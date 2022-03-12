В Мариуполе войска РФ обстреляли мечеть, где прячутся граждане Турции, - МИД Украины

В Мариуполе Донецкой области русские войска обстреляли мусульманскую мечеть.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 12 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его жены Роксоланы (Гюррем Султан) в Мариуполе обстреляли российские оккупанты. От обстрелов там скрывается более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", – говорится в сообщении.

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