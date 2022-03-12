Глава ОГА Кулеба назвал наиболее опасные трассы на выезд из Киева: "Во всех районах области идет борьба с диверсионными группами"
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Глава Киевской областной гражданской администрации Алексей Кулеба перечислил самые опасные трассы на выезд из Киева.
Соответствующее объявление он обнародовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Самые опасные направления:
▪️Житомирская трасса
▪️Буча – Ирпень – Гостомель
▪️Макаров
▪️север Вышгородского района.
❌Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.
❌Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.
❌Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.
Сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки.
Гуманитарная помощь будет направлена во все 7 районов Киевщины", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...