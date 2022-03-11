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Беларусь (7524) Арестович Алексей (327)

Белорусская армия будет уничтожена, если Лукашенко отдаст приказ о вторжении в Украину, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Белорусская армия будет уничтожена, если Лукашенко отдаст приказ о вторжении в Украину, - Арестович

Если Александр Лукашенко отдаст белорусской армии приказ о вторжении в Украину, белорусские военные будут уничтожены Вооруженными Силами Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона в пятницу, отвечая на вопрос о возможных последствиях от вторжения в Украину для Лукашенко и белорусской армии, информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусская армия будет уничтожена здесь. Все, кто зайдет сюда, будут уничтожены. А для белорусов придет время тяжких санкций и действенных обвинений в участии в международном преступлении, которым является нападение России на Украину", - сказал Арестович.

Арестович выразил уверенность в том, что "это не нужно белорусскому народу, армии и правительству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт, чтобы втянуть ВС РБ в войну, - Командование ВС ВСУ

Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Чому білоруси не скористаються моментом, щоб скинути Лукашенка? Кращого не буде..
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11.03.2022 18:08
+19
рання весна...квітів бракує, мабуть...
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11.03.2022 18:10
+17
белорашка давно помогает рашке (аэродромами, базами, ж/д и ГСМ и так далее)
поэтому этого следовало ожидать со дня на день... ***** должно было замарать и бульбофюрера...
две твари додыхающие... кара падет обязательно на весь ваш род...
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11.03.2022 18:09
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ага ..шоб потом сказали что мы вывели биоколорадский жук на картошку
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11.03.2022 18:07 Ответить
Этот ещё... Я помню он про какой-то супер пупер город рассказывал, во время майдана, который мы должны были построить...
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11.03.2022 18:08 Ответить
Чому білоруси не скористаються моментом, щоб скинути Лукашенка? Кращого не буде..
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11.03.2022 18:08 Ответить
Тому що немає ніяких білорусів.
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11.03.2022 18:10 Ответить
рання весна...квітів бракує, мабуть...
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11.03.2022 18:10 Ответить
Він іх влаштовує
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11.03.2022 18:11 Ответить
Бо там половина за таракана.
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11.03.2022 18:32 Ответить
белорашка давно помогает рашке (аэродромами, базами, ж/д и ГСМ и так далее)
поэтому этого следовало ожидать со дня на день... ***** должно было замарать и бульбофюрера...
две твари додыхающие... кара падет обязательно на весь ваш род...
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11.03.2022 18:09 Ответить
Це треба зробити одразу, як тільки перетнуть кордон. Якщо знищити перших, то другі може й не сунуть до нас.
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11.03.2022 18:09 Ответить
Министерство обороны Республики Беларусь, [11.03.2022 17:54]
#ИНФО_ИНСПЕКЦИЯ

⚡️Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество.

☝️По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию.
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11.03.2022 18:10 Ответить
ну нет так нет...ждите когда могилев с минском бомбить начнут
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11.03.2022 18:14 Ответить
скорее Минск с Могилева...
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11.03.2022 18:22 Ответить
Подібну фігню я чув з боку рашки до 24.02.
Але білорусь і так воює на боці рашки віддавши територію, аеродроми і тп під смертоносну зброю.
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11.03.2022 18:15 Ответить
Белоруссы, я вас презираю!
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11.03.2022 18:11 Ответить
По крайней мере Пидоросия уже не сможет безнаказанно использовать белорузкие аеродромы и территорию для своей авиации и ракет
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11.03.2022 18:11 Ответить
а как он помнится у соловьиного помёта пел "валодя, та мы до киева за 3 дня!". вот дня за 3 его мяско и перемелят. бульбопюрешка с мяском полной прожарки.
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11.03.2022 18:11 Ответить
Бульбопредурні, ласкаво просимо до пекла!
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11.03.2022 18:13 Ответить
Взятие россиянами под контроль границы на Западе, чтобы прекратить помощь извне и утечку заложников .
Если будет перегруппированные регуляры РФ на запад, тогда будет понятна точная цель .
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11.03.2022 18:14 Ответить
От від кого завгодно, тільки не від Люсі Арестович та Антоніни Геращенко такі заяви.

Чомусь наші військові куди стриманіші щодо переможних пісень.
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11.03.2022 18:18 Ответить
Я уже писала,щоб забрали цього з саркастичним юмором, реакції 0
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11.03.2022 18:30 Ответить
Ви знаєте панове, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця.
Ми так довго говоримо про можливе долучення армії РБ до російської орди, це навіть починає дратувати.
Давайте розкладемо "по поличках":
- сили і засоби ЗС РБ ми знаємо... так доглянута, свіжопофарбована техніка, чистота і порядок на летовищах та у військових частинах.
Але... це важливо але не головне.
- головне в тому, що ця армія (від Верховного, до генерала і солдата) ніколи і ніде не воювала, це перше;
- друге, це те що мотивації та бойового духу у них немає і близько (теж на парад зібралися);
А, ось тут починаються мінуси для ВС РБ та і для всієї Білорусі:
- країна невелика і "прострілюється" навскрізь;
- всі об'єкти критичної інфраструктури відомі (починаючи від Мозирського НПЗ, складів ***********, летовищ) і, головне, в зоні досяжності авіації та безпілотників;
- починаючи війну, Білорусь робить можливим проникнення на її територію ДРГ (в т.ч. з патріотів Білорусі) які знають місцевість, мову, та можуть перерізати комунікації, вбивати росіян і білоруськх колаборантів, знищувати авіацію та ракети, диверсії на Сувалкському коридорі та організацію збройного повстання.
- якщо до цього примкне армія РБ, то Лукашенко потрібно шукати хату по сусідству з Януковичем.
Невже Лука цього не розуміє? Чи що там розуміти, коли улюблений син, фактично в заручниках в РФ.
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11.03.2022 18:21 Ответить
Сябри і самовизнаний Лукавий два різні полюси.
Але сябри не впливають на Лукавого і що більш бентежить Лукавий не володіє ситуацією.
А від цього.....армія Білорусії зобов"язана визначитись чи буде вона фашистським сателітом і тоді тягар відповідальності за здійснення усіх злочинів ляже на них, чи вони уникнуть цієї відповідальності перед Світом і головне - своїми дітьми.
Лукавий поставив сябрів перед прірвою !!!!!!!!!!!!
Ще мить і не відмитись - ГАНЬБА - на 12 поколінь.
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11.03.2022 18:25 Ответить
з Мокшанцями усе ясно їх прокляли ще 700 років тому Новгородські Волхви.
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11.03.2022 18:32 Ответить
1. білорашка і білорашки вже співучасники. Санкції щодо них є разом з москалями. Зокрема, цих посіпак виперли фактично з усіх турнірів та спорт.організацій, як і орків + подорожі. Щодо іноземних виробників, марок, брендів - не в курсі.

2. Я не розумію, чому адміністрація сайту дозволяє цим вбивцям українців реєструвати нові акки та не деактивувала існуючі і ця мерзота вякає, що їй не подобаються коментарі українців, посилає нас матом і обзиває агентами фсб (притирки, напевне, забули про свою спільну базу даних з москальнею) + смайлики ставить. Смішно їм. А ще - вказівки дають, що, наприклад, мені робити і =какому прімєру слєдавать=. Підняла зад і пішла розгрібати завали в Коростені, який вже залишило 70% населення. Чи в Овручі. Чи в Малині і т.д. Житомирщину обстрілюють з території цих рабів-скотів.

Нема більше сябрів і не буде. На їхніх руках кров українців. І нема чого нам тут казки розказувати про те, як вони не ******* вусатого.

3. Україна повинна послідовно називати білорашку як співучасника воєнних злочинів та геноциду українців. Не лише рашку. Тим більше, що в світі це визнають і розуміють.

Якби ці виродки не надали свою територію, не було б такого.

Дорогі ЗСУ, в полон цих скотів не беріть - знищуйте. А то ці боягузи і раби просять СБУ скласти їм покрокову методичку, як здатися в полон, коли їх, бачте-но, примусять, "бідних" іти воювати проти України. Падаль зі зброєю, яка не може скинути упиря і розказує, що вони під гнітом.
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11.03.2022 18:27 Ответить
Ну так,там є група ВСУ для стримування. Невже цей народ не має уявлення що зараз є..і що їм за це буде
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11.03.2022 18:28 Ответить
как писано в старой книге : кто из менцких болот придет тот туда и будет погружен.
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11.03.2022 18:33 Ответить
а чего бы не дэблокировать мариуполь?
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11.03.2022 19:54 Ответить
Так бульбаши оттягивают наши силы. Дойдет и до Марика, за все репоеды ответят.
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12.03.2022 12:04 Ответить
 
 