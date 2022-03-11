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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.03.2022

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.03.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.03.2022.

Соответствующее сообщение опубликовано Генштабом ВСУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины.

Вместе с тем, основных целей по захвату определенных городов и территорий российские захватчики не достигли. Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивание местного населения, проведение информационных, психологических акций, с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространение дезинформации, захват местного населения в заложники.

Части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям. Для этого проводятся мероприятия по формированию и слажению резервов на территории российской федерации. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.

Также читайте: Противник пытается закрепиться на невыгодных рубежах, - оперативная информация Генштаба ВСУ на 12:00 11 марта

Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

С целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям. По имеющейся информации, авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки российская федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины.

Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике.

Морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, на отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен.

Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Воздушные силы ВСУ продолжают битву, несмотря на заявления РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации, - Бутусов
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Топ комментарии
+19
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !
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11.03.2022 19:19
+10
Мариуполь нельзя оставить
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11.03.2022 19:29
+9
Головний сцикун.

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11.03.2022 19:37
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !
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11.03.2022 19:19 Ответить
Так где оперативная информация, сколько летунов приземлили, какие города освободили, что за вода...
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11.03.2022 19:23 Ответить
Генштаб Украины в последнее время очень аккуратно и обобщенно выдает инфу. С военной точки зрения это хорошо, так как враг меньше знает. Но вот с точки зрения гражданского, конечно, хочется побед с полей.
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11.03.2022 19:31 Ответить
Що значить "ворог менше знає"? У нього немає своєї розвідки?

Ці сводки в першу, другу і третю чергу як раз для цивільних.
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11.03.2022 20:22 Ответить
Нема чим хвалитись
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11.03.2022 19:42 Ответить
Не стоит называть это "оперативна інформація"...
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11.03.2022 19:27 Ответить
Мариуполь нельзя оставить
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11.03.2022 19:29 Ответить
Маріуполь хтось збирається деблокувати? Україна не може дозволити кацапам знищити півмільйонне місто-порт.
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11.03.2022 19:30 Ответить
Це не тільки місто, це ще й сухопутний коридор до Криму, набагато кращий за будь-який Керченський міст, та до того ж це дасть можливість вдарити по нашому угрупуванню в "зоні ООС" з Півдня і оточити його, а це кілька десятків тисяч військових+ багато техніки(ледь не третина усіх боєздатних) - це катастрофа, без перебільшень. Це тупо означатиме поразку, не взяття Київа/Харкова, а саме Маріуполя - я майже впевений у цьому, радий буду помилятися... Маріуполь, Миколаїв, Одеса - зараз найважливіші форпости, і тільки потім Київ і Харків.
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11.03.2022 19:41 Ответить
Спасайте Мариуполь
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11.03.2022 19:32 Ответить
Головний сцикун.

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11.03.2022 19:37 Ответить
Йенс Сцикунберг
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11.03.2022 19:44 Ответить
шкварять аж гайкі смердять)) https://www.youtube.com/watch?v=mnV5K0BMqTc
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11.03.2022 19:41 Ответить
Все как в 14 и 15 годах. Все офигенно, мы побеждаем. Только наши в окружении и медленно гибнут. Результатов 0. Один ******

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11.03.2022 19:43 Ответить

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
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11.03.2022 19:45 Ответить
Да, поведение коллективного запада бьіло тогда просто позорньім. Они ссали от России тогда и продолжают ссать сейчас. ((
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11.03.2022 20:26 Ответить
Захід давно ослаб і загнив.
АЛЕ вони нам допомагають навіть більше, ніж треба, щоб перемогти кацапню, якби в нас при владі не було ЗЕлені.
Не варто допомагати ЗЕботам, звинувачуючи Захід, якщо значно ближче від нас знаходяться (принаймні) саботажники, а може й приховані вороги.
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11.03.2022 21:14 Ответить
*****, не ЗЕїбало цю ***** постити?
Я факти? В студію, а ******* вміє кожен.
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11.03.2022 23:08 Ответить
Але ЗЕ-біднятко тригернулося о_О
Прямо бачу вирячені очі та капаючу слину.
Ти справді такий щирий про-ЗЕлений?
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11.03.2022 23:25 Ответить
Ще раз - факти є?
Фактів немає. Пішов *****, ******.
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12.03.2022 00:24 Ответить
Монітор собі проти, злобний хом"ячок
Хочеш фактів - глянь мої попередні пости на цензорі. ЗЕ стільки гадить Україні, що може й кожен третій пост присвячений якійсь шкоді, що вони в даний момент роблять.
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12.03.2022 00:27 Ответить
Ну так на Майдан і розказуй там як Зе гадить Україні.
Але ж із Польщі на Майдан - це так далеко і так сцикотно... Вєлікій "патріот".
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12.03.2022 01:17 Ответить
Колись бував, і в 2004, і в 2014. Але не ж буду зі віртуальним ЗЕхомячком розмовляти.

Ти ж черговий пісатєль, а нє чітатель. До того ж примітив. Йди до лісу, як твої шефи роблять.
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12.03.2022 02:06 Ответить
***, таки польський "патріот", який розказує яка влада погана в Україні. ))
Такого ж рівня *** моржовий як і "патріоти" із-за порєбріка.
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12.03.2022 02:15 Ответить
ЗЕхом"ячок. Мусиш собі ще раз протерти собі монітор та підборіддя. А потім мий ноги і лягай спати, бо мама насварить.
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12.03.2022 02:21 Ответить
Дуже скупа інформація.
Це було би добре, якби не було облоги Маріуполя, 2 втрачених АЕС, не були зв"язаними (без особливого атакуючого потенціалу) стільки військ біля Києва.
Але оскільки маємо шо маємо, то така скупість засмучує.

Зараз схоже вже багатьом зрозуміло, що критична ситуація на Півдні склалася в наслідок дій кацапської агентури (в місцевих органах влади, як виборних, так і назначених Києвом, в спецслужбах, дуже ймовірно що частково і в ЗСУ).
Ще гірше, що не відбувається якоїсь помітної роботи на напрямку очищення від хоч трохи підозрілих і заміни їх на перевірених.

Теж засмучує, що ЗСУ схоже зовсім не вміє воювати поза великими містами, де немає укріплень чи хоч принаймні лісів. А таких земель в Україні повно! Не вміти (чи не хотіти) за них боротися - означає відмовитися від цих земель!
Судячи з відео протестів кацапам вдається тримати в своїх руках Херсон силами кількох десятків вояків... ЯК до цього дійшло ?! О_О
Схоже, що подібна ситуація і в інших менших містах.

Принаймні, слід було б засвоїти уроки арабських (громадянських та не зовсім) воєн останніх часів - десятки позашляховиків з піхотою з ракетним озброєнням та кулеметами можуть сильно навантажити роботою противника і змушувати тримати більші гарнізони та використовувати більші конвої. А часом їм вдавалося досягати і більших успіхів проти регулярних армій!
І це навіть у випадку, коли такими набігами займаються люди боязливі, схильні до паніки, та БЕЗ військового досвіду.

І формуванням такої "махновської армії" має займатися ЗСУ, якщо не має інших засобів воювати на півдні України !

Навіть за гірших погодних умов (коли поза дорогами швидко не поїздиш) така тактика може частково спрацьовувати - в Україні є повно грунтових доріг.
Окремий блок-пост НЕ зупинить такий набіг (а якщо про нього відомо, то взагалі скоріше спалений без втрат), засобів протигелікоптерної боротьби вже є досить в Україні, авіації доведеться остерігатися більше, але наявність Стінгерів (і аналогів) та можливість швидкого розосередження знизить її ефективність - змусить бити з пушки по горобцях.
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11.03.2022 21:07 Ответить
Експерд, руський воєнний корабель чекає на тебе.
Адміни, забаньте провокатора.
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11.03.2022 23:10 Ответить
ЗЕбот. Жаль, що вас перестали банити.
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11.03.2022 23:21 Ответить
Бот, пішов *****. Тут бояри немає.
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12.03.2022 00:23 Ответить
Пішов, то не вертайся.
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12.03.2022 00:29 Ответить
Это сводка???

Все так плохо?
Все так хорошо?
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12.03.2022 08:36 Ответить
 
 