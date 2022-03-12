Основная часть войск оккупанта располагается в 25 км от центра Киева, - Минобороны Великобритании
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По информации Министерства обороны Великобритании, основная часть сухопутных войск российских оккупантов в настоящее время находится примерно в 25 километрах от центра Киева.
Об этом сообщает НВ, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что бои северо-западнее от украинской столицы продолжаются.
Элементы большой российской колонны к северу от Киева рассеялись, что может свидетельствовать о попытке РФ оцепить город.
"Это также может быть попыткой России уменьшить свою уязвимость перед украинскими контратаками, которые нанесли значительный ущерб российским силам", - говорится в сообщении.
Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении и продолжают терпеть сильные артиллерийские обстрелы со стороны России.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/UIDAtnUZ80
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3eqsm7jHwU
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Іноді окупанти самі утилізуються на території московії, навіть не долетівши до кордонів України та позбавивши українських військових додаткових клопотів.
Британці обкурилися, чи наші перекладачі...
Окружение, наверное, бывает полное, с 3-х, 2-х и с одной стороны