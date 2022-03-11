Минобороны Беларуси назвало фейком информацию о ракетном ударе по их территории

Министерство обороны Беларуси опровергло информацию о ракетном ударе по белорусскому селу Копани, в то время как Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о провокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское "Еврорадио" со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РБ Инну Горбачеву.

"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусскому селу является откровенным бредом", - сказано в сообщении,

При этом жители Столинского района сообщают о звуке взрывов, дыме и многочисленных полетах авиации. Жительница деревни Копани рассказала Еврорадио следующее: "Как бухнула! А так у людей стекло в окнах лязгало. Как землетрясение это было. У нас только "чёрточки" были — это как самолет летит и пускает дым. Такие были "чёрточки". Высоко-высоко это было, не было видно самого самолёта. Это было три раза. Взрывы были в Бухличах и Воронях".

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Напомним, Командование Воздушных сил ВСУ и Государственная пограничная служба Украины ранее заявили, что днем ​​11 марта российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городище и Тумень, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани.