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Байден (2383) биржа (88) торги (60)

Торги на Мосбирже не открывают уже две недели, потому что знают, что обвал неизбежен, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Торги на Мосбирже не открывают уже две недели, потому что знают, что обвал неизбежен, - Байден

Президент США Джо Байден присоединился к мнению тех экспертов, которые считают неизбежным существенное падение стоимости активов в момент перезапуска торгов на фондовом рынке "Московской биржи", закрытом с конца февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На брифинге в Белом доме в пятницу Байден перечислил последствия, к которым уже привели санкции против России. "Рубль потерял более половины стоимости... "Московская биржа" закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал", - сказал президент США.

Он также напомнил, что рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги РФ до "мусорного" уровня.

Торги на фондовом рынке "Мосбиржи" не проходят с 28 февраля.

Также читайте: Зеленский и Байден согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на РФ

Автор: Анастасія Потіха
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Та навіщо їім біржа? в них вже натуральний обмін. сіль на сірники.
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11.03.2022 18:29 Ответить
америка не хочет наши лапти!!!!! матрешки!!! балалайки!!!!
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11.03.2022 18:30 Ответить
даешь доллар за 1000 рублей!

как раньше -пятилетку за два года!
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11.03.2022 18:31 Ответить
Байден явно не розуміє руцкіє ценнасті (аніже скрєпи)...
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11.03.2022 18:35 Ответить
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11.03.2022 18:43 Ответить
вот он, рузкий ответ boston dynamics.
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11.03.2022 19:20 Ответить
за 2 тижні?
це щоб пальнуло так пальнуло?
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11.03.2022 18:47 Ответить
Найкращій вихід з ситуації для Путіна, застрелитись.
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11.03.2022 19:54 Ответить
він ***** хоче з собою побільше забрати... він-маньяк
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11.03.2022 19:55 Ответить
Кацапчик в игровом чате жалиться: "Я телек купил по скидке друзьям за 46, счас по моей скидке он 74, как вам?"
- Мне норм
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11.03.2022 21:20 Ответить
 
 