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Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, агрессию РФ можно было бы предотвратить, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, агрессию РФ можно было бы предотвратить, - Эрдоган

Недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крымского полуострова в 2014 привела к нынешней агрессии России против Украины.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия Антальйского дипломатического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не проявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости", - сказал Эрдоган.

По его убеждению, нынешнюю российскую агрессию против Украины можно было предотвратить, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более действенно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Знает ли Эрдоган, что Путин может уничтожить 86 его граждан?": В Мариуполе с 6 утра обстреливают мечеть. КАРТА

"Украина осталась одна в своей справедливой борьбе. Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатским путем, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невиновные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", - сказал президент Турции.

Турецкий лидер отметил, что война России против Украины привела к обострению и так значительной проблемы беженцев.

"Синие воды Средиземного моря стали могилами почти 25 тысяч путешественников надежды. За последние 10 лет количество беженцев удвоилось до 85 миллионов. За последние 15 дней 2 млн украинцев стали беженцами", - сказал Эрдоган.

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Топ комментарии
+74
***** простили агрессию против Грузии и потом оно обнаглело.
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11.03.2022 19:18
+70
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11.03.2022 19:17
+67
Тут он прав на 100% ,Запад действительно прогнил и воскреснуть он может только если война придёт в их дома .
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11.03.2022 19:18
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11.03.2022 19:17 Ответить
Ассадиты конченые вояки. Ломануться в плен тысячами. Готовьте большие ямы.
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11.03.2022 19:43 Ответить
Готовы
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11.03.2022 19:44 Ответить
а не пригостити іх смачним салом???
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11.03.2022 20:21 Ответить
Істину глаголить
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11.03.2022 19:18 Ответить
Истина в том, что в прошлое попасть нельзя.
Однако, сегодня Турция и другие страны нато могли бы просто своим присутствием остановить войну. Допустим перед 24 февраля на всех аэродромах Украины просто находятся самолёты НАТО. Вопрос - осмелился бы путлер нанести хотя бы один удар по аэродромам Украины??? При этом НАТО ведь не воюет с россией, да?
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11.03.2022 19:45 Ответить
и перед нападением ВСЕ корабли НАТО вышли из Черного моря, хотя до этого крутились тут и по два и по три разом. вопрос
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12.03.2022 15:16 Ответить
***** простили агрессию против Грузии и потом оно обнаглело.
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11.03.2022 19:18 Ответить
Хоча те що воно не благополушне було зрозуміло ще в 2003 на Тузлі.
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11.03.2022 19:23 Ответить
И циничнейший теракт с польским правительством президента Качинского ‼️Приминение химического оружия и бомбежки Сирии

убийства всех оппозиционеров и журналистов ,Литвиненко , Немцова ,Скрипалей ………… Закрывали на все ПРЕСТУПЛЕНИЯ ***** ШИЗАГУТОГО глаза ,а все из-за коррупции и трусост
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11.03.2022 19:55 Ответить
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11.03.2022 21:07 Ответить
Ну почалося загарбання кацапами чужих територій ще з Придністров'я та Абхазії... Вони ж, тварюки, відхоплять шматок і вичікують - якщо реакції нема пхають своє козляче рило далі.
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11.03.2022 19:57 Ответить
Тут он прав на 100% ,Запад действительно прогнил и воскреснуть он может только если война придёт в их дома .
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11.03.2022 19:18 Ответить
Если война прийдет в из дом, то они покорно поднимут лапки и будут учить русский/китайский. По крайней мере такое впечатление создается от современной Америки.
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11.03.2022 20:34 Ответить
Шо, апять нож ф спину?
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11.03.2022 19:19 Ответить
стопудово...питара ставить в угол нужно вовремя.
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11.03.2022 19:20 Ответить
Якщо ти Ердоган це розумів, то чого мовчав з 2014? Турецька армія друга за величиною і силою армія НАТО.
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11.03.2022 19:21 Ответить
Ну Турция как по мне, это вообще самая последняя страна которую стоит обвинять.
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11.03.2022 19:22 Ответить
А я й не звинувачую. Я констатую факт.
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11.03.2022 23:42 Ответить
Він і зараз навіть санкції проти рашки не підтримує. Говорить одне, робить друге... В нього свої інтереси. Він хоче підняти геополітичну вагу Туреччини. В тому числі і за рахунок зменьшення ваги заходу.
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11.03.2022 19:23 Ответить
Восток-дело тонкое
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11.03.2022 19:47 Ответить
2008...
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11.03.2022 19:23 Ответить
Бо не він є так званим "Заходом". Курва Меркель, Оланд і слабкий Обама злили в суху ті події.
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11.03.2022 19:24 Ответить
Все так, але він був єдиний хто надав нам зброю і обладнання для виготовлення зброї.
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11.03.2022 19:32 Ответить
Он пытался кацапам в Сирии противостоять, когда те сбили его ватолет. Что НАТО сказало Турции? Не провоцировать паРашу и разбираться самим. В итоге тогда кроме Турции никто не пострадал.
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11.03.2022 20:05 Ответить
Извините, не то сказал. Эрдоган сбил ватолет *****...
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11.03.2022 22:00 Ответить
Не відволікайте, він "братушків" в Стамбулі зустрічає, забув бідака що робив.
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11.03.2022 20:28 Ответить
Чья бы корова мычала. Турция не поддержала много нынешних санкций...
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11.03.2022 19:22 Ответить
перекриття Босфору
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11.03.2022 19:40 Ответить
За это ему, конечно, спасибо, но этого не так уж много. Всё, что могло хоть чем-то повредить экономике Турции - осталось. Фирмы из России не ушли, небо для гражданских самолётов не закрыли. Только сегодня одна из турецких авиакомпаний прекратила рейсы в Россию и т.д.
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11.03.2022 20:10 Ответить
Та це все "семачкі" в порівнянні з перекриттям Босфора.
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11.03.2022 21:47 Ответить
Всё, что дало закрытие Босфора - усложнило обеспечение российской группировки в Сирии. Российские корабли, которые задействованы в нападении на Украину, зашли раньше...
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11.03.2022 22:46 Ответить
В 90-тих треба було провести референдуми від Чукотки до Кенігсберга. І лишить вшиву в межах московської області
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11.03.2022 19:23 Ответить
Что происходит в морге на юге Беларуси, куда доставляют тела погибших российских военных.

Русской службе BBC удалось получить информацию о том, что происходит в самом морге.

"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение - 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют - потом тела куда-то увозят, - рассказал BBC источник, который знаком с сотрудниками морга. - Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом.

"Сколько этих трупов - никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают".
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11.03.2022 19:23 Ответить
з них роблять паштет для Фуйла
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11.03.2022 19:25 Ответить
Суповые наборы для скрепоносцев делать будут. "Продукт" зря не пропадёт.
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11.03.2022 20:01 Ответить
Якби Ердоган відрегував на захопленя Криму..знущання з кримських татарів..
війну на Донбасу..
напад на Украіну...
Та йомо продаж помідорів мацкалям набагато важливіше
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11.03.2022 19:24 Ответить
весь мир ввел санкции, один только Эрдоган торгует с рашкой
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11.03.2022 19:24 Ответить
Ещё и небо от них не закрыл
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11.03.2022 19:34 Ответить
неправда!! їх підмажують і передають як пайки касабам сюда
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11.03.2022 19:24 Ответить
Він прав Грузія, Сирія, Україна... це все оплачено грошима західних країн НАТО, які купили у РФ нафту і газ...
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11.03.2022 19:25 Ответить
+++++
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11.03.2022 19:25 Ответить
я это всегда говорю. Не проглотил бы тогда вшивый запад и США оккупацию крыма, такой бы фигни сейчас бы не было.
Они все торговать с кацапами хотели, бабло считали.
Пусть посчитают теперь, сколько они потеряли....на беженцах, на санкциях, на помощи... И сколько еще впереди.
так что отольются кошке мышкины слезки.
А Эрдоган тоже хорош. Что ты сделал лично в 2014 году?
И еще: что ты делаешь лично сейчас???
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11.03.2022 19:26 Ответить
делает байрактари хоча б це
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11.03.2022 19:28 Ответить
Бесплатно?
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11.03.2022 19:36 Ответить
сир в мишоловці
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11.03.2022 20:22 Ответить
пару сотен байрактаров хватит
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11.03.2022 19:29 Ответить
Уважаемый Президент, Вы очень сильно можете красить свою карму Байрактарами для Украины!
Это .... -не камешки ворочать!
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11.03.2022 19:29 Ответить
если б так абы!!!
можно (пока не поздно) и теперь давать оценки кровавому тирану....а самое главное - помогать не советами и сочувствием а оружием и ПВО...
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11.03.2022 19:29 Ответить
сейчас бы в сирии свергать асада
самое время
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11.03.2022 19:29 Ответить
Турки могут это сделать фактически самостоятельно, ну и Израиль чуток подмогнет
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11.03.2022 19:35 Ответить
Я вважаю, що до цього дійде. Пуйло слабшає - Асад здихає.
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11.03.2022 21:52 Ответить
Шо же ты такой умный, как моя жена "после"??
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11.03.2022 19:31 Ответить
Фрау мовчить,знає,що натворила
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11.03.2022 19:33 Ответить
Так чому ж ти падло, прямо зараз пропускаєш російські військові літаки над своєю територією?
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11.03.2022 19:34 Ответить
Полностью поддерживаю Реджепа--если бы ввели такие санкции,как сейчас за Крым, то ***** сейчас воевать было бы нечем. Сыкуны тогда,сыкуны сейчас
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11.03.2022 19:36 Ответить
Насправді кажуть що кожугетич дуже сильно просрав армію , і нам ще повезло що він зіккурати строїв та верблюдів живцем спалював , замість того щоб піклуватися про військо.
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11.03.2022 19:40 Ответить
ИСТИНА!Я тоже задаю себе вопрос:ЧТО ЭТО ЗА МИР???
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11.03.2022 19:39 Ответить
Вот бы крылатая ракета с неустановленного корабля в Черном море попала в кацапскую лоханку или самолет, или по арте отработала.
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11.03.2022 19:39 Ответить
100% правду каже. Сам таке думаю з 2014 року... (((
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11.03.2022 19:40 Ответить
"
- Шо після перемоги будеш робити?
- Подамся з ТРО в ЗСУ.
- А нашо ти кassaпcькиx жмурів в гаражі складаєш?
- Це портфоліо."
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11.03.2022 19:40 Ответить
Если бы к бабушки был ... Поставки байрактаров вину загладят. Бесплатно для Украины.
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11.03.2022 19:42 Ответить

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
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11.03.2022 19:44 Ответить
Что мешает "мировому сообществу" сегодня, сейчас, поставить ультиматум стране-террористу?
А не сидеть и ждать...
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11.03.2022 19:44 Ответить
Сам то что? Мне он Лукашеску напоминает, одной жопой на двух стульях.
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11.03.2022 19:46 Ответить
Оно то да.
Но к сожалению история не имеет сослагательного наклонения.
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11.03.2022 19:47 Ответить
Да до Крыма даже, в Грузию когда или Чечню даже....
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11.03.2022 19:53 Ответить
Ердоган каже вірно. Але щось ніяк не згадаю чим тоді реакція Турції (того самого Ердогана) відрізнялася від реакції ЄС, наприклад.
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11.03.2022 19:54 Ответить
Одному рашку не подолати. Ердоган антіпуйловську коаліцію має на увазі, яка є сьогодні, а тоді не склалась.
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11.03.2022 21:56 Ответить
Якби ти падлюка закрив Босфор коли сюди плив весь балтійськиц і північний флоти, то Україні було б теж не так тяжко. Україна не забуде
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11.03.2022 19:55 Ответить
Флот рашкін плив, плив, та не весь доплив - Ердоган перекрив Босфор. До речі, рішення про перекриття Босфору Ердоган не має права приймати одноосібно, це колективне рішення з іншими країнами. Як тільки погодили, так і перекрив. Велика дяка йому.
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11.03.2022 22:01 Ответить
Ну почалося загарбання кацапами чужих територій ще з Придністров'я та Абхазії... Потім у 2008 знову напад на Грузію і окупація ще однієї її частини. Вони ж, тварюки, відхоплять шматок і вичікують - якщо реакції нема, то пхають своє козляче рило далі.
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11.03.2022 20:00 Ответить
История не терпит сослагательного наклонения....
Учитесь на ошибках - делайте выводы и действуйте
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11.03.2022 20:02 Ответить
Эрдя говорил много и Эрдя говорил смачно, а сделал, кроме закрытого Босфора и немножечко гуманитарки, аж ничего. До сих пор туркиш эйрлайнс катает кацапов по всему свету, и они греют свои задицы в анталии, а торговля помидорами- это вообще святое.
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11.03.2022 20:24 Ответить
🇺🇦❤️🇦🇿❤️🇹🇷✊✌️
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11.03.2022 20:25 Ответить
Україна все таки санкції ввела проти рашки, так що UA тут лишнє
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11.03.2022 20:31 Ответить
Як там судноплавство між Туречииною та кримнашем вже закрито?
Чи буде закрито так само як проливи у Чорне море, коли усі бажаючи кацапські кораблі пройдуть до берегів України?
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11.03.2022 20:39 Ответить
и сейчас можно закрыть небо над УКРАИНОЙ,дать ей больше оружия но миру и сейчас насрать!а ***** УКРАИНОЙ не ограничится,дальше попрёт.
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11.03.2022 20:59 Ответить
 
 