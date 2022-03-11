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Минобороны Беларуси назвало фейком информацию о ракетном ударе по их территории

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны Беларуси назвало фейком информацию о ракетном ударе по их территории

Министерство обороны Беларуси опровергло информацию о ракетном ударе по белорусскому селу Копани, в то время как Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о провокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское "Еврорадио" со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РБ Инну Горбачеву.

"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусскому селу является откровенным бредом", - сказано в сообщении, 

При этом жители Столинского района сообщают о звуке взрывов, дыме и многочисленных полетах авиации. Жительница деревни Копани рассказала Еврорадио следующее: "Как бухнула! А так у людей стекло в окнах лязгало. Как землетрясение это было. У нас только "чёрточки" были — это как самолет летит и пускает дым. Такие были "чёрточки". Высоко-высоко это было, не было видно самого самолёта. Это было три раза. Взрывы были в Бухличах и Воронях".

Также читайте: Украинские военные не планировали и не планируют никакой агрессии против Беларуси, - СБУ

Напомним, Командование Воздушных сил ВСУ и Государственная пограничная служба Украины ранее заявили, что днем ​​11 марта российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городище и Тумень, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Ну у цієї заяви є й гарна сторона - це означає, що Лука зробив вигляд, що нічого не сталося, а не зробив те, що від нього очікує *****.
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11.03.2022 18:15
+25
раз попалили... значить фейк.
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11.03.2022 18:14
+23
Фейк так фейк.
Головне, щоб наші збройні сили були готові прийняти при необхідності цих фейків.
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11.03.2022 18:17
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раз попалили... значить фейк.
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11.03.2022 18:14 Ответить
Фейк так фейк.
Головне, щоб наші збройні сили були готові прийняти при необхідності цих фейків.
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11.03.2022 18:17 Ответить
горячая картошка... в 2-х смыслах...
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11.03.2022 18:14 Ответить
Лукаш "кинул" путина и правильно поступил
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11.03.2022 18:15 Ответить
........послушаем завтра что скажет сам мазаичный....
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11.03.2022 18:22 Ответить
Не факт что еще кинул. Ночью белорусы перейдут границу а потом Лука выступит и скажет что отдал приказ за вчерашний обстрел
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11.03.2022 18:39 Ответить
земля не промерзла. там одні болота .навіть якщо танками перти фронтом все одно потонуть . білоруси в бойвих діях не приймали участі .війна це не війскові навчання тут "умовного " немає будуть лупашити так що мама не горюй. на кільканадцять километрів три-чотити дороги. лупити першу та останню машини і "розбирати " колону в пил .якщо піноккіо хоче ще й своїх складати в морги -будь ласка .
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11.03.2022 19:24 Ответить
Ну у цієї заяви є й гарна сторона - це означає, що Лука зробив вигляд, що нічого не сталося, а не зробив те, що від нього очікує *****.
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11.03.2022 18:15 Ответить
Ссыт, стало быть, бульбофюрер соваться в Украину...
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11.03.2022 18:15 Ответить
буде лізти
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11.03.2022 18:31 Ответить
Хай лезе... Вы ведаеце, што трэба рабіць у гэтым выпадку.
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11.03.2022 18:34 Ответить
Наше воїнство ведає що робити з вашим свинарем-колгоспним,
а ви і досить будете бігати від нього? Ви народ чи населення?
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11.03.2022 20:38 Ответить
А наша воінства на баку дыктатара. Вы спрабавалі ўцячы ад кулі?
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11.03.2022 22:08 Ответить
А ви на чиєї стороні? Ви ж кормите своє войско і чомусь воно
вас не захищає. На додаток ви ще й кацапів прикормлюєте які
залізли в вашу країну. А зараз ви готові допомагати москалю-
карлану вбивати українців? Якщо б український народ боявся
куль і тікав від них то він би ніколи не став на захист своєї землі!
Земля у ціх виродків горить під ногами і буде горіти поки останній
кацап не буде вибитий з моєї Батьківщини! А ви і далі бійтеся
свого "воїнства на баку дыктатора". Тільки перед смертью не
забудьте засунути йому в дуло зброї квіточку та поцілувати за
ту кулю яку він вам подарує! З призирством!
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12.03.2022 12:28 Ответить
ви ще й кацапів прикормлюєте які залізли в вашу країну.
---
А вы? Ці Крым і Данбас - гэта ўжо не ваша краіна?
Ах да, Вы ж з Чэхіі...
.
.
готові допомагати москалю-карлану вбивати українців
---
А чаму? Кацапня Вам за гэта плаціць ці Вы ненавідзіце ўкраінцаў па нейкіх ідэйных меркаваннях? 0_0
.
.
А ви і далі бійтеся свого "воїнства на баку дыктатора".
---
Дык і Вы, мяркуючы па сцяжку, не на фронце...
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12.03.2022 12:37 Ответить
На прапорець прошу не звертати увагу!
Щось у мене VPN барахлить. Я в У К Р А Ї Н І .
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12.03.2022 12:32 Ответить
А можа, ў Маскве?
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12.03.2022 12:37 Ответить
Дон Дроча бачу що ти ще й тупий замоскалений тип.
У вас практично вся така Беларусь! Ніколи вас не поважав!
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12.03.2022 12:53 Ответить
Дроча бачу
---
Нічога дзіўнага! Вы, кацапы, усё робіце дроча...
.
.
тупий замоскалений тип
---
Аб'ектыўнасць самаадзнакі робіць Вам гонар! 👍
.
.
Ніколи вас не поважав!
---
Мне павага путлерапітэка да сракі...
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12.03.2022 14:45 Ответить
Так і знав що ти говоряща дупа!
Фе! Як засмерділо кацапом!
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12.03.2022 15:06 Ответить
говоряща дупа!
---
Напэўна, гэта ў Вас ад лішняй храмасомы...
.
.
засмерділо кацапом!
---
Часцей мыйцеся!
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12.03.2022 15:11 Ответить
Засранець він і в Бульбастане засранець. Ти тут сміливий
а на вулицю проти свого коханого лукашеску трусишся
вийти,знаєш гімно що отримаєш по повній.
Недаремно десидент Глузман розповідав що в таборах
радянщини білорусів майже не було. Продажні ви!
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12.03.2022 15:32 Ответить
Засранець він і в Бульбастане засранець.
---
І нават ва Ўкраіне... Вы - лепшы таму доказ!
.
.
Ти тут сміливий а на вулицю проти свого коханого лукашеску трусишся
вийти,знаєш гімно що отримаєш по повній.
---
О, дык Вы не толькі путлерапітэк, але яшчэ і лукашызік!
.
.
Недаремно десидент Глузман розповідав що в таборах
радянщини білорусів майже не було.
---
Так! Паміж смерцю і лагерам беларусы абіралі смерць. Але вам, кацапам, гэтага не зразумець...
.
.
Продажні ви!
---
Але ж загінулі на Майдане ў 2014 і пад Бучай ў 2022 чамусці "прадажныя" беларусы, а не Вы...
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12.03.2022 16:07 Ответить
Просіть русню щоб била по мінську.
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11.03.2022 18:16 Ответить
Решили замять. УмнО.
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11.03.2022 18:17 Ответить
Кому верить а? Со всех сторон сплошные потоки лжи.
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11.03.2022 18:17 Ответить
Еще не получили ЦУ от Луки, пока в Москве .
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11.03.2022 18:17 Ответить
В Шацьких озерах водяться вугрі, навіть знаю хто їх родич в Білорусі.
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11.03.2022 18:17 Ответить
вьюни.
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11.03.2022 18:25 Ответить
Вугрі теж. Тільки вони великі.
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11.03.2022 18:31 Ответить
Хорошо солдатикам, гуляют до границы и обратно. Полезно для здоровья.
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11.03.2022 18:17 Ответить
Здається білоруські військові розумніші за уку. А бо то може така гра картопляного фюрера. Наступного разу вони ******* СУшку в центрі Мінська і скажуть «он сам упал».
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11.03.2022 18:18 Ответить
За Луку
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11.03.2022 18:19 Ответить
Обычно с тонущего корабля бегут крысы, но на этот раз сбежал таракан...






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11.03.2022 18:18 Ответить
Пусть будет фейк. Украинцы не проти
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11.03.2022 18:18 Ответить
Очень отличается от того, что было с рашкой. Помните как показали какой то разваленый курятник, а сказали что это "разбомбленый кпп на кордоне с Украиной "? Видимо Луке действительно этот гемор не нужен и он отморозился.
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11.03.2022 18:19 Ответить
Не відморозився.Заявить про наклеп з боку України,бажання розсварити його з росією і надасть наказ напасти
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11.03.2022 18:30 Ответить
давно такого бреда не читал ))
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11.03.2022 18:32 Ответить
"никто не хотел умирать", но бульбохуйло упрямо пытается, по совету *****, пустить всех своих на фарш. были бы белорусы не поголовными сцикунами, сорвали бы день, в случае вторжения их мяска в Украину.
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11.03.2022 18:20 Ответить
Лука замял или просто ждут потепления?
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11.03.2022 18:21 Ответить
Скорее генералитет.
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11.03.2022 18:22 Ответить
А картоху коли саджать? От посадять, зберуть колорадського жука, зберуть бульбу і тоді мона буде дивитися, воювать чи ні.
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11.03.2022 18:23 Ответить
Пане Іван! У Вас добра і проста програма. Тільки не вистачає
самого головного пункту,а саме скинути з трону колгоспного
свинаря лукашеску!Ну і виганяти кацапів з Білорусі.Засмерділися
вони там!
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12.03.2022 14:17 Ответить
Цього разу у кацапні криворукої казус белі не проканав. Білоруси, може вам вже пора роSSфашистів бити на своїй землі? Бо наступного разу вони реально ваших громадян повбивають!
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11.03.2022 18:22 Ответить
Да просто они поняли, что фейк раскрыт, задокументирован, потому и дали заднюю. Следующий раз будут ночью, что бы их не сняли.
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11.03.2022 18:22 Ответить
Яка різниця радарам ніч чи день?
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11.03.2022 18:24 Ответить
ну тут кроме радаров есть видео реальное.
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11.03.2022 18:26 Ответить
Запись в ментрике Лукаша - фейк. В действительности он выведен в русской био лаборатории путём скрещивания колорада и таракана.
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11.03.2022 18:23 Ответить
Это звучит как бацькино "мы никогда не пойдем воевать с Украиной", типа "расслабьтесь". А потом "нож в спину", и об этих словах все забудут...
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11.03.2022 18:24 Ответить
"нахіба воно мені треба?" - подумало Міноборони Біларусі і, на цей раз, прийняло Соломонове рішення
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11.03.2022 18:25 Ответить
А хтось там, в тому "міністерстві оборони сябростану" є хтось з яйками, чи такі самі сцикуни, як параштанці. В голові не вкладається, що купа людей так трясеться перед одним придурком...вояки хренові.
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11.03.2022 18:26 Ответить
У Лукашенка сейчас такой красивый ход конем есть. Выступить с обвинением РФ в обстреле территории Беларуси. По сути, его запугали, и по сути там аннексия, тихая, без огласки.
А вот такой ход, где он бы разоблачил все планы ***** у него еще есть.
Но он этим ходом не воспользуется.
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11.03.2022 18:26 Ответить
нема куди тiкать йому
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11.03.2022 18:29 Ответить
Может быть он им воспользовался бы или его вовсе не было, если бы он был признанный президент. Но это уже совсем другая история...
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11.03.2022 18:29 Ответить
А ще його улюблений син Миколка в заручниках у Пуйла.
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11.03.2022 19:17 Ответить
Значит полезут..********
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11.03.2022 18:28 Ответить
Значит не хочуть.
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11.03.2022 18:34 Ответить
Можливо не хочуть припам'ятні сябри..
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11.03.2022 18:37 Ответить
враньё ... готовят ракетные удары по городам и полномасштабное вторжение ...на ночь может и не полезут , но к утру надо быть в полной готовности..
дай Бог шоб я ошибался.
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11.03.2022 18:35 Ответить
Чекайте нападу. Рішення уже прийнято
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11.03.2022 18:36 Ответить
А адкуль Вы гэта ведаеце? о_0
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11.03.2022 18:41 Ответить
А ему так хочется... Сегодня вообще беларуский день на Цензоре. То беларусы-убийцы бомбят Украину, то не бомбят, то разбомбили уже всю Беларусь, то уже не разбомбили, но утром обязательно разбомбят.....
Обычно такие вбросы идут, когда от чего-то серьёзного, неприятного, по-настоящему важного и совсем в другом месте происходящего хотят отвлечь...
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11.03.2022 19:02 Ответить
С территории Беларуси напали сухопутные войска , взлетают самолёты , прилетают ракеты и кто-то хочет сказать , что Беларусь не учавствует в войне ? Наглая ложь в глаза . И да , белорусы - ******** .
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11.03.2022 22:11 Ответить
Лука вернеться в Мінск і тоді зачекаєм чи "роздухариться" він.
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11.03.2022 18:37 Ответить
Юрій Гудименко

1 hr ·



*******, справді *******.

Зараз на Росії прикриють інстаграм, ютуб, фейсбук, ну і взагалі всі інші соцмережі які змогуть, ЗМІ прикриють останні, які в них все ще є, щоб залишились тільки державні.

А потім заставлять росіян повірити в те, що вони перемогли, взяли Київ, Одесу, Львів, Нью-Йорк, заїбашили Годзіллу, Путін забрав Кільце у Горлума, та і взагалі ***** у шо. А росіяни будуть плямкати курою з калом, бо більше нема *****, і радіти перемогам.

А окремі неблагонадійні громадяни, які будуть слухати вражєскіє голоса, будуть намагатися розповісти оточуючим, що насправді Росії дали ***** і викинули її звидусіль назад до кам'яного віку. Але до них будуть відноситися або як до конспірологів, або як до ворогів народу.

******* ж.

Допомогти армії можна тут: https://sokyra.space/uk
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11.03.2022 18:49 Ответить
***** розважаються.
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11.03.2022 18:53 Ответить
Эти так называемые "белорусские солдаты" только с безоружными хорошо воюют. И все это знают. Я лично сомневаюсь что их пошлют. А если пошлют, то им всем там конец. Не удивлюсь если половина перейдёт в ВСУ.
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11.03.2022 19:34 Ответить
несколько спаленных белорусских коробок - и на этом их "вторжение" закончится. Просто разбегутся или сдадутся
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11.03.2022 19:56 Ответить
Ребята Украинцы.На то она и мозаика, что правое полушарие мозга живёт отдельно от левого.Если человек в одном предложении допускает по пару взаимоисключающих утверждений.Он такой же непредсказуемый как и путин, но надо быть ко всему готовыми.
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11.03.2022 19:57 Ответить
 
 