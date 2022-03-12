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армия РФ (15366) война (46763) Генштаб ВС (4284) потери (3859)

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 362 танка, 1205 бронированных машин, 58 самолетов, 83 вертолета

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 362 танка, 1205 бронированных машин, 58 самолетов, 83 вертолета

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

личного состава - более 12 тыс. человек,

танки ‒ 362 ед,

ББМ ‒ 1205 ед,

артиллерийских систем –135 ед,

РСЗО - 62 ед,

средства ПВО - 33 ед,

самолеты – 58 ед,

вертолеты – 83 ед,

автомобильная техника - 585 ед,

корабли / катера - 3 ед,

цистерн з ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО проведет масштабные военные учения вплотную к российской границе

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.
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Топ комментарии
+22
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12.03.2022 09:58
+12
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12.03.2022 10:05
+8
ЗСУ повністю розгромили 488 полк із Брянська.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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12.03.2022 10:02
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Уже 4ый день 12 тыс...
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12.03.2022 09:53 Ответить
Ага, мабуть ворог вирішив закріпитися і не лізе...
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12.03.2022 09:55 Ответить
Наверно подтягивает обоз с провиантом .
Вот бы все это спалить
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12.03.2022 09:59 Ответить
просто собры и омоны в количество военных потерь не входят. Вот если гнать на пулемёты стадо баранов вместо военных, Вы же не станете убиенных баранов считать военными потерями.
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12.03.2022 10:05 Ответить
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12.03.2022 09:58 Ответить
Как-то снизились темпы утилизации металлолома. Есть подозрения, что ВСУ ныкают технику, и незаметно от прессцентра Генштаба присваивают ее, перекрасив. То есть, пользуясь неразберихой в военное время, там где подразделению по штату положено иметь 12 единиц данного вида вооружения, а в реальности их 16. Непорядок.
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12.03.2022 10:01 Ответить
жмуров тоже ныкает третий день?
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12.03.2022 10:02 Ответить
я уже выше объяснил этот феномен - просто собры и омоны в количество военных потерь не входят. Вот если гнать на пулемёты стадо баранов вместо военных, Вы же не станете убиенных баранов считать военными потерями.
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12.03.2022 10:06 Ответить
Это у вас "Вечерний Тамбов" пишет?
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12.03.2022 10:16 Ответить
ДЕМІЛІТИРИЗАЦІЯ ОРКОСТАНУ
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12.03.2022 10:02 Ответить
ЗСУ повністю розгромили 488 полк із Брянська.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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12.03.2022 10:02 Ответить
Интересно, а в Брянске об этом знают?
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12.03.2022 10:08 Ответить
А кого это колышет? Брянским свимомобакам знать не положено
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12.03.2022 10:15 Ответить
Бяда! Значит, наследники всё равно будут выплачивать ипотеку за сбежавшего в неведомые края батю.
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12.03.2022 10:21 Ответить
В Брянске отмечают пятое взятие Киева.
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12.03.2022 13:39 Ответить
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12.03.2022 10:05 Ответить
эпично.
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12.03.2022 10:09 Ответить
Валенки, почему у вас на Швабростане запрещены картины Айвазовского "Корабль помощи" и "Раздача продовольствия" ?
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12.03.2022 10:10 Ответить
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:21 Ответить
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12.03.2022 13:47 Ответить
Реальная картина продвижения оккупации никак не вяжется с победными докладами Генштаба ВСУ.
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12.03.2022 13:16 Ответить
А где продвигается оккупация?
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13.03.2022 07:40 Ответить
Сколько мокшан на ветке! Когда же им интернет обрубят?
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12.03.2022 16:02 Ответить
 
 