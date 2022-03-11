Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, агрессию РФ можно было бы предотвратить, - Эрдоган

Недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крымского полуострова в 2014 привела к нынешней агрессии России против Украины.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия Антальйского дипломатического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не проявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости", - сказал Эрдоган.

По его убеждению, нынешнюю российскую агрессию против Украины можно было предотвратить, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более действенно.

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"Украина осталась одна в своей справедливой борьбе. Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатским путем, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невиновные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", - сказал президент Турции.

Турецкий лидер отметил, что война России против Украины привела к обострению и так значительной проблемы беженцев.

"Синие воды Средиземного моря стали могилами почти 25 тысяч путешественников надежды. За последние 10 лет количество беженцев удвоилось до 85 миллионов. За последние 15 дней 2 млн украинцев стали беженцами", - сказал Эрдоган.

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