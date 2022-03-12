Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта
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17-й день героического сопротивления украинцев дерзкой агрессии РФ. Украинская дипломатия круглосуточно работает над осуществлением дальнейшего санкционного давления на Россию
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную обстановку на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта.
Как отмечается, новые санкции, объявленные США и другими странами Группы семи и ЕС, наносят сокрушительный удар по российской экономике, приближая ее к окончательному краху.
Санкции
- Министерство финансов США расширило список лиц, попавших под санкции из-за вторжения войск РФ в Украину. Под ограничения попала семья спикера Кремля Дмитрия Пескова. Также санкции ввели против 12 членов Госдумы России, причастных к процессу признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ограничения, в частности, предусматривают замораживание недвижимости и активов в США и запрет на финансовые операции.
– Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью 530 миллионов евро
Изоляция РФ
- Немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau сообщил о прекращении деятельности в России
– Американская компания Colgate-Palmolive решила ограничить поставки своей продукции в РФ
- Немецкий Deutsche Bank объявил о сворачивании бизнеса в РФ и осудил агрессию против Украины
- Все произведения всемирно известной рок-группы Pink Floyd и сольные записи ее солиста Дэвида Гилмора будут удалены с музыкальных платформ в России и Беларуси
- руководитель Instagram Адам Моссери сообщил, с 14 марта социальная сеть прекратит свою работу в России
– Организация LINX отключает ключевых провайдеров РФ (Ростелеком, МегаФон) от международного обмена трафиком.
Гуманитарная помощь
- Канада пришлет большой гуманитарный груз в Украину. Помощь будет включать брезентовые накрытия, переносные кухни, гигиенические наборы и одеяла.
- С начала полномасштабной агрессии РФ Польша предоставила Украине 9 грузовиков гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими средствами, медоборудованием, провизией, детским питанием, термоодеялами, электрогенераторами, средствами гигиены и одеждой
- Венгрия передала более 10 тысяч герметичных контейнеров для крови, которые уже доставлены в Украину
- Из Швейцарии в Украину уже отправлено 15 крупногабаритных грузовиков с помощью, включающей медикаменты, медицинское оборудование, аппараты ИВЛ, продукты, одежду, средства гигиены, палатки, респираторы и т.д.
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хватит ждать укрепления русских фашистов на захваченых наших территорриях!!1
надо начинать долбить их везде !
Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня
1)Pink Floyd - это вишенка на торте.
2)Если бы прозвучала какая-нибудь другая группа - это было бы не так заметно и влиятельно на умы (особенно для западной публики)
Есть маркер принадлежности к интеллектуальной публике: "Знакомы ли вы с творчеством Pink Floyd?" Если человек в ответ спрашивает "А что это?" - разговор обычно просто переводят в другое русло, при этом для себя отмечая уровень образованности собеседника..
UPD. Примечательно, что в сводке говорится о творчестве Дэвида Гилмора и коллектива группы ПОСЛЕ 1987 года. Т.к. права на остальной материал (1965-1983) принадлежат еще и Роджеру Уотерсу, с которым у группы был нелёгкий разрыв и судебные тяжбы. О позиции Уотерса относительно нынешней войны пока ничего не известно...