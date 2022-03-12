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война (46795) Киевская область (3537) эвакуация (1754) гуманитарная помощь (1202) гуманитарный коридор (115)

Глава ОГА Кулеба назвал наиболее опасные трассы на выезд из Киева: "Во всех районах области идет борьба с диверсионными группами"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Глава ОГА Кулеба назвал наиболее опасные трассы на выезд из Киева:

Глава Киевской областной гражданской администрации Алексей Кулеба перечислил самые опасные трассы на выезд из Киева.

Соответствующее объявление он обнародовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Самые опасные направления:

▪️Житомирская трасса
▪️Буча – Ирпень – Гостомель
▪️Макаров
▪️север Вышгородского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки оккупантов окружить столицу продолжаются, однако наступление на город приостановлено, - глава ВА Киева Жирнов

❌Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.
❌Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.
❌Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки.

Гуманитарная помощь будет направлена во все 7 районов Киевщины", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+14
Окупанти їдуть по асфальтованим та освітленим дорогам і дуже дякують за них.
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12.03.2022 12:58
+7
Тому що треба було спочатку мільярд дерев сажати, тоді би вони заблукали, і не змогли продратися через хащі.
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12.03.2022 13:02
+6
Власне притомні люди завжди казали, що так може бути, бо у зеленої камарильї не вірно розставлені приорітети.
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12.03.2022 13:08
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Окупанти їдуть по асфальтованим та освітленим дорогам і дуже дякують за них.
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12.03.2022 12:58 Ответить
Тому що треба було спочатку мільярд дерев сажати, тоді би вони заблукали, і не змогли продратися через хащі.
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12.03.2022 13:02 Ответить
Таки Армія! Мова! Віра! Але повернімось в 2019-ий та спробуймо переконати тогочасного виборця. Люди були наївні, тому війна така тяжка.
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12.03.2022 13:18 Ответить
Вже пишуть - я краще в трусах драних буду ходить, але що ППО було
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12.03.2022 13:38 Ответить
Власне притомні люди завжди казали, що так може бути, бо у зеленої камарильї не вірно розставлені приорітети.
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12.03.2022 13:08 Ответить
Да радуйтесь, что тупо прут по дорогам. Шли бы вне дорог - дошли бы не до окраины Великой Дымерки а до Лесного массива!
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12.03.2022 13:41 Ответить
я уже запутался, кто у нас министр обороны, а кто глава МИДа.
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12.03.2022 13:05 Ответить
Це інший Кулеба, це голова Київської обл.держ.адміністрації.
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12.03.2022 22:11 Ответить
 
 