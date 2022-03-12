"Свободу мэру!", - мелитопольцы вышли на акцию протеста и требуют от оккупантов отпустить похищенного городского главу Федорова. ВИДЕО

Мелитопольцы вышли на акцию протеста и требуют от оккупантов освободить главу города Ивана Федорова, которого российские захватчики похитили накануне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города собрались у здания горсовета и скандируют лозунги "Свободу мэру!" и "Верните мэра!".

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