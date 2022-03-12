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"Свободу мэру!", - мелитопольцы вышли на акцию протеста и требуют от оккупантов отпустить похищенного городского главу Федорова. ВИДЕО

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Мелитопольцы вышли на акцию протеста и требуют от оккупантов освободить главу города Ивана Федорова, которого российские захватчики похитили накануне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города собрались у здания горсовета и скандируют лозунги "Свободу мэру!" и "Верните мэра!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Похищение мэра Мелитополя Федорова. ВИДЕО с камер наблюдения
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Смотрите рабсеяне, как народ защищает свой выбор.
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12.03.2022 10:15 Ответить
Как вроде им это слово известно.."выбор"
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12.03.2022 10:21 Ответить
Так же как и народ.
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12.03.2022 10:22 Ответить
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:31 Ответить
Все правильно, за каждого убитого украинского ребенка нужно расстреливать двоих пленных кацапов.
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12.03.2022 11:03 Ответить
за каждого убитого украинского ребенка нужно расстреливать 100 пленных кацапов.....
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12.03.2022 11:17 Ответить
Тогда они быстро закончатся.
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12.03.2022 15:39 Ответить
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13.03.2022 12:11 Ответить
 
 