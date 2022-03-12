Газ также является оружием РФ. Торговать с преступниками недопустимо, - премьер Польши Моравецкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз заявил, что Европе нужно как можно быстрее избавляться от зависимости от российского газа - потому что он тоже является "оружием" РФ, и потому что "торговать с преступниками недопустимо".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил во время рабочей поездки на компрессорную станцию газопровода Baltic Pipe, соединяющую Польшу и Данию.
Моравецкий отметил, что полномасштабная война РФ против Украины стала "холодным душем" для европейцев и только сейчас пришло понимание, что для России продажа газа – не только вопрос торговли, но и способ делать партнеров зависимыми от себя.
"И что потом Россия делает с этими стратегическими ресурсами? Полученные деньги превращаются в оружие, которое оно применяет против невинных людей", - сказал премьер.
Он отметил, что не очень доволен результатами последнего саммита европейских лидеров, но рад видеть "стратегическое пробуждение всей Европы".
Моравецкий упомянул такие проекты, как канал через Вислинскую косу, тероборону и собственно Baltic Pipe, отметив, что их критиковали, но сейчас они делают Польшу более устойчивой к российскому шантажу.
"Нельзя торговать с преступниками, не говоря уже о военных преступниках, – подчеркнул премьер. – Теперь Европа объединена этой целью – стать независимой от того, чем Россия может шантажировать".
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Путин: Скажите своим, пусть перестанут называть меня X y й л o м.
Зеленский: Давайте выдвигать выполнимые требования!
дойче курвы ударными темпами строили СП-2 и сейчас блокируют свифт для сбербанка рашки
Сегодня в энергетическом секторе Европы НУЖНО ВВЕСТИ РЕЖИМ ЧП и ВРЕМЕННО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН на энергоносители, ВВЕСТИ КВОТЫ для каждой страны по фиксированым ценам, а сверх того по свободным (уверен эта временная вера позволит в ближайщие месяцы полностью свалить преступный и кровавый режим кремлевкого ОРКА)!
ще декілька років тому прийняли концепцію боротьби з рашкою виключно (!!!) власною армією.
а незабаром збільшують свою армію втричі !!!!
вони не розраховують ні на добру тьотю НАТУ, ні на дядька Сема, які скурвляться в самий рішуший момент
Усе навпаки недокраїни, які сподіваються на власні сили та корчать з себе нейтральних, намагаючись всидіти на двох стулах неодноразово потріпали від кацапні. Грузія, Молдова, Азербайджан, Україна мають набагато потужніші армії ніж Естонія, Латвія та Литва.
Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний
https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
это надо учитывать
30 лет президенты Украины не удиляли внимания работе с немецкими элитами - все Украину разворовывали и внутренними дрязгами занимались
Просто путін щедро європейським чиновникам роздає взятки, щоб вони купували російський газ.
А араби таким не займаються, тому що їм і так грошей хватає.
а потом при помощи нашей трубы можно требовать закрытия неба.
Украина сама должна взять Европу за газовые яйца.
Немцам понравится.
А чому Моравецький не хоче передавати Україні (безпосередньо) бойові літаки?
А чому до цього часу через Польшу йдуть на росію потоки товарів, які потім використовуються для матеріально-технічного забезпечення військ Манкуртії?
А чому Польша не розриває економічних звязків з Манкуртією?
І багато інших "Чому..."
Язиком тріпати - не лопатою кидати!