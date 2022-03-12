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Чернигов остался без электричества, газа, воды и отопления, – председатель ОВА Чаус. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Черниговской ОГА и ОВА Вячеслав Чаус показал разрушенный отель "Украина" и рассказал о состоянии дел в городе.

Он рассказал, что в Чернигове продолжаются ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе с использованием авиации, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Чернигов утром остался без электричества, газа, воды и отопления, но городские службы занимаются ремонтом.

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"Гибнут мирные люди, очень многие получили ранения. Враг наносит удары туда, где военных нет и не было. Сегодня враг нанес удар по гостинице "Украина". Отеля больше нет, но Украина есть", - рассказал он.
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Топ комментарии
+10
Харків став бандерівським і дуже русофобським. Бачив , як вигнали з укриття мужика, що шось там про Россію став клекотати..Так і мовили, от і іди до них..і трезуб тобі у дупу
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12.03.2022 10:34
+9
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:27
+8
Славние місто, добрі люди!!!Чернігів,ти вистоїш!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏
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12.03.2022 10:30
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КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:27 Ответить
І якщо вже кацапи сдалися, то не витрачать на них набої, а просто перерізати горлянки. Ефективно, швидко, надійно!!!
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12.03.2022 10:31 Ответить
Не поширюйте глупства! Ваші дії допомагають не Україні, а її ворогам.
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12.03.2022 10:33 Ответить
ЧИМ ДОПОМАГАЮТЬ? ТИМ,,ЩО Я НАЗИВАЮ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ?
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12.03.2022 10:37 Ответить
Ви кажете що вони в полон на здаються, а їх нема вже де тримати, ви провокатор.
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12.03.2022 11:09 Ответить
Не брешіть, в полон рашисти здаються пачками, їх вже нікуди дівати! Виключіть капслок, бо це дратує та ще більше демонструє дурню, яку ви демонструєте в коментах.
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12.03.2022 14:03 Ответить
Славние місто, добрі люди!!!Чернігів,ти вистоїш!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏
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12.03.2022 10:30 Ответить
Тупые ублюдки. На что они рассчитывают, я не понимаю. Допустим они даже захватят всю Украину, что дальше дятлы? Это только у вас ****, от одного омоновца сто человек бежит в рассыпную. Как сдерживать будут? Расстреливать?
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12.03.2022 10:31 Ответить
Харків став бандерівським і дуже русофобським. Бачив , як вигнали з укриття мужика, що шось там про Россію став клекотати..Так і мовили, от і іди до них..і трезуб тобі у дупу
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12.03.2022 10:34 Ответить
Как "они захватят Украину"? Кем и чем?
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12.03.2022 10:34 Ответить
НЕ ТРЕБА ВВОДИТИ ЛЮДЕЙ В ОМАНУ ТА НЕДООЦІНКУ. ВОРОГ ЩЕ СИЛЬНИЙ ,І ЙОГО ТРЕБА БИТИ!
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12.03.2022 10:40 Ответить
Помогайте ВСУ и они защитят от бешенных нацистов. ВСУ единственный союзник украинского народа который не предаст Украину.
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12.03.2022 11:09 Ответить
московська осатаніла орда нищить древні міста стародавньої Русі - Київ, Чернигів ... москалі в черговий раз доказують, що вони потомки золотоординців, здичавілі азіати, нащадки Улуса Джучі, свінособаки, котрі вміють лише руйнувати та паплюжити чуже ... русня це планетарне біосміття, котре має бути знищене або ізольоване від цивілізованого світу назавжди.
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12.03.2022 12:32 Ответить
 
 