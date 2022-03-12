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Белорусы разбирают железнодорожные пути и копают противотанковые рвы, потому что не хотят участия своей страны в войне, - мэр Луцка Полищук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Большинство белорусов не поддерживают участие их государства в войне.
Об этом заявил мэр Луцка Игорь Полищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".
У жителей Волынской области есть родственники, друзья или знакомые в Беларуси, которые, по словам мэра, уверяют, что препятствуют будущим действиям белорусской армии в случае их присоединения к оккупантам:
"Они сообщают нам о том, что белорусы, не желая допустить участия Беларуси и кровопролития, человеческих жертв, уже сегодня самовольно совершают такие действия, как разбор железнодорожных путей для того, чтобы нельзя было подвезти технику; копание противотанковых рвов, чтобы танки не могли идти ", – рассказал Полищук.
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+41 Urs
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показать весь комментарий12.03.2022 02:25
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Ці землі ще з часів Русі належали Волинським князям і населяли їх етнічні українці.
Білорусі її передав Сралін в 1939 році
вони, напевно НЕ вірили в ЦЮ Догму:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
https://www.youtube.com/watch?v=l-Vx3LBMS7I
Болтун находка для шпійона.
Я в шоці. Все ворогу розповідає.