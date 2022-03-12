Глава ОГА Кулеба назвал наиболее опасные трассы на выезд из Киева: "Во всех районах области идет борьба с диверсионными группами"

Глава Киевской областной гражданской администрации Алексей Кулеба перечислил самые опасные трассы на выезд из Киева.

Соответствующее объявление он обнародовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Самые опасные направления:

▪️Житомирская трасса

▪️Буча – Ирпень – Гостомель

▪️Макаров

▪️север Вышгородского района.

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❌Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.

❌Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.

❌Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки.

Гуманитарная помощь будет направлена во все 7 районов Киевщины", - говорится в сообщении.