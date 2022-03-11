Белорусская армия будет уничтожена, если Лукашенко отдаст приказ о вторжении в Украину, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если Александр Лукашенко отдаст белорусской армии приказ о вторжении в Украину, белорусские военные будут уничтожены Вооруженными Силами Украины.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона в пятницу, отвечая на вопрос о возможных последствиях от вторжения в Украину для Лукашенко и белорусской армии, информирует Цензор.НЕТ.
"Белорусская армия будет уничтожена здесь. Все, кто зайдет сюда, будут уничтожены. А для белорусов придет время тяжких санкций и действенных обвинений в участии в международном преступлении, которым является нападение России на Украину", - сказал Арестович.
Арестович выразил уверенность в том, что "это не нужно белорусскому народу, армии и правительству".
Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине.
Пожалуйста, подождите...
поэтому этого следовало ожидать со дня на день... ***** должно было замарать и бульбофюрера...
две твари додыхающие... кара падет обязательно на весь ваш род...
#ИНФО_ИНСПЕКЦИЯ
⚡️Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество.
☝️По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию.
Але білорусь і так воює на боці рашки віддавши територію, аеродроми і тп під смертоносну зброю.
Если будет перегруппированные регуляры РФ на запад, тогда будет понятна точная цель .
Чомусь наші військові куди стриманіші щодо переможних пісень.
Ми так довго говоримо про можливе долучення армії РБ до російської орди, це навіть починає дратувати.
Давайте розкладемо "по поличках":
- сили і засоби ЗС РБ ми знаємо... так доглянута, свіжопофарбована техніка, чистота і порядок на летовищах та у військових частинах.
Але... це важливо але не головне.
- головне в тому, що ця армія (від Верховного, до генерала і солдата) ніколи і ніде не воювала, це перше;
- друге, це те що мотивації та бойового духу у них немає і близько (теж на парад зібралися);
А, ось тут починаються мінуси для ВС РБ та і для всієї Білорусі:
- країна невелика і "прострілюється" навскрізь;
- всі об'єкти критичної інфраструктури відомі (починаючи від Мозирського НПЗ, складів ***********, летовищ) і, головне, в зоні досяжності авіації та безпілотників;
- починаючи війну, Білорусь робить можливим проникнення на її територію ДРГ (в т.ч. з патріотів Білорусі) які знають місцевість, мову, та можуть перерізати комунікації, вбивати росіян і білоруськх колаборантів, знищувати авіацію та ракети, диверсії на Сувалкському коридорі та організацію збройного повстання.
- якщо до цього примкне армія РБ, то Лукашенко потрібно шукати хату по сусідству з Януковичем.
Невже Лука цього не розуміє? Чи що там розуміти, коли улюблений син, фактично в заручниках в РФ.
Але сябри не впливають на Лукавого і що більш бентежить Лукавий не володіє ситуацією.
А від цього.....армія Білорусії зобов"язана визначитись чи буде вона фашистським сателітом і тоді тягар відповідальності за здійснення усіх злочинів ляже на них, чи вони уникнуть цієї відповідальності перед Світом і головне - своїми дітьми.
Лукавий поставив сябрів перед прірвою !!!!!!!!!!!!
Ще мить і не відмитись - ГАНЬБА - на 12 поколінь.
2. Я не розумію, чому адміністрація сайту дозволяє цим вбивцям українців реєструвати нові акки та не деактивувала існуючі і ця мерзота вякає, що їй не подобаються коментарі українців, посилає нас матом і обзиває агентами фсб (притирки, напевне, забули про свою спільну базу даних з москальнею) + смайлики ставить. Смішно їм. А ще - вказівки дають, що, наприклад, мені робити і =какому прімєру слєдавать=. Підняла зад і пішла розгрібати завали в Коростені, який вже залишило 70% населення. Чи в Овручі. Чи в Малині і т.д. Житомирщину обстрілюють з території цих рабів-скотів.
Нема більше сябрів і не буде. На їхніх руках кров українців. І нема чого нам тут казки розказувати про те, як вони не ******* вусатого.
3. Україна повинна послідовно називати білорашку як співучасника воєнних злочинів та геноциду українців. Не лише рашку. Тим більше, що в світі це визнають і розуміють.
Якби ці виродки не надали свою територію, не було б такого.
Дорогі ЗСУ, в полон цих скотів не беріть - знищуйте. А то ці боягузи і раби просять СБУ скласти їм покрокову методичку, як здатися в полон, коли їх, бачте-но, примусять, "бідних" іти воювати проти України. Падаль зі зброєю, яка не може скинути упиря і розказує, що вони під гнітом.