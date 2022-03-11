Послы ЕС могут ввести четвертый пакет санкций против России в ближайшее время, - Йозвяк

После ЕС могут согласовать введение четвертого пакета санкций против России.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно, послы ЕС встретятся в воскресенье, чтобы обсудить и принять решение по четвертому пакету санкций ЕС в отношении России", - говорится в сообщении.

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