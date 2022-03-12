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Беннет не предлагает Украине согласиться с требованиями РФ. Израиль призывает РФ адекватно оценивать события, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-либо требования РФ.
Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.
"Израиль, премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ. Это невозможно по военно-политическим причинам. Наоборот, Израиль предлагает России более адекватно оценивать события", - заметил Подоляк.
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+28 Микола Мазуренко 7ef4c839
показать весь комментарий12.03.2022 12:10
+23 PREDATOR PREDATOR
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+12 Доминик Радван
показать весь комментарий12.03.2022 12:24
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https://www.jpost.com/israel-news/article-701041
Поэтому: Верим, верим !
там много наивритеговорящих.
их притесняют и заставляют говорить паляниця.
А нафталин беннет шастает в РФ обниматься с путиным на секретных переговорах. **** тут ещё говорить💨🤸
Головне, щоб ЗСУ не залежали від всяких поляків і зеленський, та робили свою справу на відмінно.
Як тільки вони начнуть свої нові предвиборчі компанії , то конкуренти закидають їх фотами вбитих в України українців
І це буде крах їх карьер
ЦЕ ПОТРІБНО ПРЯСНИТИ ВСІМ ХТО НЕ ДОПАМАГАЕ УКРАЇНІ
Бо как жить с рашей - они знают, а как жить рядом с сильной Украиной- нет. И при этом будут путаться осколки от раши в виде разных государств под ногами.
РЕКОМЕНДОВАЛА БЫ посольствам Украины усилить работы с украинскими диаспорами и элитами стран
Но в ЕС надо усилить работу среди украинских жён европейцев. А они смотрели все годы российские тв и не понимают происходящего
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у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням