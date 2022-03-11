Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.03.2022
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Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.03.2022.
Соответствующее сообщение опубликовано Генштабом ВСУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаются шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины.
Вместе с тем, основных целей по захвату определенных городов и территорий российские захватчики не достигли. Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивание местного населения, проведение информационных, психологических акций, с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространение дезинформации, захват местного населения в заложники.
Части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям. Для этого проводятся мероприятия по формированию и слажению резервов на территории российской федерации. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.
Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.
С целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям. По имеющейся информации, авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки российская федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины.
Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике.
Морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, на отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен.
Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Ці сводки в першу, другу і третю чергу як раз для цивільних.
Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
АЛЕ вони нам допомагають навіть більше, ніж треба, щоб перемогти кацапню, якби в нас при владі не було ЗЕлені.
Не варто допомагати ЗЕботам, звинувачуючи Захід, якщо значно ближче від нас знаходяться (принаймні) саботажники, а може й приховані вороги.
Я факти? В студію, а ******* вміє кожен.
Прямо бачу вирячені очі та капаючу слину.
Ти справді такий щирий про-ЗЕлений?
Фактів немає. Пішов *****, ******.
Хочеш фактів - глянь мої попередні пости на цензорі. ЗЕ стільки гадить Україні, що може й кожен третій пост присвячений якійсь шкоді, що вони в даний момент роблять.
Але ж із Польщі на Майдан - це так далеко і так сцикотно... Вєлікій "патріот".
Ти ж черговий пісатєль, а нє чітатель. До того ж примітив. Йди до лісу, як твої шефи роблять.
Такого ж рівня *** моржовий як і "патріоти" із-за порєбріка.
Це було би добре, якби не було облоги Маріуполя, 2 втрачених АЕС, не були зв"язаними (без особливого атакуючого потенціалу) стільки військ біля Києва.
Але оскільки маємо шо маємо, то така скупість засмучує.
Зараз схоже вже багатьом зрозуміло, що критична ситуація на Півдні склалася в наслідок дій кацапської агентури (в місцевих органах влади, як виборних, так і назначених Києвом, в спецслужбах, дуже ймовірно що частково і в ЗСУ).
Ще гірше, що не відбувається якоїсь помітної роботи на напрямку очищення від хоч трохи підозрілих і заміни їх на перевірених.
Теж засмучує, що ЗСУ схоже зовсім не вміє воювати поза великими містами, де немає укріплень чи хоч принаймні лісів. А таких земель в Україні повно! Не вміти (чи не хотіти) за них боротися - означає відмовитися від цих земель!
Судячи з відео протестів кацапам вдається тримати в своїх руках Херсон силами кількох десятків вояків... ЯК до цього дійшло ?! О_О
Схоже, що подібна ситуація і в інших менших містах.
Принаймні, слід було б засвоїти уроки арабських (громадянських та не зовсім) воєн останніх часів - десятки позашляховиків з піхотою з ракетним озброєнням та кулеметами можуть сильно навантажити роботою противника і змушувати тримати більші гарнізони та використовувати більші конвої. А часом їм вдавалося досягати і більших успіхів проти регулярних армій!
І це навіть у випадку, коли такими набігами займаються люди боязливі, схильні до паніки, та БЕЗ військового досвіду.
І формуванням такої "махновської армії" має займатися ЗСУ, якщо не має інших засобів воювати на півдні України !
Навіть за гірших погодних умов (коли поза дорогами швидко не поїздиш) така тактика може частково спрацьовувати - в Україні є повно грунтових доріг.
Окремий блок-пост НЕ зупинить такий набіг (а якщо про нього відомо, то взагалі скоріше спалений без втрат), засобів протигелікоптерної боротьби вже є досить в Україні, авіації доведеться остерігатися більше, але наявність Стінгерів (і аналогів) та можливість швидкого розосередження знизить її ефективність - змусить бити з пушки по горобцях.
Адміни, забаньте провокатора.
Все так плохо?
Все так хорошо?