Эксглава Таможни Макаренко призвал власти упростить правила ввоза гуманитарной помощи в Украину

Эксглава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко призвал власти упросить правила ввоза гуманитарной помощи в Украину.

Об этом он написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Позвольте волонтерам привозить крайне нужное оборудование без дополнительных преград! Обращаюсь ко всем, кто может донести до власти информацию о созданной проблеме с гуманитарной помощью. Уже в четвертый раз с начала войны правительство изменяет порядок ввоза и декларирования гуманитарной помощи (в том числе изменена и форма самой декларации) . Следует отметить, что в целом все изменения были направлены на существенное упрощение", - отмечает Макаренко.

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Он подчеркнул, что в отдельных случаях таким легким способом ввоз товаров начали злоупотреблять "дельцы", поэтому пришлось несколько изменить порядок ввоза наиболее ликвидных товаров (в том числе и транспортных средств).

Однако изменения внесенные постановлением КМ Украины 235 от 09.03.22 определили, что резинопомощь отныне освобождается от нетарифного регулирования, кроме государственного экспортного контроля. К сожалению, экспортному контролю подлежат такие товары, как:

- тепловизоры (код УКТЗЕД 9025192090);

- квадрокоптер (код УКТЗЕД 8802200000);

- приборы ночного видения(код УКТЗЕД 9005100000);

- бинокли (код УКТЗЕД 9005800000);

- оптический прицел (код УКТЗЕД 9013109000);

- коллиматор (код УКТЗЕД 9013109000).

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"Поэтому отныне, если волонтеры будут везти такие товары в качестве гуманитарной помощи для их пропуска нужно будет получить дополнительно еще разрешение ГСЭК. К счастью, согласно разъяснениям, что предоставила ГСЭК, указанные изменения не коснулись порядка перемещения касок (код УКТВЭД 6506101000) и бронежилетов УКТВЭД 6211439000)", - резюмировал Макаренко.