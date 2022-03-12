Львовская 24-я бригада нуждается в помощи с амуницией для отправки на передовую
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2 батальон 24 отдельной механизированной бригады имени Даниила Галицкого нуждается в немедленной помощи.
Военные 2 батальона отправляются на передовую для защиты нашей Родины, однако в срочном порядке им необходимо значительное количество амуниции. В частности, бронежилеты, кевларовые шлемы, жилеты и другое, пишет местное издание lviv1256.com, передает Цензор.НЕТ.
С просьбой помочь обратились в самой бригаде. Всех небезразличных просят обращаться по телефону – +380975271159.
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+36 Ksenia VB
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+36 Gal
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+35 Maksim Perepelitca
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Пожалуйста, подождите...
Ну що тут скажеш без критики влади.
Форму навіть не нашили. Броніки. Каски.
Треба ще попросити.
тепер йому вже ніколи броніками займатись...
Їх збирались перевести на армію, але тут влізли прокурори дбр з перехопленням ініціативи. Бачте, їхнє відомство теж потребує коштів, а рештки пообіцяли віддати армії.
@aliev_aliev
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13 год
Рыдаю
https://twitter.com/aliev_aliev/status/1502346166566014980
отак і на військо нашкребемо
і роздати всім мисливцям.
щоб пата не могла вільно гуляти по захоплених містах
https://www.top-armyshop.cz/takticke-vesty
А не централізовано. Бо щось у мене виникли сумніви.
Лацф хак.
Можно укрыться от пуль куском асфальта.
Ніде нічого немає.
Було би приємніше, якби у нас у резерві лежали запаси на випадок війни.
От я не розумію, чому в нас і досі ставлення до армії як до невістки чи пасербиці. Де придане ?
«Ми до всього готові!»(с)
Звісно люди переживають, щоб резерв не відправили без захисту.
Купіть ви все. Хоча би для одного військового..
Так що не треба тут зрадофілити!
А якщо інакше питання не вирішується?
https://interfax.com.ua/news/general/804094.html
То у шо ж коїться у Зєвладі?