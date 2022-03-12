Оккупанты разбомбили гостиницу "Украина" в Чернигове, которая была одной из визиток города
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В блокадном Чернигове в самом центре города российские оккупанты разбомбили гостиницу "Украина", которая была одной из визиток города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление научного сотрудника в Институте истории Украины НАН Украины Сергея Шумило.
"Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома..." - отметил Шумило.
По его словам, происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет.
"Просьба распространять информацию о "мирных спецоперациях" российских оккупантов, чтобы мир знал правду", - добавил он.
Шумило также отметил, что все эти преступления должны стать свидетельством международного трибунала в Гааге над российскими оккупантами и лично Путиным.
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