Основная часть войск оккупанта располагается в 25 км от центра Киева, - Минобороны Великобритании

По информации Министерства обороны Великобритании, основная часть сухопутных войск российских оккупантов в настоящее время находится примерно в 25 километрах от центра Киева.

В ведомстве отметили, что бои северо-западнее от украинской столицы продолжаются.

Элементы большой российской колонны к северу от Киева рассеялись, что может свидетельствовать о попытке РФ оцепить город.

"Это также может быть попыткой России уменьшить свою уязвимость перед украинскими контратаками, которые нанесли значительный ущерб российским силам", - говорится в сообщении.

Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении и продолжают терпеть сильные артиллерийские обстрелы со стороны России.

