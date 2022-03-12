12 марта будут действовать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список

Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города.

Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:

Запорожье – Мариуполь;

Пологи - Запорожье;

Гостомель - Киев;

Козаровичи - Киев;

Микуличи - Киев;

Андреевка - Житомир;

Макаров - Житомир;

Бородянка - Житомир

Тростянец - Полтава;

Сумы - Полтава;

Лебедин - Полтава;

Конотоп - Полтава;

Великая Писаревка - Полтава;

Краснополье - Полтава.

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