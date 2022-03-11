Стефанчук - белорусам: Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором вы – шахматные пешки

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал белорусский народ не поддаваться на провокации России с бомбардировкой территории Беларуси и не втягиваться в войну против Украины.

Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"У Украины не было и нет намерений вести против дружеского белорусского народа, как и любого другого, агрессивные действия… А российский "братский" для вас народ поступил с вами совсем не по-братски. Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором, как он планировал себе, вы - шахматные пешки. Российские войска начали бомбить ваши территории, чтобы обвинить в этом Украину. РФ пытается втянуть вас в войну с нами. НО! У вас есть еще шанс вписать в свою историю славную страницу - перейти на сторону Украины", – подчеркнул Стефанчук.

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Спикер убежден, что сейчас белорусы, "выполняя волю Путина-Лукашенко", либо бесславно погибнут в Украине, либо станут "на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины".

"Мы, украинцы, мирный народ, стоящий за свои земли. И никому не дадим здесь властвовать", - добавил Стефанчук.

Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.