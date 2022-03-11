Минобороны Беларуси назвало фейком информацию о ракетном ударе по их территории
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны Беларуси опровергло информацию о ракетном ударе по белорусскому селу Копани, в то время как Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о провокации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское "Еврорадио" со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РБ Инну Горбачеву.
"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусскому селу является откровенным бредом", - сказано в сообщении,
При этом жители Столинского района сообщают о звуке взрывов, дыме и многочисленных полетах авиации. Жительница деревни Копани рассказала Еврорадио следующее: "Как бухнула! А так у людей стекло в окнах лязгало. Как землетрясение это было. У нас только "чёрточки" были — это как самолет летит и пускает дым. Такие были "чёрточки". Высоко-высоко это было, не было видно самого самолёта. Это было три раза. Взрывы были в Бухличах и Воронях".
Напомним, Командование Воздушных сил ВСУ и Государственная пограничная служба Украины ранее заявили, что днем 11 марта российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городище и Тумень, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани.
Пожалуйста, подождите...
Головне, щоб наші збройні сили були готові прийняти при необхідності цих фейків.
а ви і досить будете бігати від нього? Ви народ чи населення?
вас не захищає. На додаток ви ще й кацапів прикормлюєте які
залізли в вашу країну. А зараз ви готові допомагати москалю-
карлану вбивати українців? Якщо б український народ боявся
куль і тікав від них то він би ніколи не став на захист своєї землі!
Земля у ціх виродків горить під ногами і буде горіти поки останній
кацап не буде вибитий з моєї Батьківщини! А ви і далі бійтеся
свого "воїнства на баку дыктатора". Тільки перед смертью не
забудьте засунути йому в дуло зброї квіточку та поцілувати за
ту кулю яку він вам подарує! З призирством!
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А вы? Ці Крым і Данбас - гэта ўжо не ваша краіна?
Ах да, Вы ж з Чэхіі...
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готові допомагати москалю-карлану вбивати українців
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А чаму? Кацапня Вам за гэта плаціць ці Вы ненавідзіце ўкраінцаў па нейкіх ідэйных меркаваннях? 0_0
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А ви і далі бійтеся свого "воїнства на баку дыктатора".
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Дык і Вы, мяркуючы па сцяжку, не на фронце...
Щось у мене VPN барахлить. Я в У К Р А Ї Н І .
У вас практично вся така Беларусь! Ніколи вас не поважав!
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Нічога дзіўнага! Вы, кацапы, усё робіце дроча...
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тупий замоскалений тип
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Аб'ектыўнасць самаадзнакі робіць Вам гонар! 👍
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Ніколи вас не поважав!
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Мне павага путлерапітэка да сракі...
Фе! Як засмерділо кацапом!
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Напэўна, гэта ў Вас ад лішняй храмасомы...
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засмерділо кацапом!
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Часцей мыйцеся!
а на вулицю проти свого коханого лукашеску трусишся
вийти,знаєш гімно що отримаєш по повній.
Недаремно десидент Глузман розповідав що в таборах
радянщини білорусів майже не було. Продажні ви!
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І нават ва Ўкраіне... Вы - лепшы таму доказ!
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Ти тут сміливий а на вулицю проти свого коханого лукашеску трусишся
вийти,знаєш гімно що отримаєш по повній.
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О, дык Вы не толькі путлерапітэк, але яшчэ і лукашызік!
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Недаремно десидент Глузман розповідав що в таборах
радянщини білорусів майже не було.
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Так! Паміж смерцю і лагерам беларусы абіралі смерць. Але вам, кацапам, гэтага не зразумець...
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Продажні ви!
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Але ж загінулі на Майдане ў 2014 і пад Бучай ў 2022 чамусці "прадажныя" беларусы, а не Вы...
самого головного пункту,а саме скинути з трону колгоспного
свинаря лукашеску!Ну і виганяти кацапів з Білорусі.Засмерділися
вони там!
А вот такой ход, где он бы разоблачил все планы ***** у него еще есть.
Но он этим ходом не воспользуется.
дай Бог шоб я ошибался.
Обычно такие вбросы идут, когда от чего-то серьёзного, неприятного, по-настоящему важного и совсем в другом месте происходящего хотят отвлечь...
1 hr ·
*******, справді *******.
Зараз на Росії прикриють інстаграм, ютуб, фейсбук, ну і взагалі всі інші соцмережі які змогуть, ЗМІ прикриють останні, які в них все ще є, щоб залишились тільки державні.
А потім заставлять росіян повірити в те, що вони перемогли, взяли Київ, Одесу, Львів, Нью-Йорк, заїбашили Годзіллу, Путін забрав Кільце у Горлума, та і взагалі ***** у шо. А росіяни будуть плямкати курою з калом, бо більше нема *****, і радіти перемогам.
А окремі неблагонадійні громадяни, які будуть слухати вражєскіє голоса, будуть намагатися розповісти оточуючим, що насправді Росії дали ***** і викинули її звидусіль назад до кам'яного віку. Але до них будуть відноситися або як до конспірологів, або як до ворогів народу.
******* ж.
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