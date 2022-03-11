Послы ЕС могут ввести четвертый пакет санкций против России в ближайшее время, - Йозвяк
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После ЕС могут согласовать введение четвертого пакета санкций против России.
Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Возможно, послы ЕС встретятся в воскресенье, чтобы обсудить и принять решение по четвертому пакету санкций ЕС в отношении России", - говорится в сообщении.
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Победа Украины означает перемены и в самой России - я уверен, что в 2022-м году привычного нам уклада путинской России уже не будет.
Так, друзья - думаю вы все пристально следите за тем, что сейчас происходит в Украине. Лично я с 24 февраля не отрываясь читаю твиттер-аккаунты с самой актуальной информацией и фото-материалами, а также напрямую общаюсь с друзьями из Украины - многие из которых сейчас находятся в осадном положении и не могут выехать из страны.
Несмотря на то, что прямо сейчас по всей Украине идут боевые действия - Украина в этом противостоянии уже победила. Более того, победа Украины означает перемены и в самой России - я уверен, что в 2022-м году привычного нам уклада путинской России уже не будет.
Невозможность военной победы
Действия Украины и украинцев в последние дни хорошо показали принципиальную невозможность военной победы над целой страной - даже если враг значительно продвигается по какому-либо направлению, все равно у него в тылу остается ненавидящее его население, и наступление попросту захлебывается.
Как мне кажется, Путин рассчитывал на то, что он войдет в Украину как победитель, ВСУ побросает оружие и разбежится, а жители будут встречать его с цветами, тогда как получилось в точности до наоборот - против него сплотились даже те, кто раньше занимал нейтральную позицию. Путин объединил украинцев так, как никогда раньше.
Потопление российской экономики
За две недели, прошедшие с момента начала вторжения, российская экономика, и так не хватавшая звезд с неба, в буквальном смысле пошла на дно. Даже не на дно, а куда-то ниже - из России уходят сотни мировых брендов, лишая при этом работы миллионы россиян, у российских авиакомпаний отбирают взятые в лизинг самолеты, а российский рубль с конца февраля упал практически в два раза. Если средняя российская зарплата в долларовом эквиваленте еще месяц назад составляла около $500, то сейчас это жалкие $250 - меньше, чем в большинстве беднейших стран Африки.
В российских магазинах уже начались перебои с продуктами в результате разрыва устоявшихся логистических цепочек, а многие товары, вроде сахара, в части российских городов продаются с ограничением "столько-то штук в одни руки". Думаю, что это только начало - а более серьезные последствия мы увидим к лету.
Мир на стороне Украины
И самый главный фактор - подавляющее, абсолютное большинство мировых стран выступают в этом конфликте на стороне Украины. Никто не верит в путинские сказки об "украинском фашизме" - в поддержке Украины едины такие страны, как Германия и Израиль, и даже находящийся под американскими санкциями Иран - его бывший президент Махмуд Ахмадинежад назвал происходящее в Украине "актом варварской агрессии".
В результате того, что случилось в конце февраля-начале марта, Россия окончательно превратилась в страну-изгоя, с которой брезгует иметь дела даже Иран, не говоря уже о более серьезных странах. Стоит еще сказать, что репутацию легко потратить всего за две недели, а вот восстанавливать придется десятилетиями.