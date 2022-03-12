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12 марта будут действовать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

12 марта будут действовать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список

Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города.

Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:

  • Запорожье – Мариуполь;
  • Пологи - Запорожье;
  • Гостомель - Киев;
  • Козаровичи - Киев;
  • Микуличи - Киев;
  • Андреевка - Житомир;
  • Макаров - Житомир;
  • Бородянка - Житомир
  • Тростянец - Полтава;
  • Сумы - Полтава;
  • Лебедин - Полтава;
  • Конотоп - Полтава;
  • Великая Писаревка - Полтава;
  • Краснополье - Полтава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определены "зеленые коридоры" на 12 марта в Сумской области, - Живицкий
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Смерть кацапо-рашистам!Горіти вам всім у пеклі,мерзота антилюдська!
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12.03.2022 09:39 Ответить
Ну от об'явила Верещук вкотре про зелені коридори, туди ринуться люди, а потім, як завжди, виявиться, що кацапня продовжує обстрілювати?
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12.03.2022 10:52 Ответить
 
 