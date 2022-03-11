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Байден лично запретил передачу истребителей Украине, чтобы не спровоцировать Путина, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден лично запретил передачу истребителей Украине, чтобы не спровоцировать Путина, - The Wall Street Journal

Решение США отказать Украине в получении истребителей МиГ-29 от Польши принял лично президент Джо Байден. Он ветировал доставку этих самолетов, чтобы не провоцировать Путина на эскалацию войны.

Об этом говорится в редакционной статье издания The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Логика, кажется, такова, что отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцирует. Это отличие трудно понять, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны реактивные самолеты, потому что другое их оружие более эффективно. Поэтому, отправка менее летальных самолетов приведет к Третьей мировой войне, но не оружию, которое на самом деле смертельно?", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что такое решение является проблемой и посылает Путину сигнал о НАТО.

"Суть надежного сдерживания состоит в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не посылая войска и говоря, что причина этого - страх перед эскалацией, мистер Байден говорит Путину, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам удерживать США", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что такое поведение становится закономерным для нынешнего президента США.

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"В Афганистане он требовал быстрого выхода к определенной дате, чтобы не спровоцировать захвативший власть Талибан. Результатом стало американское унижение, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", – пишет WSJ.

Также в этом месяце администрация отменила запланированные испытания американской ядерной ракеты после того, как Путин выразил нечеткую ядерную угрозу. Испытания не имели никакого отношения к Украине и Россия знала об этом, но Пентагон все равно их остановил. "Это еще один удар по доверию к сдерживанию США", – говорится в статье.

Между тем, Путин в любом случае усиливает свое наступление на Украину. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг признал, что россияне сознательно атаковали роддом в Мариуполе. "Путин знает, чего НАТО не сделает, чтобы его остановить", - отмечает WSJ.

Также читайте: 1582 мирных мариупольца погибли от обстрелов российских оккупантов за время блокады города, - горсовет
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Топ комментарии
+43
Спровоцировать на что? Старый дед-импотент уже спровоцировали ***** на войну заявив что США и НАТО не будут помогать Украине
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11.03.2022 18:34
+39
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11.03.2022 18:33
+25
було жалко 9,11 башні в нью йорку
а зараз якось.. озабоченность
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11.03.2022 18:33
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Страница 2 из 2
Пекельне рішення, як і пекельні санкції, про які лише теревенять.
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11.03.2022 18:50 Ответить
Курс рубля говорить про інше.
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11.03.2022 19:09 Ответить
Значить у США є проросійське лобі.
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11.03.2022 18:55 Ответить
Мова конкретно про "козака". Який плює навіть на рішення конгресу.
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11.03.2022 18:59 Ответить
Або йому це порадили, або натиснули, або це його особисте рішення. Хто зна...
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11.03.2022 19:04 Ответить
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11.03.2022 19:16 Ответить
Все зрозуміло. Не дають, бо розуміють, що це наблизить перемогу України, зробить її швидкою. А США потрібна довга війна нас проти рашистів, щоб максимально виснажити їх економічно
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11.03.2022 18:56 Ответить
Вони вже багато разів могли виснажити рассію економічно, але вони навпаки її зміцнювали.
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11.03.2022 19:08 Ответить
не запретили сватов в прокате кацапии?))
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11.03.2022 22:10 Ответить
Российскую армию хотят надломить и утопить в украинской крови, что бы на ее восстановление если получится ушло лет десять + к этому иметь в зоне влияния постоянную "проблему" в виде партизанской войны. и скрытого сопротивления.. При этом сама судьбы Украины вопрос второстепенный, ей уготовлена роли щита, поля боя, так сказать " на миру и смерть красна". Политика лицемерна в своей сути, а геополитика вдвойне лицемерна. ( а в результате все получат свое - Китай доминирующую роль сюзерена над ослабленной войной и санкциями Рашей. США - ослабление одного из геополитических соперников + восстановление доминирующего контроля над слишком уж самостоятельной Европой. Раша ( Путин) очередной всплеск победоносия и удовлетворение амбиций фюрера, мнимое восстановление "псевдо империи" + возвращение 1937 года в Рашу и подвластные территории и цементирование власти. Украина - героический эпос в песнях и балладах ( слабое утешение ) Европа - дешевую рабочую силу 5 - 7 миллионов украинцев, переехавших в ЕС от "руСького мира".. Арабские страны и США деньги от снабжения Европы своим газом и нефтью., взамен Рашистской. Япония начнет более напористый торг за Курилы, и в этой ситуации может получиться. ( просто купить) и т.д. кто использует сложившуюся ситуацию например Турция ( "каждой сестре по серьге") Как там немцы писали " Каждому свое" кажется...
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11.03.2022 18:58 Ответить
Как там немцы писали " Каждому свое" кажется...

Бухенвальд

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11.03.2022 19:48 Ответить
"Войны никто не хотел. Война была неизбежна." (с)
Надо правильно понимать суть этой фразы. Цитата - это прямой перевод. Он отражает только слова, а не смысл фразы. Суть в том, что, никто не хотел войны на словах, а по сути вел себя так, что бы зачинщиком войны стал противник, тем самым взяв на себя все последствия.
И с тем, что сейчас от войны каждый будет искать свою выгоду. И это прежде всего Россия.
При чем, эти "выгоды" в своих противоречиях сами по себе будут генерировать войну.
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11.03.2022 20:06 Ответить
..а просто купувати літаки Україні також не можна?
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11.03.2022 18:59 Ответить
ніт !райіся усить агресію, замість 20 крилатих ракет буде 21 щодено.
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11.03.2022 19:20 Ответить
Дід-пердід злякався...
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11.03.2022 19:09 Ответить
Я зараз багато кого читаю і слухаю, тож не пам'ятаю, хто сказав, але було таке: ці літаки вже давно б були у нас, якби Боррель не оголосив це на весь світ, як велику цацу! Рашка стрімко напряглася, активізувала свої сплячи лоббі й почала репетувати, що вважає це втручанням НАТО і зараз натисне кнопку. Довелось все відкочувати назад, мовляв, ша-ша, вже ніхто нікуди не йде!

А далі почався цирк з перекидачками: НАТО за - Польща проти, Польща за - Байден проти... Не будемо заважати процесу: з божевільним треба поводитись як терапевт, тобто не суперечувати, а піддакувати. "Так-так, зелені мавпочки лізуть з розеток, я теж їх бачу. Але зараз я дам тобі чарівний укольчик, і вони тебе не побачать!" Та 4 куба галоперідолу без шума й пилу.

А ворожі літаки та ракети стали падати частіше...

Світ за нас, Польща - наш партнер, Байден нам друг. Все буде Україна!!!
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11.03.2022 19:13 Ответить
Багато цивільних євпропейців з якими спілкувався, висловлюются дуже просто: Кажуть, вас нікуди не візьміть і нікому ви не потрібні. У вас коррупція, у вас вимушені платити за навчання, ви голодранці. Від усвідомлення цього відношення і сумно и гірко і ніяково взагалі. Аже вони багато в чому праві... Єдине, о їм скоадно довести, це те, що ми намагаємось бути незалежними та вирватися з російського іга. Просвічувати треба не росіян, а європейців. Росіян вже ніщо не спасе, крім них самих.
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11.03.2022 19:20 Ответить
Не вірте! Я мешкаю в Європі. Всюди візьмуть. Але так, треба щось зробити з українськими гнидами. Але це буде після того, як розберемося з російськими вошами.
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11.03.2022 19:23 Ответить
Наші гниди це щось із чимось, вважають себе українцями і ненавидять все українське, жах. Найбільше спілкувався з чехами, ті певно обдурені теле-радомовленням Земана, який недавно вчасно очуняв і перефарбувався. Та мене вразило інше, в країні військовий стан, а чешські туристи, кажут: Чому у вас все закрито? як ви хочете до європи, коли у вас магазини працюють пару годин і в них нічого нема? От тут, навіть я, в ступор встав.
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11.03.2022 19:28 Ответить
Ну,чого ви лаєтесь???Вже п"ять днів як херячать ці МІГи-29 кацапурів.Невже не замітно ,що уже десятками валимо їх СУшки і міги.Просто старий хитрий Джо включає дурачка,ніяких МІГів Україні не давати.Так,що всі заспокоїлись.
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11.03.2022 19:17 Ответить
Вся система безопасности Мира рухнула. Коллективный запад,нато,оон,обсе,красный крест полностью обосрались,показав свою импотентность,убогость и неэффективность. Показав свою гнилую сущность низачто не отвечающего пи*добола. Это видят все. И избиратели в странах,где правят циники и барыги тоже. Мир уже не будетпрежним, как бы вам не хотелось этого,не надейтесь,сытые циничные пустозвоны,что такое положение для вас останется без изменений.
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11.03.2022 19:19 Ответить
Надо создавать союз из адекватных стран,не прячущих голову в песок от действительности--Польша,Ураина,Страны Балтии, Великобритания,Турция. И слать гнилой евросоюз за кацапским кораблем
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11.03.2022 19:25 Ответить
Правильно сказав Пеп Гвардіола (тренер Манчестер Сіті): "вони всі невдахи" ((
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11.03.2022 19:31 Ответить
от ви мля теоретіки
1000 атомних бомб на касабію -1000 років спокою в світі
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11.03.2022 19:31 Ответить
досить 5 шт. на Челябінськ й вони на коліна вмить встануть та волати почнуть
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11.03.2022 19:33 Ответить
Так ведь третья мировая уже идёт …,как видно он не хочет этого признать..Мне так и не понятно…если они продают оружие в Украину ,то значит -не провоцируют «пу» и третью мировую ,а вот если они передадут самолеты так необходимые Украине ,то начнётся война ..Где же логика…Они не хотят закрыть небо,не хотят передать самолеты ,НО ПЕДАНТИЧНО подсчитывают сколько бомб и ракет упало на украинские города и подводят статистику погибших и дальше продолжают бояться спровоцировать рашистов .Одновременно он говорит ,что «пу»не сможет победить в Украине,если он не сможет победить ,то значит третья мировая не начнётся и зачем тогда накладывать вето на передачу самолетов ,вместо того чтобы прискорить окончание войны в Украине и спасти тысячи человеческих жизней ..Он в сущности противоречит самому себе…не думаю что это его мысль,скорее его «вето»вытекает из позиции «нато»…
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11.03.2022 19:33 Ответить
Вся суть БЛМ и СЖВ движа в США, и тех кто их поддерживает

Сцыкуны которые могут только *******
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11.03.2022 19:33 Ответить
БЛМ еще и бабки к этому неплохо пилит.
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11.03.2022 20:27 Ответить
Эх ты...., старый трусливый мудак.
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11.03.2022 19:44 Ответить
***…! Люди успокойтесь. Это игра в дурака.Не будьте идиотами.
Такими темпами вы скоро будете кричать, что во всем виноваты пин@осы!
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11.03.2022 19:52 Ответить
Все було б норм, аби пачками не гинули цивільні і не зрівнювалися з землею міста.
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11.03.2022 20:17 Ответить
А это результат заигрывания с рашистами. Нужно было вступать в НАТО ещё при Ющенко. Но наш «мудрый» народ не хотел этого понимать
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11.03.2022 20:24 Ответить
що ж ти Байден здав назад..
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11.03.2022 20:15 Ответить
Хто казав, що кацапи програли пропагандистську війну?
Ось, будь лазка - ювелірна робото через американських хайпометів, та українських копіпастерів
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11.03.2022 20:23 Ответить
всем любителям красивых слов на заметку. когда вы наконец поумнеете. надеюсь америка уберет это позор до конца срока.
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11.03.2022 20:30 Ответить
Вообще Байден бы ничего не потерял не давая обещаний не задействовать Пентагон в Украине при тех же действиях что и с обещаниями. Зачем он повторял эту мантру о невмешательстве остается загадкой. Он сам себе ограничил возможности.
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11.03.2022 20:35 Ответить
тогда следующей может стать сша,ссыкливый ты импотент!
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11.03.2022 21:32 Ответить
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