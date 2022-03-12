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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Основная часть войск оккупанта располагается в 25 км от центра Киева, - Минобороны Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

По информации Министерства обороны Великобритании, основная часть сухопутных войск российских оккупантов в настоящее время находится примерно в 25 километрах от центра Киева.

Об этом сообщает НВ, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что бои северо-западнее от украинской столицы продолжаются.

Элементы большой российской колонны к северу от Киева рассеялись, что может свидетельствовать о попытке РФ оцепить город.

"Это также может быть попыткой России уменьшить свою уязвимость перед украинскими контратаками, которые нанесли значительный ущерб российским силам", - говорится в сообщении.

Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении и продолжают терпеть сильные артиллерийские обстрелы со стороны России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки оккупантов оцепить столицу продолжаются, однако наступление на город приостановлено, - глава ВА Киева Жирнов
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На Ростовській області розбився гелікоптер Ка-52. Екіпаж здох.

Іноді окупанти самі утилізуються на території московії, навіть не долетівши до кордонів України та позбавивши українських військових додаткових клопотів.
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12.03.2022 09:51 Ответить
Харків в оточенні?
Британці обкурилися, чи наші перекладачі...
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12.03.2022 09:56 Ответить
encircled - окружены

Окружение, наверное, бывает полное, с 3-х, 2-х и с одной стороны
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12.03.2022 10:08 Ответить
25 км для кацапів, те саме, що до Місяця. Вони аеропорт в Донецьку пройти не змогли
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12.03.2022 09:56 Ответить
Там авіації не було.
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12.03.2022 10:03 Ответить
та то не надовго
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12.03.2022 09:57 Ответить
На хєра цю спотворену муйню тут публікувати?
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12.03.2022 09:58 Ответить
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:10 Ответить
Сто відсотків. Зараз треба додатково зосередитись.
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12.03.2022 10:23 Ответить
 
 