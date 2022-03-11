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Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения кардиомониторов для госпиталя. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения кардиомониторов для госпиталя.

Об этом волонтер сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения кардиомониторов для госпиталя 01

"Помощь раненым. Нужно оплатить 5 кардиомониторов для госпиталя, каждый по 31 тыс. грн, нужно оплатить кабель для дизельного генератора 73 500 грн, тоже для госпиталя, нужны обезболивающее и шовный материал. Противопролежневые матрасы нашли, отдадут бесплатно",

Волонтер также отчиталась относительно раннее собранных средств.

"Сегодня я оплатила дрон "Мавик" - 25 тыс., отправила на лекарства для боярской больницы - 10 тыс. и на терроборону Киева - тоже 10 тыс.", - говорится в сообщении.

Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения кардиомониторов для госпиталя 02
Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения кардиомониторов для госпиталя 03
Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения кардиомониторов для госпиталя 04
Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения кардиомониторов для госпиталя 05

Карта для допомоги

5375 4115 0267 5353 Монобанк

IBAN UA373220010000026209314162128

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод закордону Paypal [email protected]

Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения кардиомониторов для госпиталя 06
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Дай Бог Вам Наташенька, за всё, что Вы делает
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11.03.2022 20:06 Ответить
+++
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11.03.2022 20:14 Ответить
Уточніть, будь ласка, при переведенні на моно висвітлюється інше ім'я, це правильно?
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11.03.2022 21:01 Ответить
+++
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17.03.2022 16:01 Ответить
 
 