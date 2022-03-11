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Путин начал репрессии против отдела ФСБ, информировавшего его об Украине, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин начал репрессии против отдела ФСБ, информировавшего его об Украине, - СМИ

Владимир Путин начал репрессии против своей любимой, "5-й" службы ФСБ, спустя две недели после вторжения в Украину. Руководство службы уже отправлено под домашний арест. Известно, что именно она накануне войны снабжала президента РФ данными о политической ситуации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Meduza.

5-я служба (официальное название – Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами.

Внутри службы существует Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки ФСБ. Такую функцию – внешнюю разведку – ФСБ получила с конца 90-х, как раз когда Путин был ее директором.

В 2004 году управление повысили в статусе, превратив в полноценный департамент – Департамент оперативной информации. У него появился новый руководитель – Сергей Беседа.

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Вскоре офицеров ДОИ начали замечать в Беларуси, Молдове и Абхазии. Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Но именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах ДОИ.

5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения

И вот через две недели войны до Путина наконец-то дошло, что его просто ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.

Сейчас известно, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.

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Топ комментарии
+50
Ой, да сожрите друг друга, чертовы гэбэшники, вас то не жалко.
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11.03.2022 20:25
+41
ну дворцовый переворот начался?)) Или еще нет. Слава Украине.
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11.03.2022 20:25
+24
«5-я служба, боячись розлютити керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути» - судя по всему сейчас ничего принципиально не поменялось
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11.03.2022 20:26
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Ой, да сожрите друг друга, чертовы гэбэшники, вас то не жалко.
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11.03.2022 20:25 Ответить
Сначала пусть сожрут ху*ло, а потом друг друга.
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11.03.2022 21:49 Ответить
ну дворцовый переворот начался?)) Или еще нет. Слава Украине.
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11.03.2022 20:25 Ответить
Я думаю это начало конца. Коней на переправе не меняют. Надо бы было собрать всех, выяснить истинное состояние дел и принять план действий. А тут агония. ВСЕХ ВИНОВНЫХ НА КОЛ. Голова заьита ватой
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11.03.2022 21:52 Ответить
Агония начинается, да. Будет допускать все больше и больше ошибок, потому что ситуация становится все более неконтролируемая для масквы, в итоге закончится все хаосом и крахом. На мой взгляд, через недели две в конце марта начале апреля нас ожидает много исторических событий
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12.03.2022 04:00 Ответить
«5-я служба, боячись розлютити керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути» - судя по всему сейчас ничего принципиально не поменялось
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11.03.2022 20:26 Ответить
В совке было такое. Но тут похлеще. Были поставлены заранее невыполнимые или бессмысленные задачи и выделялись немаленькие деньги. Ну вот все и откусывали от пирога кусочек и отчитывались за "поведенную" работу. Если там в обороте более пяти генералов ФСБ, так им легче будет сместить ПТН и идти на переговоры с западом. Иначе сядут и будут расстрелены (ну типа сердечная недостаточность)
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11.03.2022 21:55 Ответить
А-а-а, наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічасних.
Все в кращих совкових традиціях.
А не зарано?..
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11.03.2022 20:27 Ответить
пробухала пятерочка ситуацию..
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11.03.2022 20:28 Ответить
Дед тронулся, норм
Сейчас как пауки в банке будут грызться...
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11.03.2022 20:29 Ответить
Тронулся он раньше. А теперь пытается протрезветь. Но уже не может.
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11.03.2022 20:31 Ответить
Царский алкоголизм не излечим
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11.03.2022 20:34 Ответить
Зараз відомо, генерал Беседа і його заступник поміщені під домашній арешт
========================
і це дуже добре! З цього моменту наступному фсб-шнику прийде в мізки слушна думка"..а що як я-наступний?". І він спрацює на випередження. І таки полоній добереться до дупи )(уйла...
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11.03.2022 20:55 Ответить
Почав уже відмазуватись. Я, нічого не знав. Мене ввели в оману. Сядут усе.

https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8
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11.03.2022 20:29 Ответить
Ребята сидели, пилили бюджет, радовали начальство, вид имели лихой и придурковатый. А тут взяли и посадили. Русофобия какая-то
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11.03.2022 20:30 Ответить
Да не говори. Самого главного КГБишныка *******.
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11.03.2022 20:32 Ответить
агалтєлая....
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11.03.2022 20:36 Ответить
Уже поздно,маховик розвала Мордора запущен.Нужно немного подождать.
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11.03.2022 20:30 Ответить
Сейчас для истории время летит гораздо быстрее - в первую очередь из-за глобализации и развитых каналов коммуникации. То что раньше в историческом разрезе занимало несколько лет или десятилетие, сейчас может произойти за несколько месяцев или даже недель... Если советский союз разваливался условно говоря около пяти лет, то сейчас тот же процесс может занять пять-шесть месяцев. Смотрите, за каких-то полторы недели ушел полностью иностранный капитал, ранее растущая экономика парализована и ожидается дефолт через несколько недель. Просто немыслимые скорости, события развиваются просто взрывными темпами
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12.03.2022 04:10 Ответить
Через два тижні після початку війни Уйло Влучне Око помітив що з бункеру нема виходу!
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11.03.2022 20:30 Ответить
Царь взбунтовался . Говорит генералы не настоящие!!!
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11.03.2022 20:30 Ответить
Нам це нічого не дає. Ну передушить путлер пару своїх гестапівців, толку для нас немає
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11.03.2022 20:31 Ответить
К стенке их...а потом следующих...как дяды делали в 37-м...
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11.03.2022 20:31 Ответить
Якщо, врешті, ***** зрозуміє, що виділені на цю контору гроші просто розікрали, то і одному *****кумові буде "йой!", бо на расії він уже хій сховається .
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11.03.2022 20:31 Ответить
Пауки в банке.....это очень хорошо
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11.03.2022 20:32 Ответить
Обиженному на всех педофилу и истеричному психопату
неточная развед. информация мешает.
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11.03.2022 20:37 Ответить
Велика расея, а правит ей моральный урод.
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11.03.2022 20:40 Ответить
По сути правильно, смысл уловил, но это только верхушка айсберга.

https://www.facebook.com/watch?v=458525296020868
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11.03.2022 20:42 Ответить
Пауки в банке. ********** недобитый капитанчик - на жопе кафтанчик собирает вокруг себя всё более тех, кто на него будет зуб точить по полной со всеми вытекающими.
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11.03.2022 20:46 Ответить
вы ***** уничтожте а потом вас уничтожат!
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11.03.2022 20:46 Ответить
это Кадыров подствил ФСБ, даю 100% инфу )))
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11.03.2022 20:47 Ответить
Саме таких новин і чекаю від Цензора, а не копіпаста волстрітжорнал з кацапською заказухою!
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11.03.2022 21:17 Ответить
Да хоть *********** там.
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11.03.2022 21:25 Ответить
Надо было осваивать Интернет. Кто ж ему теперь врач?
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11.03.2022 21:25 Ответить
Он кабаеву осваивал,не до интернета было.
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12.03.2022 08:41 Ответить
От виселицы это его не спасёт.
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11.03.2022 22:10 Ответить
Вся работа гэбни строится на нае..лове, в отличие от любых других служб. Вот в полном соответствии с профилем и построили - ничего другого ожидать не приходилось, но они сами об этом не догадывались. Думали нае..ать весь мир, а в результате нае..ли сами себя. Мои поздравления!
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12.03.2022 00:18 Ответить
 
 