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С начала боевых действий 31 БТГ РФ потеряла боеспособность, наблюдается движение групп российских дезертиров к границе, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала боевых действий 31 БТГ РФ потеряла боеспособность, наблюдается движение групп российских дезертиров к границе, - Генштаб ВСУ

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил Российской Федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от Украинских Защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.

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С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника утратила боеспособность.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил российской федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

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Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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12.03.2022 07:44
+25
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12.03.2022 07:53
+24
Горіть у пеклі маскалі! Для вас гостинна українська земля - це вхід на всі кола пекла.
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12.03.2022 07:46
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ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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12.03.2022 07:44 Ответить
Душіть гнид!
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12.03.2022 07:45 Ответить
Горіть у пеклі маскалі! Для вас гостинна українська земля - це вхід на всі кола пекла.
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12.03.2022 07:46 Ответить
По моему "старший брат" оказался сестрой шлюшкой, фу пустышки!!!!
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12.03.2022 07:48 Ответить
та взагалі не родич, "старший" менший, сестра, так паршива сусідка алкоголічка
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12.03.2022 07:56 Ответить
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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12.03.2022 07:51 Ответить
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12.03.2022 07:53 Ответить
Пора!
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12.03.2022 08:17 Ответить
Ви так сильно не радійте в генштабі...не забувайте Чечня 2.0
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12.03.2022 07:59 Ответить
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12.03.2022 07:59 Ответить
Ніхто не давав гарантії..що орда знову не збереться
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12.03.2022 08:00 Ответить
Окупанти, ідіть ***** з України!
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12.03.2022 08:19 Ответить
Пора им делать целую серию Сталинградов.
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12.03.2022 08:25 Ответить
Нехай *****...ть, але менше ейфорії. Поранений звір ще страшніший. Висновок-не ранити, а зразу перетворювати на 200. Думаю так буде справедливо і правильно..горіть в пеклі ординці
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12.03.2022 08:35 Ответить
Таке рішення підтримує кожен свідомий українець. У кацапів тільки один вихід - вихід в Пекло!
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12.03.2022 09:53 Ответить
 
 