини і з них можна багато що вибити. Навіть з тих, хто завжди був проти.
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11.03.2022 18:35 Ответить
Це якісь божевілля. Зараз можливо втратити країну, а він торгуется, 2х років не вистчіло? Зараз прокинувся?
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11.03.2022 20:18 Ответить
 
 