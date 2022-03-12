РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11104 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
16 139 10
война (46763) обстрел (20159) Чернигов (793)

Оккупанты разбомбили гостиницу "Украина" в Чернигове, которая была одной из визиток города

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В блокадном Чернигове в самом центре города российские оккупанты разбомбили гостиницу "Украина", которая была одной из визиток города.

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление научного сотрудника в Институте истории Украины НАН Украины Сергея Шумило.

"Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома..." - отметил Шумило.

По его словам, происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет.

"Просьба распространять информацию о "мирных спецоперациях" российских оккупантов, чтобы мир знал правду", - добавил он.

Также смотрите: Войска РФ уничтожили стадион и музей украинских древностей в Чернигове. ФОТО

Оккупанты разбомбили гостиницу Украина в Чернигове, которая была одной из визиток города 01

Шумило также отметил, что все эти преступления должны стать свидетельством международного трибунала в Гааге над российскими оккупантами и лично Путиным.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пі.арашка по другому не вміє.
показать весь комментарий
12.03.2022 05:15 Ответить
Гостиница, там без персонала не бывает. Хорошо бы никто не пострадал.
показать весь комментарий
12.03.2022 05:18 Ответить
Будівлі нові побудують, лише б люди вціліли
показать весь комментарий
12.03.2022 05:33 Ответить
Нафіг це совкове одоробло. Набагато гірше що біля Гагаріна розбомбили старовинну бібліотеку кінця 19 ст. А сталінську забудову замінимо на нову- будуть полонені кацапи відбудовувати, так само як німці будували жд вокзал і Серьожнікова
показать весь комментарий
12.03.2022 05:47 Ответить
орда діє тими самими методами як в 1200 роках..не полініться прочитайте урок з історіїї...спалювати міста грабувати.навіть описано як Київ захищався..один в один що зараз..
показать весь комментарий
12.03.2022 05:52 Ответить
Так йшли вона жахливим тім потоком
На Русь монгольська орда
В одному прагненні жорстокому
Спалювати і грабувати міста ».
показать весь комментарий
12.03.2022 05:54 Ответить
Хлопці,котики,не жалійте для ваньки-каїна набоїв,знищуйте усіх!
показать весь комментарий
12.03.2022 06:46 Ответить
Отак буде і з московю, камень на камені не зоставіми.
показать весь комментарий
12.03.2022 06:56 Ответить
Чернигов, берегите себя, помогайте ВСУ. Как с интернетом, мобильным, светом?
показать весь комментарий
12.03.2022 09:46 Ответить
 
 