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В Мариуполе войска РФ обстреляли мечеть, где прячутся граждане Турции, - МИД Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе войска РФ обстреляли мечеть, где прячутся граждане Турции, - МИД Украины

В Мариуполе Донецкой области русские войска обстреляли мусульманскую мечеть.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 12 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его жены Роксоланы (Гюррем Султан) в Мариуполе обстреляли российские оккупанты. От обстрелов там скрывается более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снаряд войск РФ попал в жилой дом в Мариуполе. ФОТО
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Топ комментарии
+11
Эрдогану ***** , у него торговля на первом месте с росией
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12.03.2022 12:51
+8
Они роддомы обстреливают Что им мечеть?????А садики??????Смерть фашистским окупантам.Земля вам бетоном твари.
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12.03.2022 13:10
+7
навідь якщо орки вщент знищать мечеть
Ердогану важливіше продавати помідори
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12.03.2022 13:11
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Эрдогану ***** , у него торговля на первом месте с росией
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12.03.2022 12:51 Ответить
як турецькою буде "виражаем озабоченность"
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12.03.2022 12:54 Ответить
как-то неудобно, для всех, получилось.. ай-йяй-яй, а кто это сделал?..(
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12.03.2022 12:56 Ответить
интересно, Эрдоган и на этот раз проглотит или покажет свои яйца
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12.03.2022 12:59 Ответить
Они роддомы обстреливают Что им мечеть?????А садики??????Смерть фашистским окупантам.Земля вам бетоном твари.
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12.03.2022 13:10 Ответить
навідь якщо орки вщент знищать мечеть
Ердогану важливіше продавати помідори
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12.03.2022 13:11 Ответить
****************** пофиг шо обстреливать... абы куда... твари проклятые...
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12.03.2022 13:22 Ответить
Сожалением читаю высокомерные и пахнущие шовинизмом комменты безответственных "героев". В то же время радует то что, таких к счастью в Украине мало. Настоящие герои пишут историю Украины на поле боя. Слава им! О Аллах - Бог храни их! 🤲 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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12.03.2022 13:22 Ответить
Интересно получается 🤔
Под обстрел попал офис ОБСЕ в Мариуполе, те молча собрались и эвакуировались из Украины.
Авиацией (специально!) расхерачили международный офис "Красного креста" и его склады в Мариуполе. И тишина.
Вчера мечеть с турецкими гражданами.
И Эрдоган будет молчать?
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12.03.2022 13:23 Ответить
Чисто бизнес ничего личного.
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12.03.2022 13:41 Ответить
Ердоган дай байрак тари
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12.03.2022 13:40 Ответить
Дону-гандону розкажіть, хай іде москалів різати.
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12.03.2022 14:31 Ответить
 
 