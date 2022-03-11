1582 мирных мариупольца погибли от обстрелов российских оккупантов за время блокады города, - горсовет

1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Захватчики сбросили 5 бомб по детскому лагерю "Звездный" в Сумской области. ФОТО