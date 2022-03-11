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Пленный российский летчик Криштоп знал, что сбрасывал бомбы на мирных украинцев, и делал бы это дальше, если бы его не сбили

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пленный российский летчик Криштоп знал, что сбрасывал бомбы на мирных украинцев, и делал бы это дальше, если бы его не сбили

Пленный российский летчик, заместитель командира 47-го авиационного полка, подполковник Максим Криштоп знал, что бомбил жилые кварталы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции пленных российских летчиков в Киеве.

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Криштоп рассказал, что с начала российского вторжения в Украину успел совершить три вылета. Во время третьего вылета 6 марта сбросил 4 тонны авиационных фугасных бомб на жилые кварталы, после чего был сбит.

"При выполнении боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ я выполнил. После бомбардировки был сбит средствами ПВО Украины, после приземления был взят в плен военнослужащими Нацгвардии Украины", – отметил россиянин.

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Свой первый боевой вылет он совершил 24 февраля и сбросил 3 тонны фугасных авиационных бомб в живую силу украинских военных, располагавшихся к югу от Балаклеи. Второй боевой вылет он совершил 3 марта, сбросив также 3 тонны фугасных бомб на колонну бронетехники украинских военных возле Изюма. По его словам, в обоих случаях в цели было попадание.

На вопрос журналистов, стал бы он и дальше бомбить жилые дома, если бы его не сбили, Криштоп ответил: "Мы бы продолжали выполнять боевые задания, мы военные люди".

При этом он признал, что существует возможность не выполнять преступные приказы.

"В любом случае, возможность не выполнять приказ есть, но я проявил слабость и малодушие и выполнил этот ужасный приказ", - сказал пленник оккупационной российской армии.

Он рассказал, что еще в январе его подразделения сообщили, что он примет участие в боевых действиях в Украине, и они сразу начали готовиться к наступлению под видом учений.

Захватчик признал, что совершал страшные преступления, принес извинения украинскому народу и призвал русских солдат прекратить выполнять преступные приказы и войну против мирного населения Украины.

"Считаю, что эту войну мы уже проиграли", - подытожил он.
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Топ комментарии
+36
Для цього тільки Гаага і тюрьма
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11.03.2022 20:11
+23
Таких треба вішати!
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11.03.2022 20:13
+20
о виправдання - ми люди подневольні, військові нелюди!
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11.03.2022 20:12
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Для цього тільки Гаага і тюрьма
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11.03.2022 20:11 Ответить
кайло в руки та видобувати уран у шахтах Криворізьких, ПОЖИТТЄВО
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11.03.2022 20:26 Ответить
Не только для него , этот мерзавец сказал правду ,а остальные только брешут ,что заблудились и не знали ,куда они еду
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11.03.2022 20:43 Ответить
Сидеть он может и у нас. И даже должен сидеть у нас.

А в Гаагу свидетелем против путлера - это пожалуйста.
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11.03.2022 20:54 Ответить
Гаага такий дріб'язок не судить, для цього є відповідні Українські суди і Український кримінальний кодекс. Зокрема ст. 438, за якою у сукупності зі ст. 115 світить довічне. Але ж, скоріш за все він навіть якщо і сяде, то не надовго, обміняють.
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11.03.2022 21:00 Ответить
Да он даже не сожалеет. Типа смалодушничал. Если бы не сбили. тае продолжал бы... К СТЕНЕ!!!
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11.03.2022 21:47 Ответить
о виправдання - ми люди подневольні, військові нелюди!
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11.03.2022 20:12 Ответить
Ніяких виправдань. Там на обличчі видно ненависть до українців і всього українського. Там ніякого розкаяння і близько нема
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11.03.2022 20:26 Ответить
Ну уж нет, он признал что была возможность этого не делать! Он делал и понимал что он делает настоящий фашист!
------
При цьому він визнав, що є можливість не виконувати злочинні накази. Джерело: https://censor.net/ua/n3324061
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11.03.2022 20:37 Ответить
"Ми продовжували б виконувати бойові завдання, ми військові люди".
*****, а ты не знал, что можно отказатся выполнять преступные приказания?
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11.03.2022 20:13 Ответить
Таких треба вішати!
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11.03.2022 20:13 Ответить
не а, пожизненно...хай живе и кожен день себя ест изнутри!!! и условия - по минимуму, соответствующие создать, и чтоб не смог суицид организовать...
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11.03.2022 20:20 Ответить
Да не будет он есть себя изнутри! Потому, как выполнял приказ. Мразь!
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11.03.2022 20:31 Ответить
А за чей счёт кормить этого ЖИВОДЕРА
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11.03.2022 20:45 Ответить
на куски рвать!
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11.03.2022 20:38 Ответить
****, не розумію, на хера їх в полон беруть!
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11.03.2022 20:14 Ответить
вони будуть свідками в Гаагзському трибуналі.
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11.03.2022 20:21 Ответить
зруйнований Харків, Маріуполь ,Буча Ірпінь і так далі і тисячі жертв , самі кращі свідки, крім того, вже є полонені лєтуни, для тієї ж Гааги, тому в полон брати!!!
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11.03.2022 20:53 Ответить
Все оно прекрасно знало - как показывает криминалистика, все маньяки после убийств сутками пересматривают новости и статьи о своих жертвах. Знают они все прекрасно.
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11.03.2022 20:14 Ответить
Ну поговорили и хватит ,в расход...
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11.03.2022 20:15 Ответить
Яка турма , привязати до бомби і скинути
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11.03.2022 20:15 Ответить
І всі інші будуть бомбити, тому що знають, що якщо їх зіб'ють, то дадуть горячий чай і тд. І взагалі в полоні в Україні краще ніж в їхніх ******. Коли висітимуть на стовпі, в інших менше бажання буде летіти.
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11.03.2022 20:15 Ответить
шкода що цього ублюдка не знайшла награда...
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11.03.2022 20:17 Ответить
ну і рот його довбати) шибениця чекає тебе, *******
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11.03.2022 20:17 Ответить
От падла, попал в плен, а теперь его совесть мучит! Извиняется перед украинским народом. Они должен умереть страшной, мучительной смертью!
До чего же подлый, наглый, лживый этот "русский мир". Ненавижу!
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11.03.2022 20:18 Ответить
а харя какая поганая,типично кацапская!тьфу!
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11.03.2022 20:39 Ответить
не верю ни одной пленной падле про больше не буду простите засранца
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11.03.2022 20:19 Ответить
Протянем юридически все вопросы и тогда можно их посадить в бетонный ящик до последнего издоха.
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11.03.2022 20:26 Ответить
ну таке вибачення наче він не міста бомбив а у сосіда на ганку насрав
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11.03.2022 20:27 Ответить
Їхні вибачення українцям не потрібні, якби не попав в полон, то й далі зкидав би міни на наші міста і села, суд і ніякі відпускання, бо він, бачите, покаявся. Їх роздерти треба за таке.
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11.03.2022 20:29 Ответить
Идейный фашист
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11.03.2022 20:32 Ответить
Не идейный, а безмозглый. Но фашист.
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11.03.2022 20:50 Ответить
Думал - ипотеку закроет по быстрому
Теперь судить его надо и садить на долго за военные преступления.
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11.03.2022 20:36 Ответить
мерзкая тварь и харя такая же мерзкая типично кацапская,тьфу,гнида,сдохни!
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11.03.2022 20:37 Ответить
При всій ненависті, слід визнати, що за своєю посадою він володіє інформацією, потрібною не лише нам, а й тим же штатам, британцям, або ізраїлю. Так що не виключено, що цей літун може виторговувати собі більш комфортний полон, та й ще з таким прізвищем.
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11.03.2022 20:39 Ответить
По сути правильно, смысл уловил, но это только верхушка айсберга.

https://www.facebook.com/watch?v=458525296020868
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11.03.2022 20:42 Ответить
Этот парень кореец, сейчас он живёт в Корее. Но он жил и в россии и там служил в армии.
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11.03.2022 20:44 Ответить
Судити по закону війни та розстріляти.
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11.03.2022 20:52 Ответить
Як там 95квартал, вже передав сталінского сокола його матері?
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11.03.2022 20:55 Ответить
Вбивць мирного населення не варто навіть брати в полон. Відповідно до Женевських конвенцій 1949 року, особу беруть у полон, якщо вона або безпорадна, або якщо явно виражає намір здатися в полон. Якщо такий намір виражений не явно, особа як така що не намагалася припинити чинити супротив може бути знищена. Інакше, навіть якщо його засудять по 115 і 438 ККУ до пожиттєвого, потім за обміном видадуть.
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11.03.2022 21:06 Ответить
Надо было их не в униформу одеть, а нарядить а минибки и топики.
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11.03.2022 21:07 Ответить
Отрезать этому выродку руки и отпустить обратно к *****, пусть и дальше летает. Вот бомбить-то как будет эту мразоту!
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11.03.2022 21:10 Ответить
Вот когда эти выродки попадают в плен становятся гладкими и пушистыми,
этом урод моральный знал куда летел и что делал,так что допросили и в расход.
Пора из себя выдавить эту жалость к преступникам,военное время - в расход и .
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11.03.2022 21:30 Ответить
****, шоб ти здох
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11.03.2022 21:39 Ответить
(Ответ блогеру)
"Не хочу разганять зраду, но не верю я в то, что педирация уничтожает своих пилотов, каждый из которых дороже нескольких самолетов. "
"Не хочу разганять зраду" - смешной Чудило!

Слушай внимательно! Они, фашисты уничтожают не своих летчиков, которые выполнили задание своего фюрера, а уничтожают предателей или иначе тех, кто не выполнил задание фюрера и поломал при этом самолет. Значит смотри, по мнению слуг фьюрера тот летчик который или неумело или предательски дал Украинским Воинам возможность повредить самолет фьюрера заслуживает суровой кары, то есть смертной казни. Он не достоин жить. Это абсолютная правда. Аккурат в духе ************ команд.

- Подбили?

- Сдохни!

Поэтому Это идеология 3-го рейха.
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11.03.2022 21:51 Ответить
Я бы заставил рассказать все контакты семьи. И потом бы скинул его детям видос, как папку ублюдка на куски разделали.
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11.03.2022 22:00 Ответить
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11.03.2022 23:39 Ответить
Как красиво поет,на Евровидение его ! Вместе со сводным хором кобзона!
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12.03.2022 00:26 Ответить
Расстрелять сволочь.
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12.03.2022 00:49 Ответить
 
 