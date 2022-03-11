У пилота оккупантов, которого сбили на Житомирщине, были подрезаны ремни парашюта. ВИДЕО
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У пилота российского самолета Су-25 были подрезаны ремни на парашюте, в результате чего он разбился после катапультирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь фейсбука Артем Витко.
Он отметил: "Вчера возле села Бехи, Житомирская область точным выстрелом из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ.
Пилот погиб, потому что на кататапульте специально были подрезаны ремни. Специально, чтобы пилот не попал в плен.
Летчик погиб в страшных муках. Он сгорел заживо рядом с упавшим самолетом".
Топ комментарии
+115 Привет
показать весь комментарий11.03.2022 21:17
+71 Fjall_Raven
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+69 Bob Fayn
показать весь комментарий11.03.2022 21:16
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По мне это вообще не люди а механизмы. Механизмы войны можно ломать и совесть не должна никого мучить.
Путлер - верный сталинец. Но подрезать ремни и стреляться не надо.