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Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта

17-й день героического сопротивления украинцев дерзкой агрессии РФ. Украинская дипломатия круглосуточно работает над осуществлением дальнейшего санкционного давления на Россию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную обстановку на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта.

Как отмечается, новые санкции, объявленные США и другими странами Группы семи и ЕС, наносят сокрушительный удар по российской экономике, приближая ее к окончательному краху.

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта 01 Санкции

- Министерство финансов США расширило список лиц, попавших под санкции из-за вторжения войск РФ в Украину. Под ограничения попала семья спикера Кремля Дмитрия Пескова. Также санкции ввели против 12 членов Госдумы России, причастных к процессу признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ограничения, в частности, предусматривают замораживание недвижимости и активов в США и запрет на финансовые операции.

– Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью 530 миллионов евро

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта 01 Изоляция РФ

- Немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau сообщил о прекращении деятельности в России

– Американская компания Colgate-Palmolive решила ограничить поставки своей продукции в РФ

- Немецкий Deutsche Bank объявил о сворачивании бизнеса в РФ и осудил агрессию против Украины

- Все произведения всемирно известной рок-группы Pink Floyd и сольные записи ее солиста Дэвида Гилмора будут удалены с музыкальных платформ в России и Беларуси

- руководитель Instagram Адам Моссери сообщил, с 14 марта социальная сеть прекратит свою работу в России

– Организация LINX отключает ключевых провайдеров РФ (Ростелеком, МегаФон) от международного обмена трафиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Гаррис

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта 01 Гуманитарная помощь

- Канада пришлет большой гуманитарный груз в Украину. Помощь будет включать брезентовые накрытия, переносные кухни, гигиенические наборы и одеяла.

- С начала полномасштабной агрессии РФ Польша предоставила Украине 9 грузовиков гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими средствами, медоборудованием, провизией, детским питанием, термоодеялами, электрогенераторами, средствами гигиены и одеждой

- Венгрия передала более 10 тысяч герметичных контейнеров для крови, которые уже доставлены в Украину

- Из Швейцарии в Украину уже отправлено 15 крупногабаритных грузовиков с помощью, включающей медикаменты, медицинское оборудование, аппараты ИВЛ, продукты, одежду, средства гигиены, палатки, респираторы и т.д.
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хватит ! терпеть!
хватит ждать укрепления русских фашистов на захваченых наших территорриях!!1
надо начинать долбить их везде !
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12.03.2022 10:51 Ответить
Ну так всі на тебе чекають
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12.03.2022 10:56 Ответить
а я долблю !
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12.03.2022 14:15 Ответить
Всему своё время ,********* кацапов будем так ,шо аж гай будет шуметь ,но всему своё время а время работает на нас !
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12.03.2022 10:57 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
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12.03.2022 10:54 Ответить
треба визнати що дипкорпус працює непогано.
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12.03.2022 11:00 Ответить
- Усі твори всесвітньо відомого рок-гурту Pink Floyd та сольні записи його соліста Девіда Гілмора будуть видалені з музичних платформ у Росії та Білорусі? Очень и очень болезненный удар по режиму Путина. Какое горе, какое горе непоправимое...Как будто абрикосы не уродили в садах МурмАнска... Кто составляет эту солянку типа
Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 12 березня
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12.03.2022 11:00 Ответить
Видите ли, бамбино...
1)Pink Floyd - это вишенка на торте.
2)Если бы прозвучала какая-нибудь другая группа - это было бы не так заметно и влиятельно на умы (особенно для западной публики)
Есть маркер принадлежности к интеллектуальной публике: "Знакомы ли вы с творчеством Pink Floyd?" Если человек в ответ спрашивает "А что это?" - разговор обычно просто переводят в другое русло, при этом для себя отмечая уровень образованности собеседника..
UPD. Примечательно, что в сводке говорится о творчестве Дэвида Гилмора и коллектива группы ПОСЛЕ 1987 года. Т.к. права на остальной материал (1965-1983) принадлежат еще и Роджеру Уотерсу, с которым у группы был нелёгкий разрыв и судебные тяжбы. О позиции Уотерса относительно нынешней войны пока ничего не известно...
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12.03.2022 13:02 Ответить
Работайте над получением вооружения, долбни, воевать нечем.
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12.03.2022 11:05 Ответить
 
 