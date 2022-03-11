Байден лично запретил передачу истребителей Украине, чтобы не спровоцировать Путина, - The Wall Street Journal
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Решение США отказать Украине в получении истребителей МиГ-29 от Польши принял лично президент Джо Байден. Он ветировал доставку этих самолетов, чтобы не провоцировать Путина на эскалацию войны.
Об этом говорится в редакционной статье издания The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Логика, кажется, такова, что отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцирует. Это отличие трудно понять, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны реактивные самолеты, потому что другое их оружие более эффективно. Поэтому, отправка менее летальных самолетов приведет к Третьей мировой войне, но не оружию, которое на самом деле смертельно?", - пишет WSJ.
Издание отмечает, что такое решение является проблемой и посылает Путину сигнал о НАТО.
"Суть надежного сдерживания состоит в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не посылая войска и говоря, что причина этого - страх перед эскалацией, мистер Байден говорит Путину, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам удерживать США", - пишет WSJ.
Издание отмечает, что такое поведение становится закономерным для нынешнего президента США.
"В Афганистане он требовал быстрого выхода к определенной дате, чтобы не спровоцировать захвативший власть Талибан. Результатом стало американское унижение, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", – пишет WSJ.
Также в этом месяце администрация отменила запланированные испытания американской ядерной ракеты после того, как Путин выразил нечеткую ядерную угрозу. Испытания не имели никакого отношения к Украине и Россия знала об этом, но Пентагон все равно их остановил. "Это еще один удар по доверию к сдерживанию США", – говорится в статье.
Между тем, Путин в любом случае усиливает свое наступление на Украину. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг признал, что россияне сознательно атаковали роддом в Мариуполе. "Путин знает, чего НАТО не сделает, чтобы его остановить", - отмечает WSJ.
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Бухенвальд
Надо правильно понимать суть этой фразы. Цитата - это прямой перевод. Он отражает только слова, а не смысл фразы. Суть в том, что, никто не хотел войны на словах, а по сути вел себя так, что бы зачинщиком войны стал противник, тем самым взяв на себя все последствия.
И с тем, что сейчас от войны каждый будет искать свою выгоду. И это прежде всего Россия.
При чем, эти "выгоды" в своих противоречиях сами по себе будут генерировать войну.
А далі почався цирк з перекидачками: НАТО за - Польща проти, Польща за - Байден проти... Не будемо заважати процесу: з божевільним треба поводитись як терапевт, тобто не суперечувати, а піддакувати. "Так-так, зелені мавпочки лізуть з розеток, я теж їх бачу. Але зараз я дам тобі чарівний укольчик, і вони тебе не побачать!" Та 4 куба галоперідолу без шума й пилу.
А ворожі літаки та ракети стали падати частіше...
Світ за нас, Польща - наш партнер, Байден нам друг. Все буде Україна!!!
1000 атомних бомб на касабію -1000 років спокою в світі
Сцыкуны которые могут только *******
Такими темпами вы скоро будете кричать, что во всем виноваты пин@осы!
Ось, будь лазка - ювелірна робото через американських хайпометів, та українських копіпастерів