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Житомирщина (1314) самолет (3328) парашют (38)

У пилота оккупантов, которого сбили на Житомирщине, были подрезаны ремни парашюта. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У пилота российского самолета Су-25 были подрезаны ремни на парашюте, в результате чего он разбился после катапультирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь фейсбука Артем Витко.

Он отметил: "Вчера возле села Бехи, Житомирская область точным выстрелом из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Пилот погиб, потому что на кататапульте специально были подрезаны ремни. Специально, чтобы пилот не попал в плен.

Летчик погиб в страшных муках. Он сгорел заживо рядом с упавшим самолетом".
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Топ комментарии
+115
Страшные мучения это хорошо....
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11.03.2022 21:17
+71
а почему "в страшних муках"? может ему было приятно? загадочная парашная душа!
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11.03.2022 21:18
+69
Парашют в один кінець
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11.03.2022 21:16
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Неплохая версия,поймать ,грохнуть,объявить что сгорел на работе.
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11.03.2022 22:05 Ответить
Нет такой мерзости на которую бы не пошел кацапчик. Хай вбивають друг дружку.
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11.03.2022 22:05 Ответить
А вам их жалко что ли? Мне россиянину этих ублюдков не жалко. Пусть дохнут твари. Чем больше тем лучше. Сегодня смотрел на этих моральных уродов на пресс конференции. И ни одного слова от чистого сердца не услышал. Только жалкие попытки выжить.

По мне это вообще не люди а механизмы. Механизмы войны можно ломать и совесть не должна никого мучить.
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11.03.2022 22:15 Ответить
шось і не шкода: одні гніди підставляють інших - то най собі дохнуть
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11.03.2022 22:16 Ответить
Космонавти мля.
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11.03.2022 22:34 Ответить
Таких нє бєрут в космонавти.. Нє тєм ударілса об воду,дурачок..
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12.03.2022 11:54 Ответить
Таким тварям, как раз и нужны такие мучения, пусть у всех у них будет такой конец, как у этого оккупанта. Мы их сюда не звали, не хрен им здесь на нашей земле шастать. Ну короче, что искали, то и нашли.
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11.03.2022 22:38 Ответить
Как говарил сталин: руцкие не сдаюца. А чтобы не сдаться и не попасть в плен, должен застрелиться.

Путлер - верный сталинец. Но подрезать ремни и стреляться не надо.
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11.03.2022 22:47 Ответить
Горят еще как горят, кто в бронетехнике, кто в самолетах кто просто движущиеся в колонах спешат вслед за жаренными бурятами……скрепы и величие они такие
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12.03.2022 04:45 Ответить
скрепы и величие они такие,
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12.03.2022 04:48 Ответить
Орки-zombi-окупанти мають бути знищені!!!Героям,сбившим лікат, Слава! Cлава ЗСУ!!! Хай щастить!!!💛💙💛💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪
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12.03.2022 10:56 Ответить
Сгорел в огне еще при жизни, после смерти продолжит гореть
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12.03.2022 12:15 Ответить
московитскії муки то Мій Кайф))))))
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12.03.2022 13:36 Ответить
Глупости. Любой летчик это заметит при осмотре. Есть куча способов его убить, внутри парашюта.
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12.03.2022 20:03 Ответить
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