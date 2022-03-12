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В Мариуполе войска РФ обстреляли мечеть, где прячутся граждане Турции, - МИД Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мариуполе Донецкой области русские войска обстреляли мусульманскую мечеть.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 12 марта, передает Цензор.НЕТ.
"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его жены Роксоланы (Гюррем Султан) в Мариуполе обстреляли российские оккупанты. От обстрелов там скрывается более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 ingvarr papusha
показать весь комментарий12.03.2022 12:51
+8 Женя Чайка 365b02b3
показать весь комментарий12.03.2022 13:10
+7 Eugen Konovalenko 5e17cf20
показать весь комментарий12.03.2022 13:11
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Ердогану важливіше продавати помідори
Под обстрел попал офис ОБСЕ в Мариуполе, те молча собрались и эвакуировались из Украины.
Авиацией (специально!) расхерачили международный офис "Красного креста" и его склады в Мариуполе. И тишина.
Вчера мечеть с турецкими гражданами.
И Эрдоган будет молчать?