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Войска РФ планируют взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ планируют взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли, - Центр противодействия дезинформации

Российские оккупанты планируют установить контроль над АЭС и украинской газотранспортной системой.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

Да, оккупанты планируют:

• установить контроль над АЭС, вернуть их в работу на российских тепловыделяющих элементах.
• национализировать электросети и стратегические объекты электрогенерации: ГЭС и большие ТЭС.
• установить контроль над украинской газотранспортной системой.

"Можно заключить, что враг стремится взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли и полностью "запереть" ее на россию. При этом, контроль над ГТС Украины мог бы предоставить РФ дополнительные рычаги в агрессивной политике "давления" на страны Европы."

В этом случае жителям европейских стран следует поразмышлять над тем, какое будущее кремль стремится реализовать не только для украинцев, но и для всего населения Европы. Понимая планы путина, словосочетание "энергетическая безопасность" приобретает совсем другое содержание", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина может присоединиться к энергосистеме ЕС в ближайшее время, - ДТЭК
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Топ комментарии
+3
Пане редактор, може повернетесь до своїх обов'язків?
Я щось не розумію... політика така чи що. Якийсь наратив пішов, типу, що кацапи захочуть те і зроблять.
А ми, що не будемо це обороняти. Будемо просто відходити як тільки кацапи наближатимуться?
Скільки можна?
Те що просрали Енергодар і взагалі Кримський перешийок повністю відповідальність влади.
А, так, ж ми хотіли "створити комфортні умови в пунктах перетину адміністративного кордону".
Створили!
Замість того, щоб зробити лінію оборони на такому небезпечному напрямку, будували туди дороги.
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11.03.2022 20:41
+2
Винні у здачі Енергодару з ЗАЄС, ЧАЕС та перешийку агресору повинні відповісти по закону
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11.03.2022 21:20
+1
Де вони цих експертів беруть
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11.03.2022 20:36
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значить треба чекати бульбашей на Вараш й Нетишин
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11.03.2022 20:23 Ответить
Для цього і відбулась сьогодні провокація з літаками орків , які нанесли удар по білоруській території. Угрупування вусатого таракана якраз кучкуються в районі Івново, Пінск. Звідти через Дубровицю найкоротший шлях на Вараш. . Наше командування це розуміє. Якщо білоруси наважаться, то цієї ночі в тому районі буде " жарко". Але думаю не наважаться. Якщо наважаться, поляжуть зразу. В Україну їх ніхто не пропустить.
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11.03.2022 20:45 Ответить
планують встановити контроль над АЕС.... eto kak? bombitj budut ?
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11.03.2022 20:24 Ответить
шозанах ? Як можна шось націоналізувати в чужій країні ? Це шо рейдерство по кацапськи ? Маячня якась
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11.03.2022 20:34 Ответить
Де вони цих експертів беруть
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11.03.2022 20:36 Ответить
Пане редактор, може повернетесь до своїх обов'язків?
Я щось не розумію... політика така чи що. Якийсь наратив пішов, типу, що кацапи захочуть те і зроблять.
А ми, що не будемо це обороняти. Будемо просто відходити як тільки кацапи наближатимуться?
Скільки можна?
Те що просрали Енергодар і взагалі Кримський перешийок повністю відповідальність влади.
А, так, ж ми хотіли "створити комфортні умови в пунктах перетину адміністративного кордону".
Створили!
Замість того, щоб зробити лінію оборони на такому небезпечному напрямку, будували туди дороги.
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11.03.2022 20:41 Ответить
Клован даремно розраховує,що став національним героєм та лідером спротиву. Після перемоги- до відповідальності.
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11.03.2022 21:42 Ответить
Це лише за умов повної окупації
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11.03.2022 21:14 Ответить
Винні у здачі Енергодару з ЗАЄС, ЧАЕС та перешийку агресору повинні відповісти по закону
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11.03.2022 21:20 Ответить
Какой-то набор бреда. Прийти в чужую страну,забрать что понравилось и сидеть как ни в чём не бывало?
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11.03.2022 21:40 Ответить
В смысл национализировать?? В Украине уже российская власть?? чо за х-ню тут пишут?
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11.03.2022 22:01 Ответить
 
 