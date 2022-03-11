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Стефанчук - белорусам: Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором вы – шахматные пешки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Стефанчук - белорусам: Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором вы – шахматные пешки

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал белорусский народ не поддаваться на провокации России с бомбардировкой территории Беларуси и не втягиваться в войну против Украины.

Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"У Украины не было и нет намерений вести против дружеского белорусского народа, как и любого другого, агрессивные действия… А российский "братский" для вас народ поступил с вами совсем не по-братски. Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором, как он планировал себе, вы - шахматные пешки. Российские войска начали бомбить ваши территории, чтобы обвинить в этом Украину. РФ пытается втянуть вас в войну с нами. НО! У вас есть еще шанс вписать в свою историю славную страницу - перейти на сторону Украины", – подчеркнул Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко может атаковать Украину уже в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций

Спикер убежден, что сейчас белорусы, "выполняя волю Путина-Лукашенко", либо бесславно погибнут в Украине, либо станут "на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины".

"Мы, украинцы, мирный народ, стоящий за свои земли. И никому не дадим здесь властвовать", - добавил Стефанчук.

Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.
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Топ комментарии
+13
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
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11.03.2022 21:43
+6
Білоруси, згадайте свою історію. Ми 200 років в складі Великого Князівства Литовського разом мочили орків. У вас є шанс повторити !
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11.03.2022 21:48
+5
Стефанчук щойно давав інтерв'ю на спільному каналі 5-й, прямий та еспрессо. Сказав, що ми всі хочемо миру... Я, наприклад, хочу перемоги... І всі мої друзі і знайомі хочуть перемоги... Дивно якось це все...
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11.03.2022 21:50
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
показать весь комментарий
11.03.2022 21:43 Ответить
++++++++++++++
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11.03.2022 21:48 Ответить
Надеюсь на благоразумие беларусов.
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11.03.2022 21:43 Ответить
Білоруси, згадайте свою історію. Ми 200 років в складі Великого Князівства Литовського разом мочили орків. У вас є шанс повторити !
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11.03.2022 21:48 Ответить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привёз на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москву карты, раскрывающие планы нападения Украины на соседнюю республику.


Ну от, таракан поїхав по інструкції від пуйла, "відмазку" вже поклеїли. Виявляється це ми мали напасти на пуйла і на таракана))))))))
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11.03.2022 21:48 Ответить
Стефанчук щойно давав інтерв'ю на спільному каналі 5-й, прямий та еспрессо. Сказав, що ми всі хочемо миру... Я, наприклад, хочу перемоги... І всі мої друзі і знайомі хочуть перемоги... Дивно якось це все...
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11.03.2022 21:50 Ответить
Немного истории о московском князе Андрее Боголюбском и его кончине....................... 12 марта 1169 года Киев был взят «копьём» (приступом). Два дня суздальцы, черниговцы, смоляне и полочане грабили «мати руских городов», чего прежде в княжеских войнах никогда не случалось. Множество киевлян были уведены в плен. В монастырях и церквах воины забирали не только драгоценности, но и всю святость: иконы, кресты, колокола и ризы. «Митрополия» (Софийский собор) была разграблена наравне с другими храмами. «И бысть в Киеве на всих человецах стенание и туга, и скорбь неутишимая». В Киеве вокняжился младший брат Андрея Глеб Юрьевич Переяславский, сам Андрей остался во Владимире.Поражение войск Андрея Боголюбского при попытке захватить Киев и Вышгород в 1173 году усилило конфликт Андрея с видными боярами (недовольство которых проявлялось ещё во время неудачного похода войск Боголюбского против волжских булгар в 1172 году) и привело к заговору приближённых бояр против Андрея Боголюбского, в результате которого он в ночь с 28 на 29 июня 1174 года был убит своими боярами. В политической жизни Андрей опирался не на родовое боярство, а на младших дружинников («милостников»), которым раздавал в условное владение земли, - прообраз будущих помещиков и дворянства [Подробный рассказ об убийстве князя («О убьении Андрееве») был записан очевидцем или со слов очевидцев и сохранился в пространной редакции в составе Киевской летописи, в краткой - в составе Владимирской. Точность этого рассказа подтвердило обследование останков князя, произведённое в 1934 году[22]. Тело князя лежало на улице, пока люд грабил княжеские хоромы. Согласно Ипатьевской летописи, тело князя остался взять лишь его придворный, киевлянин Кузьмище Киянин, который отнёс его в церковь. Только на третий день после убийства игумен Арсений отпел великого князя[27]........
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11.03.2022 21:51 Ответить
Спочатку ці йолопи зверталися до бгатскава руцкава народа, тепер настав час розмазувати шмарклі щодо дгужби з ******** бульбашами
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11.03.2022 21:56 Ответить
Цьогоріч же, на світанку,
У лютневу днину,
Народивсь, під гуркіт танків,
Народ України.
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11.03.2022 21:56 Ответить
хто їх запитувати буде, лукло? як пуйло скаже , т лукло пожене їх на убой ...необхідно відразу ж з байрактарів наїб##ти колону і зробити чіпси- щоб обісрались і додому
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11.03.2022 22:01 Ответить
Білоруських нацистів, як найманців і холуїв Пуйла в полон не брати. І це треба довести до особового складу.
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11.03.2022 22:08 Ответить
 
 