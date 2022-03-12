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В большинстве армий мира нет столько техники, сколько российские войска потеряли в Украине, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В большинстве армий мира нет столько техники, сколько российские войска потеряли в Украине, - Зеленский

Потери российских оккупантов в технических возможностях просто поражают.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы не сдаются. Наши вооруженные силы делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск колоссальные. Динамика потерь на 17-й день такова, что можно уверенно говорить – это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли столько, сколько за прошедшие дни. С начала вторжения 31 БРГ врага потеряла боеспособность, российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Группами пытаются вернуться домой", - заметил глава государства.

По его словам, потери захватчиков в технических возможностях просто поражают.

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"Более 360 танков, 1205 бронемашин. И это еще без подсчета потерь минувшей ночью и этим утром. Уже почти 60 самолетов, более 80 вертолетов. Сотни единиц другой техники, в том числе самых современных образцов, которыми Россия всегда гордится. В большинстве армий мира нет столько техники , сколько российские войска потеряли за время вторжения в наше государство", – добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+28
Треба так їбашіть москалів, шоб аж Талібан хрестився!
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12.03.2022 13:49
+16
Это правда
уничтожено рашкиной техники больше, чем сегодня есть в армии Германии ‼️‼️
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12.03.2022 13:56
+15
Бойцы с Мариуполя отдельный привет передают за т72б3 2016 года выпуска
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12.03.2022 13:49
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Треба так їбашіть москалів, шоб аж Талібан хрестився!
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12.03.2022 13:49 Ответить
Вы сути высказывания не поняли. Талибан - это исламские радикалы. В реальной жизни они как бы не крестятся.
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12.03.2022 16:43 Ответить
Бойцы с Мариуполя отдельный привет передают за т72б3 2016 года выпуска
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12.03.2022 13:49 Ответить
Свіжачок, тільки но муха зібралася потрахати... Але подивилась і продзизчала "Та тут лайна кацапського на мульон поуолінь" Полетіла товарок кликати.
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12.03.2022 13:57 Ответить
***** ******, а чим ти оснастив ЗСУ?
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12.03.2022 13:51 Ответить
Армія з 2019 не змінилась.
Добре що не деградувала до рівня спадку януковища.
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12.03.2022 14:08 Ответить
Зате народ зріс. І активно долучився до боротьби.
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12.03.2022 14:09 Ответить
https://twitter.com/i/status/1502595603410599947
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12.03.2022 13:52 Ответить
зсу супер. а народ Украины бесценны. слава такому народу. мы не спим невозможно уснут читая новости об любимой украине. очень переживаем очень. дай Аллах береги Украину. открой глаза пенсионеркам россии чтобы очнулись.
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12.03.2022 13:53 Ответить
Их глаза не откроются никогда пока они смотрят *******. И если им отключить ******* и показать правду, то всё равно не сразу поверят увиденному. Их головы засраны величием на 10 лет вперёд.
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12.03.2022 13:59 Ответить
їх треба денацифіковувати як колись німців.
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12.03.2022 14:00 Ответить
Рашке надо запретить иметь армии
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12.03.2022 14:57 Ответить
Рашке надо запретить иметь армии
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12.03.2022 14:57 Ответить
В январе 2022 года санинструктор #5отбр Митупов Бадма Балданович из села Ушарбай Забайкальского края поехал на совместные учения «Союзная решимость-2022» в Республику Беларусь, там заблудился и погиб в Украине

Мы что с Китаем воюем?
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12.03.2022 13:54 Ответить
эвенк что ли
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12.03.2022 13:56 Ответить
Этничный русский за русский язык сдох
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12.03.2022 13:57 Ответить
кацап в натурі ,хіба не видно
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12.03.2022 14:04 Ответить
братейка наш, славянин, христианин
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12.03.2022 14:08 Ответить
Нет , бо вин бурят ! Забайкальский край, це Раша . Китай приготовился .
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12.03.2022 15:51 Ответить
и как показали события,в этих армиях нет столько героев,сколько у тех граждан Украины.которые воюют с превосходящими силами врага..
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12.03.2022 13:54 Ответить
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 13:55 Ответить
Убивать, убивать і убивать і не тільки танки, а і кацапів!
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12.03.2022 13:56 Ответить
Это правда
уничтожено рашкиной техники больше, чем сегодня есть в армии Германии ‼️‼️
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12.03.2022 13:56 Ответить
https://twitter.com/i/status/1502615236100206594
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12.03.2022 14:01 Ответить
в любой нормальной армии мира генералы за такие потери писали бы рапорта и садились бы под трибунал но не в армии рашкостана
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12.03.2022 13:59 Ответить
Чому ? ЗСУ працює. Звільнення територій це питання часу.
Але те, що ми могли значно краще стартувати за певних умов - то факт.
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12.03.2022 14:02 Ответить
якби ви вчились так як треба
Т Г Шевченко
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12.03.2022 14:04 Ответить
Не помітила що бійцям сумно.
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12.03.2022 14:13 Ответить
А що дивує в словах свинособаки, яка стверджує, що ситуація не на їхню користь?
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12.03.2022 14:10 Ответить
кацап на бутылку конечно не в вашу
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12.03.2022 14:02 Ответить
Масквабад
Кремлин
)(уйло

Тук-тук
-- Кто там ?
-- Я
-- Кто это "Я"?
-- ****** из 90-х
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12.03.2022 14:05 Ответить
То й що? Це їх зупинило?
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12.03.2022 14:05 Ответить
Більшості країн світу і не потрібен той хлам, яким кацапи засіяли нашу землю.
Вони просто знищують корупцію, упорядковують судову владу, виконують вимоги для вступу в економічні та військові союзи і не бояться ніяких братьєв!
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12.03.2022 14:09 Ответить
 
 