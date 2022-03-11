РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13584 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 829 3
Байден (2383) война (46763) Зеленский (16541) Россия (91262)

Зеленский и Байден согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский и Байден согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на РФ

Президент Владимир Зеленский согласовал с президентом США Джо Байденом дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины со стороны США и усилению санкционного давления на Россию.

Об этом презилент Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел предметный разговор с президентом США. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию", - отметил Зеленский.

Читайте также: Лидеры Евросоюза должны прислушаться к мнению своих граждан, большинство которых поддерживают вступление Украины в ЕС, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.03.2022 18:16 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 18:17 Ответить
головне робіть все тихо
показать весь комментарий
11.03.2022 18:20 Ответить
 
 