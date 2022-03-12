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Туск снимком девочки из Украины с оружием в руках пристыдил страны ЕС: "Только не говорите ей, что санкции обойдутся слишком дорого". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Глава Европейского Совета Дональд Туск пристыдил страны ЕС, слишком озабоченные последствиями санкций против России, снимком с девочкой из Украины с оружием.

Соответствующее сообщение появилось на странице Туска в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только не говорите ей, пожалуйста, что более жесткие санкции обойдутся Европе слишком дорого", - обратился он к коллегам в Евросоюзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС могут ввести четвертый пакет санкций против России в ближайшее время, - Йозвяк

Туск снимком девочки из Украины с оружием в руках пристыдил страны ЕС: Только не говорите ей, что санкции обойдутся слишком дорого 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
зажравшійсі Європі насрати. Аби їх не чіпали...
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12.03.2022 12:39
+41
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12.03.2022 12:48
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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12.03.2022 12:39 Ответить
зажравшійсі Європі насрати. Аби їх не чіпали...
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12.03.2022 12:39 Ответить
Перед тим, як "зажратися" вони багато чого зробили для цього, чого не зробили ми для себе.
Жодна країна Європи не обирала собі президентами зеків і блазнів, які призначали на головні державні посади громадян країни агресора і відкритих агентів ворога.
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12.03.2022 17:52 Ответить
100%!Навибирали злодіїв,кремлівських посіпак!В такі часи російська вража пропаганда працює на кабельному ТБ,та "тарєлки"вещають брехню на Україну.Воняєв і скабєєва с сіманьян продовжують брехати на українському просторі!Невже це не можна вирішити раніше??А тепер!В Одесі всі срані бабці дивляться на кремлівську брехню і ждуть радянського союзу а є й молодь....
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13.03.2022 08:25 Ответить
Тут в контексті що "дитина змушена захищатися зі зброєю", замість рожевого дєццтва із іграшками
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12.03.2022 12:42 Ответить
С дивана пишешь, равноправный?
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12.03.2022 12:46 Ответить
У багатьох з нас наші бітьки були "діти війни", тепер така доля спіткала наших онуків.
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12.03.2022 12:48 Ответить
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12.03.2022 12:48 Ответить
Еуропа- сцикуни
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12.03.2022 12:54 Ответить
це постоновочне фото
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12.03.2022 13:06 Ответить
А Джоконда, как думаешь, из памяти рисовалась?
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12.03.2022 13:08 Ответить
Ваня, водки нет, только смерть. ****** назад на свой рамблер. А лучше сразу нах.уй.
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12.03.2022 13:10 Ответить
Вам із старбаксів, може, і не видно, що від бувається, зате ми тут добре знаємо.
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12.03.2022 13:21 Ответить
Вы то знаете и видите, а обычного обывателя из США или ЕС может поднять с дивана только что либо более масштабное и кровавое. Так как своим политикам они тоже мало верят. Против афганских талибов весь мир выступил только после того как были взорваны башни в Нью-Йорке. А сейчас, то что творится у вас, это как какие-то бои в Сирии или Ираке- далеко и неинтересно.
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12.03.2022 13:30 Ответить
Кацапам не нужна полная и точная информация , чтобы зажмуриться ...
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12.03.2022 13:22 Ответить
Во-первых, все что против войны хорошо.
Во-вторых, может скажешь, что и эти с беременными бабами и разбитым роддомом постановочные рашист хренов?


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13.03.2022 07:17 Ответить
ты йолоп а мозги у тебя случайно не постановочные из мацковского дерьма.
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12.03.2022 13:10 Ответить
Оно паскуда даже ник не потрудилось поменять. Под тем же резвится на рамблере…
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12.03.2022 13:16 Ответить
Воно вже досить тривалий час сере на Цензорі в коментах.
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12.03.2022 13:23 Ответить
Це наша боротьба. Допомога це добре, але воювати за себе мусимо самі. Якщо за 30 років не зрозуміли хто ворог і не підготувалися, то це наша проблема. За ці роки бачили воїн, але думали що ми не такі, думали що нас пронесе, загравали з агресором, закривали очі на всі провокації, економічні війни, п'яту колону.... В підсумку маємо те, що маємо, страждають всі, від стариків до не народжених, і чоловіки і жінки, і українці і сотні інших націй.... Треба визнати дійсність, взяти себе в руки і боронити свою землю всіма засобами, і в тилу і на фронті, і в країні і за кордоном... Переможемо в любому випадку, але коли і які будуть жертви невідомо. Тримаймося браття. Слава Україні.
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12.03.2022 13:16 Ответить
Европейцы так и не поняли, что третья мировая уже началась, еще в 2014 г., когда они выражали нам "глубокую озабоченность"... а тут еще у нас с 2019, не приходя в сознание, пытались увидеть "мир" в очке у ***** и этим все они подбодрили москальскую ботоксную свинособаку и дали зеленый свет на уже широкомасштабную агрессию с ударами по городам и селам Украины. И пусть европейцы не надеятся, москальская ботоксная свинособака намерена бомбить и Берлин и Париж и Мадрид и все, куда сможет дотянуться, пока ее не пристрелят ...
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12.03.2022 13:17 Ответить
они (жирнобюргеры) дождутся что ********* приголубит их в один прекрасный момент термоядом в 4 -ре утра
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12.03.2022 16:06 Ответить
европейцы как во в 2 мировую ничего не поняли и ничему не научились!когда ***** нападёт на них будет поздно.
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12.03.2022 13:29 Ответить
НЕЗЛАМНІ !!!!!!
НЕСКОРЕНІ !!!!
Україна понад усе !!!
путін ***** !!!
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12.03.2022 13:36 Ответить
можу ще раз повторити, що це робота відомого фотохудожника
у нашій сьогоднішній реальності виглядає як лубок, допоможу тому, щоб туск побачив і ральні кадри жертв і руйнувань

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12.03.2022 14:16 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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12.03.2022 14:18 Ответить
Девочка на защите НАТО.
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12.03.2022 14:19 Ответить
Україна, як жінка - жіночна, лагідна та *******... Але не треба її вважати слабкою за ці риси. Якщо загрожують її родині, вона просто вмикається кров'ю ворогів.
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12.03.2022 14:37 Ответить
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12.03.2022 14:38 Ответить
não se combate um inimigo com flores !!!!
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13.03.2022 12:48 Ответить
 
 