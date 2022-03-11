Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, агрессию РФ можно было бы предотвратить, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крымского полуострова в 2014 привела к нынешней агрессии России против Украины.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия Антальйского дипломатического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не проявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости", - сказал Эрдоган.
По его убеждению, нынешнюю российскую агрессию против Украины можно было предотвратить, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более действенно.
"Украина осталась одна в своей справедливой борьбе. Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатским путем, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невиновные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", - сказал президент Турции.
Турецкий лидер отметил, что война России против Украины привела к обострению и так значительной проблемы беженцев.
"Синие воды Средиземного моря стали могилами почти 25 тысяч путешественников надежды. За последние 10 лет количество беженцев удвоилось до 85 миллионов. За последние 15 дней 2 млн украинцев стали беженцами", - сказал Эрдоган.
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Однако, сегодня Турция и другие страны нато могли бы просто своим присутствием остановить войну. Допустим перед 24 февраля на всех аэродромах Украины просто находятся самолёты НАТО. Вопрос - осмелился бы путлер нанести хотя бы один удар по аэродромам Украины??? При этом НАТО ведь не воюет с россией, да?
убийства всех оппозиционеров и журналистов ,Литвиненко , Немцова ,Скрипалей ………… Закрывали на все ПРЕСТУПЛЕНИЯ ***** ШИЗАГУТОГО глаза ,а все из-за коррупции и трусост
Русской службе BBC удалось получить информацию о том, что происходит в самом морге.
"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение - 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют - потом тела куда-то увозят, - рассказал BBC источник, который знаком с сотрудниками морга. - Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом.
"Сколько этих трупов - никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают".
війну на Донбасу..
напад на Украіну...
Та йомо продаж помідорів мацкалям набагато важливіше
Они все торговать с кацапами хотели, бабло считали.
Пусть посчитают теперь, сколько они потеряли....на беженцах, на санкциях, на помощи... И сколько еще впереди.
так что отольются кошке мышкины слезки.
А Эрдоган тоже хорош. Что ты сделал лично в 2014 году?
И еще: что ты делаешь лично сейчас???
Это .... -не камешки ворочать!
можно (пока не поздно) и теперь давать оценки кровавому тирану....а самое главное - помогать не советами и сочувствием а оружием и ПВО...
самое время
- Шо після перемоги будеш робити?
- Подамся з ТРО в ЗСУ.
- А нашо ти кassaпcькиx жмурів в гаражі складаєш?
- Це портфоліо."
Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
А не сидеть и ждать...
Но к сожалению история не имеет сослагательного наклонения.
Учитесь на ошибках - делайте выводы и действуйте
Чи буде закрито так само як проливи у Чорне море, коли усі бажаючи кацапські кораблі пройдуть до берегів України?