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Определен победитель конкурса на эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди нах#й!"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Объявлен победитель народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Об этом в Telegram сообщает "Укрпочта", передает Цензор.НЕТ.

"За работу украинского художника Бориса Гроха проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов!"

Остается завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать.

Так что не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", - говорится в сообщении.

Читайте: Первой маркой в условиях военного положения выпустят "Русский военный корабль, иди нах*й" - объявлен конкурс эскизов. ФОТО

Определен победитель конкурса на эскиз для почтовой марки Русский военный корабль, иди нах#й! 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
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12.03.2022 01:59
+6
Коштовна марка для любої колекції.
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12.03.2022 02:03
+4
Показал знакомым чехам. Хотят купить. Есть смысл их продавать дорого, как еще один способ собрать денег - на армию, на помощь гражданским, походу есть на что.
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12.03.2022 03:05
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У ХХІ сторіччі поштові марки зразу після випуску становляться раритетом та антикваріатом.
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12.03.2022 01:56 Ответить
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12.03.2022 01:59 Ответить
а чому корабель на марці не підбитий, не горить і не тоне??? досить посередня марка.
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12.03.2022 02:02 Ответить
Смерть путлеру!
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12.03.2022 02:03 Ответить
Коштовна марка для любої колекції.
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12.03.2022 02:03 Ответить
смотря какой тираж
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12.03.2022 02:08 Ответить
Показал знакомым чехам. Хотят купить. Есть смысл их продавать дорого, как еще один способ собрать денег - на армию, на помощь гражданским, походу есть на что.
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12.03.2022 03:05 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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12.03.2022 03:11 Ответить
Станем, браття, в бій кривавий

Від Сяну до Дону

Рідний край занепастити

Не дамо нікому!
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12.03.2022 03:19 Ответить
Не удачна. На мій погляд, були кращі пропозиції.
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12.03.2022 07:52 Ответить
Чому люди не думають, що стали жертвою російської культири через вживання лайки (матюків). Послухайте розмови синів з дружинами з матерями. Матюк на матюку, гидко слухати. Це культура росіян. Чого ви навчите дітей наслідуючи цю огидну культуру росіян? Схаменіться. Ви подаєте приклад поведінки, або навіть заохочуєте і схвалюєте щоб так поводились діти. Адже діти наслідують дорослих.
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12.03.2022 08:28 Ответить
Они .ука про марки думают..... Думайте как посевную проводить.
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12.03.2022 10:46 Ответить
То є лозунг для бидлюків, один раз посміялись і добре, але робити с цього шось велике тільки росіє допомагати.
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12.03.2022 11:08 Ответить
Є багато висловів які можна розкручувати, а вибрали дебільний вислів і розкручують по всій Україні.
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12.03.2022 14:20 Ответить
Євросоюз та америка дивляться та розуміють шо одне бидло бьє іньше та якось не дуже хочуть до того втручатися. Піар цього лозунгу то є зрада, адже руйнує обличчя країни.
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12.03.2022 15:34 Ответить
100% згідний з Вами. Це й вислів вже і додатку Дія є. Це позор
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13.03.2022 09:51 Ответить
смерть кацапам!
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12.03.2022 11:17 Ответить
СЛАБО, для такого сильного мема! Нужно продолжить конкурс!
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12.03.2022 12:49 Ответить
 
 