Туск снимком девочки из Украины с оружием в руках пристыдил страны ЕС: "Только не говорите ей, что санкции обойдутся слишком дорого". ФОТО
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Глава Европейского Совета Дональд Туск пристыдил страны ЕС, слишком озабоченные последствиями санкций против России, снимком с девочкой из Украины с оружием.
Соответствующее сообщение появилось на странице Туска в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Только не говорите ей, пожалуйста, что более жесткие санкции обойдутся Европе слишком дорого", - обратился он к коллегам в Евросоюзе.
Топ комментарии
+45 Lopik Kocur
показать весь комментарий12.03.2022 12:39
+41 Юрий Хорошунов
показать весь комментарий12.03.2022 12:48
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Жодна країна Європи не обирала собі президентами зеків і блазнів, які призначали на головні державні посади громадян країни агресора і відкритих агентів ворога.
Во-вторых, может скажешь, что и эти с беременными бабами и разбитым роддомом постановочные рашист хренов?
НЕСКОРЕНІ !!!!
Україна понад усе !!!
путін ***** !!!
у нашій сьогоднішній реальності виглядає як лубок, допоможу тому, щоб туск побачив і ральні кадри жертв і руйнувань
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA