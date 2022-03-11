Стефанчук - белорусам: Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором вы – шахматные пешки
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал белорусский народ не поддаваться на провокации России с бомбардировкой территории Беларуси и не втягиваться в войну против Украины.
Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"У Украины не было и нет намерений вести против дружеского белорусского народа, как и любого другого, агрессивные действия… А российский "братский" для вас народ поступил с вами совсем не по-братски. Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором, как он планировал себе, вы - шахматные пешки. Российские войска начали бомбить ваши территории, чтобы обвинить в этом Украину. РФ пытается втянуть вас в войну с нами. НО! У вас есть еще шанс вписать в свою историю славную страницу - перейти на сторону Украины", – подчеркнул Стефанчук.
Спикер убежден, что сейчас белорусы, "выполняя волю Путина-Лукашенко", либо бесславно погибнут в Украине, либо станут "на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины".
"Мы, украинцы, мирный народ, стоящий за свои земли. И никому не дадим здесь властвовать", - добавил Стефанчук.
Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.
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сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Ну от, таракан поїхав по інструкції від пуйла, "відмазку" вже поклеїли. Виявляється це ми мали напасти на пуйла і на таракана))))))))
У лютневу днину,
Народивсь, під гуркіт танків,
Народ України.