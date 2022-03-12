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"Свободу мэру!", - мелитопольцы вышли на акцию протеста и требуют от оккупантов отпустить похищенного городского главу Федорова. ВИДЕО
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Мелитопольцы вышли на акцию протеста и требуют от оккупантов освободить главу города Ивана Федорова, которого российские захватчики похитили накануне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города собрались у здания горсовета и скандируют лозунги "Свободу мэру!" и "Верните мэра!".
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