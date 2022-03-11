Пленный российский летчик Криштоп знал, что сбрасывал бомбы на мирных украинцев, и делал бы это дальше, если бы его не сбили
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленный российский летчик, заместитель командира 47-го авиационного полка, подполковник Максим Криштоп знал, что бомбил жилые кварталы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции пленных российских летчиков в Киеве.
Криштоп рассказал, что с начала российского вторжения в Украину успел совершить три вылета. Во время третьего вылета 6 марта сбросил 4 тонны авиационных фугасных бомб на жилые кварталы, после чего был сбит.
"При выполнении боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ я выполнил. После бомбардировки был сбит средствами ПВО Украины, после приземления был взят в плен военнослужащими Нацгвардии Украины", – отметил россиянин.
Свой первый боевой вылет он совершил 24 февраля и сбросил 3 тонны фугасных авиационных бомб в живую силу украинских военных, располагавшихся к югу от Балаклеи. Второй боевой вылет он совершил 3 марта, сбросив также 3 тонны фугасных бомб на колонну бронетехники украинских военных возле Изюма. По его словам, в обоих случаях в цели было попадание.
На вопрос журналистов, стал бы он и дальше бомбить жилые дома, если бы его не сбили, Криштоп ответил: "Мы бы продолжали выполнять боевые задания, мы военные люди".
При этом он признал, что существует возможность не выполнять преступные приказы.
"В любом случае, возможность не выполнять приказ есть, но я проявил слабость и малодушие и выполнил этот ужасный приказ", - сказал пленник оккупационной российской армии.
Он рассказал, что еще в январе его подразделения сообщили, что он примет участие в боевых действиях в Украине, и они сразу начали готовиться к наступлению под видом учений.
Захватчик признал, что совершал страшные преступления, принес извинения украинскому народу и призвал русских солдат прекратить выполнять преступные приказы и войну против мирного населения Украины.
"Считаю, что эту войну мы уже проиграли", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
А в Гаагу свидетелем против путлера - это пожалуйста.
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При цьому він визнав, що є можливість не виконувати злочинні накази. Джерело: https://censor.net/ua/n3324061
*****, а ты не знал, что можно отказатся выполнять преступные приказания?
До чего же подлый, наглый, лживый этот "русский мир". Ненавижу!
Теперь судить его надо и садить на долго за военные преступления.
https://www.facebook.com/watch?v=458525296020868
этом урод моральный знал куда летел и что делал,так что допросили и в расход.
Пора из себя выдавить эту жалость к преступникам,военное время - в расход и .
"Не хочу разганять зраду, но не верю я в то, что педирация уничтожает своих пилотов, каждый из которых дороже нескольких самолетов. "
"Не хочу разганять зраду" - смешной Чудило!
Слушай внимательно! Они, фашисты уничтожают не своих летчиков, которые выполнили задание своего фюрера, а уничтожают предателей или иначе тех, кто не выполнил задание фюрера и поломал при этом самолет. Значит смотри, по мнению слуг фьюрера тот летчик который или неумело или предательски дал Украинским Воинам возможность повредить самолет фьюрера заслуживает суровой кары, то есть смертной казни. Он не достоин жить. Это абсолютная правда. Аккурат в духе ************ команд.
- Подбили?
- Сдохни!
Поэтому Это идеология 3-го рейха.