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Газ также является оружием РФ. Торговать с преступниками недопустимо, - премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Газ также является оружием РФ. Торговать с преступниками недопустимо, - премьер Польши Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз заявил, что Европе нужно как можно быстрее избавляться от зависимости от российского газа - потому что он тоже является "оружием" РФ, и потому что "торговать с преступниками недопустимо".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил во время рабочей поездки на компрессорную станцию ​​газопровода Baltic Pipe, соединяющую Польшу и Данию.

Моравецкий отметил, что полномасштабная война РФ против Украины стала "холодным душем" для европейцев и только сейчас пришло понимание, что для России продажа газа – не только вопрос торговли, но и способ делать партнеров зависимыми от себя.

"И что потом Россия делает с этими стратегическими ресурсами? Полученные деньги превращаются в оружие, которое оно применяет против невинных людей", - сказал премьер.

Он отметил, что не очень доволен результатами последнего саммита европейских лидеров, но рад видеть "стратегическое пробуждение всей Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, - Госпогранслужба

Моравецкий упомянул такие проекты, как канал через Вислинскую косу, тероборону и собственно Baltic Pipe, отметив, что их критиковали, но сейчас они делают Польшу более устойчивой к российскому шантажу.

"Нельзя торговать с преступниками, не говоря уже о военных преступниках, – подчеркнул премьер. – Теперь Европа объединена этой целью – стать независимой от того, чем Россия может шантажировать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После войны Украина получит свой "план Маршалла", - премьер Польши Моравецкий
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Топ комментарии
+12
На (возможных) переговорах:
Путин: Скажите своим, пусть перестанут называть меня X y й л o м.
Зеленский: Давайте выдвигать выполнимые требования!
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12.03.2022 12:04
+6
Абсолютно верная позиция. Никому бы в голову не пришло покупать нефть у аль каиды. Почему к другим террористам должен быть другой подход
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12.03.2022 12:13
+3
поляки супер молодці !

ще декілька років тому прийняли концепцію боротьби з рашкою виключно (!!!) власною армією.
а незабаром збільшують свою армію втричі !!!!

вони не розраховують ні на добру тьотю НАТУ, ні на дядька Сема, які скурвляться в самий рішуший момент
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12.03.2022 12:14
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На (возможных) переговорах:
Путин: Скажите своим, пусть перестанут называть меня X y й л o м.
Зеленский: Давайте выдвигать выполнимые требования!
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12.03.2022 12:04 Ответить
Це відноситься до Угорщини і Німеччини. Не ******* поляки їх як і ми.
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12.03.2022 12:08 Ответить
в то время как поляки полностью отказались от рашкованского газа, построив газопровод из Норвегии и закрыв газопровод из рашки, а также построив терминалы для сжиженого газа,

дойче курвы ударными темпами строили СП-2 и сейчас блокируют свифт для сбербанка рашки
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12.03.2022 12:09 Ответить
французи схоже можуть торгувати з воєнними злочинцями, ну ясно французи міцно сплять і прокинутися можуть тільки від бомбардування вже по своїх містах.
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12.03.2022 12:11 Ответить
Это было преступно еще в 2014 году (за 8 лет, могли бы перейти на других поставщиков, если бы действительно хотели, но не хотели, ибо в современном барыжном мире БАБЛО РУЛИТ)!
Сегодня в энергетическом секторе Европы НУЖНО ВВЕСТИ РЕЖИМ ЧП и ВРЕМЕННО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН на энергоносители, ВВЕСТИ КВОТЫ для каждой страны по фиксированым ценам, а сверх того по свободным (уверен эта временная вера позволит в ближайщие месяцы полностью свалить преступный и кровавый режим кремлевкого ОРКА)!
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12.03.2022 12:12 Ответить
Абсолютно верная позиция. Никому бы в голову не пришло покупать нефть у аль каиды. Почему к другим террористам должен быть другой подход
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12.03.2022 12:13 Ответить
поляки супер молодці !

ще декілька років тому прийняли концепцію боротьби з рашкою виключно (!!!) власною армією.
а незабаром збільшують свою армію втричі !!!!

вони не розраховують ні на добру тьотю НАТУ, ні на дядька Сема, які скурвляться в самий рішуший момент
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12.03.2022 12:14 Ответить
А що, був хоч один випадок, коли НАТО не захистили власного члена?
Усе навпаки недокраїни, які сподіваються на власні сили та корчать з себе нейтральних, намагаючись всидіти на двох стулах неодноразово потріпали від кацапні. Грузія, Молдова, Азербайджан, Україна мають набагато потужніші армії ніж Естонія, Латвія та Литва.
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12.03.2022 12:25 Ответить
Что не хотят понять жирные Шрёдеры и фрау Штази: газ из России может быть и дешевле, чем из других источников. Но не только всю прибыль, но и ещё миллиарды денег налогоплательщиков из-за такого бизнеса придётся направлять на укрепление обороны. Тот ещё Монкес бизнес...
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12.03.2022 12:14 Ответить
ЦІКАВЕ ІНТЕРВЬЮ ПРО НІМЕЦЬКУ єліту

Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний

https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
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12.03.2022 12:20 Ответить
Немецкие элиты - это глубоко провинциальные и НАИВНЫЕ ЭЛИТЫ , которые не понимают Украины , но приноровились жить с рашей.

это надо учитывать
30 лет президенты Украины не удиляли внимания работе с немецкими элитами - все Украину разворовывали и внутренними дрязгами занимались
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12.03.2022 12:41 Ответить
Що не можна з Катару в ЄС газопровод провести?
Просто путін щедро європейським чиновникам роздає взятки, щоб вони купували російський газ.
А араби таким не займаються, тому що їм і так грошей хватає.
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12.03.2022 12:34 Ответить
Путинская оккупация Сирии теперь уже не даст провести газопровод из Катара в ЕС.
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12.03.2022 12:58 Ответить
Вывести из строя Северный поток (обещание Байдена),
а потом при помощи нашей трубы можно требовать закрытия неба.
Украина сама должна взять Европу за газовые яйца.
Немцам понравится.
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12.03.2022 12:43 Ответить
А чому Моравецький не хоче перекривати залізничне та автомобільне сполучення з росією?
А чому Моравецький не хоче передавати Україні (безпосередньо) бойові літаки?
А чому до цього часу через Польшу йдуть на росію потоки товарів, які потім використовуються для матеріально-технічного забезпечення військ Манкуртії?
А чому Польша не розриває економічних звязків з Манкуртією?
І багато інших "Чому..."
Язиком тріпати - не лопатою кидати!
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12.03.2022 13:25 Ответить
 
 