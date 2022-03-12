РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8021 посетитель онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
35 608 22
армия РФ (15369) война (46795) Киев (24538) Киевская область (3537)

Попытки оккупантов окружить столицу продолжаются, однако наступление на город приостановлено, - глава ВА Киева Жирнов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Попытки оккупантов окружить столицу продолжаются, однако наступление на город приостановлено, - глава ВА Киева Жирнов

Глава военной администрации Киева Николай Жирнов по итогам предыдущих суток отметил, что в настоящее время войска РФ приостановили наступательные действия на Киев, но от намерений оцепить столицу не отказались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В настоящее время противник приостановил наступательные действия на Киев, но от своих намерений оцепить столицу не отказался. Враг деморализован и не имеет достаточно сил и средств для наступления. Оборона Киева активна и заставляет противника постоянно нести потери и перегруппироваться. Зато от бессилия и злобы он продолжает варварские бомбардировки наших городов", – сказал Жирнов.

Он отметил, что "сложными, но контролируемыми" направлениями остаются Житомирское и Вышгородское.

"Мы продолжаем устанавливать блокпосты, оборудовать опорные пункты, минировать местность, объекты в окрестностях и в городе", - рассказал глава военной администрации Киева.

Он также попросил киевлян не игнорировать воздушную тревогу.

Также смотрите: В результате обстрела оккупантами возник пожар на складе в Броварском районе. ВИДЕО

"Вовремя занимайте укрытие, оказывайте помощь нуждающимся. Мы дали понять ордынцам, что столица им не под силу", – сказал Жирнов.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Якраз НІ, шановний.
Час суцільних ліній окопів та цілих полів протитанкових їжаків минув.
******* війна - маневрена. І ніяких фронтів. Тим більш, що все зосереджено біля доріг.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:25
+9
Для окружения Киева нужно войск немерено а тем более войск ватных ,плюс надо иметь надёжный тыл ,ни того, ни другого у кацапов НЕТ а посему им ***** !
показать весь комментарий
12.03.2022 08:31
+9
Які фронти, потєряшка? Ти згадав 41-й минулого століття?
показать весь комментарий
12.03.2022 08:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...а Маріупіль тим часом оточують вже другим колом- від Волновахи+ від Запоріжжя...
Просрали, ні, просаботували створення тероборони півдня
показать весь комментарий
12.03.2022 08:13 Ответить
я так понимаю тер обороны вообще не было на юге. Ну мне значит не так обидно. Я ж говорю задача была слить юг и тем временем укреплять другие рубежи. Я посмотрю как потом юг будут освобождать, жители конечно помогут, оружие только хотя бы в этот раз надеюсь не забудут завести.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:18 Ответить
Яка тероборона? Будували дороги для рос техніки і скільки опозиція не кричала про необхідність тероборони інша сторона призивала до травневих шашликів. Але сьогодні повинні всі разом відбиватись від ворога
показать весь комментарий
12.03.2022 09:04 Ответить
Хорошо что Вы сказали оппозиция, но не назвали кого-то конкретно. Начинаем выздоравливать. Но все равно эти разговоры на потом
показать весь комментарий
12.03.2022 09:13 Ответить
Так, у нас уся історія в такому ключі і пишеться щоб конкретно ніхто не був винуватий, бо ж потім їх треба судити а вони не хочуть цього. Безвідповідальність- ключ до безладу.
Саме так, ми це відкладемо на потім, але не треба ілюзій- ніхто нічого не забуде
показать весь комментарий
12.03.2022 11:15 Ответить
Цікаво яка вишиватна тупа тварюка не вподобала те що я написав про Маріупіль. Подивіться на карту і не треба ховатись від реальності.
показать весь комментарий
12.03.2022 11:11 Ответить
Це урок на Майбутнє.
Крім того нам потрібно потім проаналізувати чому саме так , а не інакше склались обставини.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:38 Ответить
русофашисти зуби зламають об Україну!
показать весь комментарий
12.03.2022 08:14 Ответить
Отож...бо...не треба розказувати..про перемоги
показать весь комментарий
12.03.2022 08:14 Ответить
Їм вдається, бо вони засіли на ЧАЕС, по якій ми не можемо стріляти.
Звідти йде вся небезпека.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:18 Ответить
"Ми продовжуємо встановлювати блокпости"
----
на войне воюют не блокпостами, а фронтами. и где они?
показать весь комментарий
12.03.2022 08:20 Ответить
Реально нам ніхто нічого не розповість.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:23 Ответить
Які фронти, потєряшка? Ти згадав 41-й минулого століття?
показать весь комментарий
12.03.2022 08:32 Ответить
Якраз НІ, шановний.
Час суцільних ліній окопів та цілих полів протитанкових їжаків минув.
******* війна - маневрена. І ніяких фронтів. Тим більш, що все зосереджено біля доріг.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:25 Ответить
Точно как в далекую Гражданскую войну..Батько Махно удачно совершал рейды по тылам пр-ка и даже вчистую освобождал города..Нам бы сейчас так пройтись и погромить тылы орков..
показать весь комментарий
12.03.2022 12:13 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 08:28 Ответить
Смерть Московії!
показать весь комментарий
12.03.2022 08:30 Ответить
Для окружения Киева нужно войск немерено а тем более войск ватных ,плюс надо иметь надёжный тыл ,ни того, ни другого у кацапов НЕТ а посему им ***** !
показать весь комментарий
12.03.2022 08:31 Ответить
Может использовать уже бандеромобили? Тысячи таких едениц смогли бы решить задачу.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:39 Ответить
воно не заслуговує на життя.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:46 Ответить
 
 