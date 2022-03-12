РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16203 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
5 595 32
война (46795) Зеленский (16549) Мелитополь (596) митинг (2540)

Зеленский – москвичам: Если в Мелитополе против оккупации выходят 2 тыс. человек, то сколько должно быть у вас против войны?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский – москвичам: Если в Мелитополе против оккупации выходят 2 тыс. человек, то сколько должно быть у вас против войны?

Россиянам следует брать пример с украинцев, умеющих отстаивать свою национальную позицию.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"С самого утра в украинском – навсегда украинском – Мелитополе собирались люди, наши граждане, на очередную акцию протеста против российских войск. Против попыток поставить город на колени. Более двух тысяч человек на площади. Услышьте, пожалуйста, в Москве!", - обратился Зеленский к россиянам.

"Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, то сколько должно быть у вас против войны? Чтобы было по-честному, чтобы было по справедливости", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал мировых лидеров помочь освободить мэра Мелитополя Федорова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Москвичи це абсолютно порожні людські оболонки.
Немає там нікого і нічого.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:05
+17
Їм ніколи. Вони в магазинах останнє розбирають..
показать весь комментарий
12.03.2022 14:04
+17
Та досить призивати росіян до якихось дій! Вони там неадекватні довбой"би!
показать весь комментарий
12.03.2022 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їм ніколи. Вони в магазинах останнє розбирають..
показать весь комментарий
12.03.2022 14:04 Ответить
Москвичи це абсолютно порожні людські оболонки.
Немає там нікого і нічого.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:05 Ответить
Ані патдєрживают *****. Зачем глупые вопросы задаешь?
показать весь комментарий
12.03.2022 14:05 Ответить
Та досить призивати росіян до якихось дій! Вони там неадекватні довбой"би!
показать весь комментарий
12.03.2022 14:06 Ответить
А шо в Криму є фірмові магазини рошен? Чи може рошен продають у торгових мережах?
показать весь комментарий
12.03.2022 14:14 Ответить
Це якщо якийсь Вася купить Рошени і привезе їх у Крим, то винуватим назвуть Петра Олексійовича
показать весь комментарий
12.03.2022 14:41 Ответить
Надо реально воспринимать действительность. В Мелитополе проживает 150 000 жителей, а вышло менее чем 2 процента.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:24 Ответить
Москва 13 млн населення, і на ці 13 млн виходять пару сотень,це сміх,вони краще вийдуть але в чергу в банкомат та поскиглять про закриття инстаграм
показать весь комментарий
12.03.2022 14:11 Ответить
Знову малороса включає. Вдумайтесь, президент країни на яку напали , просить одічалих орків яких 80% підтримують вбивства українців і захоплення України,щоб вони вийшли на вулиці і сказали " нєт вайне". Поки вони не будуть сдихать з голоду,ніхто нікуди не буде виходити. Досить принижуватись.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:11 Ответить
Да они сами хотят этой войны, о чем можно говорить с кацапами, только в утиль
показать весь комментарий
12.03.2022 14:12 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 14:13 Ответить
даже 10 тысяч не выходят
их методично унижали и принуждали
теперь выйти на миттинг это прям героизм
то что теперь уже смысла боятся нечего, война уже идет
многие еще не поняли
только когда выйдут миллионы во всех городах и не будут уходить
может что то поменяется
но этого не произойдет, не та страна
показать весь комментарий
12.03.2022 14:15 Ответить
забудьте. "масквачи" - это элитные отбросы параши. их всегда и всюду издавна презирали.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:15 Ответить
усе леворуционери стоять у черзі за останнім макбургером..
показать весь комментарий
12.03.2022 14:20 Ответить
Мое глубокое убеждение ,что существа, чья воля, разум парализованы страхом , из за чего у них атрофировались ( умерли ) все человеческие качества и принципы - это генетические вырожденцы, биомусор, полуживотные. Они такими будут всегда. Выход - стерилизация , содержание в зоопарках ( кормить , хорошо относиться) - ждать пока все здохнут ( проще говоря). Не думаю, что кому нибудь в мире , через пару недель их будет жалко. Здохнуть- ВСЕМ.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:21 Ответить
зогианец! а может их лучше разбирать на органы и помогать нуждающимся в этих органах. так эти полулюди принесут пользу людям. по другому их использовать нельзя.И то в том случаэ,если у нормальных людей не будет отторжения органов полулюдей.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:27 Ответить
Це піздєц,Зєля,***** зрозумій врешті, Украіна---не росія!!!! тут за любу херню будут виходити і бунтувати,а там миші амбарні, поки ними кіт керує,вони всі по норах сидять.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:21 Ответить
Когда жрать захотят выползут.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:23 Ответить
саботаж терооборони. репост. У нас в Запорожье ситуация такая: Верховный главнокомандующий-дегенерат. Оружие населению не раздают. Рашисты ползут потихоньку ,день за днём всё ближе и ближе.Пишу большими буквами - каждый день рашисты всё ближе и ближе. А БЕЗОРУЖНЫЙ народ что может сделать с голыми руками ??? И главное-народ даже не требует себе оружия. Я один требую. Да. Я один.

в ОДЕССЕ ТОЖЕ САМОЕ У ТЕРОБОРОНЫ НЕТ НИ ОРУЖИЯ НИ КАСОК НИ ЖИЛЕТОВ
показать весь комментарий
12.03.2022 14:23 Ответить
к кому он там обращается? к ватным лишнехромосомным ********, которые от своего же "амона" в штаны наваливают, к этим, что ли?
там же не с кем разговаривать, в этом рашистском лаптестане, там не люди, там биомусор прозомбированный
показать весь комментарий
12.03.2022 14:23 Ответить
Некому их просто повести за собой, Навального путлер посадил, Каспаров ссыт,ну а основного чечены гандоны завалили,а без вожака ,----это просто стадо.....
показать весь комментарий
12.03.2022 14:25 Ответить
Цікаво, з ким буде спілкуватися цей клоун, коли кацапам вирублять інтернет? Поїде у бункер до путіна на "переговори"?
показать весь комментарий
12.03.2022 14:34 Ответить
Все "масквичи" сдрыснули кто куда. Вот такой этот народ
показать весь комментарий
12.03.2022 14:41 Ответить
Бессмысленное сотрясание воздуха. Кацапы рады всему происходящему (кроме цен и банковских счетов, но они уверены Китай поможет, пока уверены. Нам надо продержатся месяца 2 лучше 3, тогда закончатся товары на складах и кацапы начнут спрашивать "а нас за что, мы ведь вне политики?"), у них сейчас Z эйфория Ымперия возрождается укропов убиваем мы молодцы, Хутин наш фюрер!!!! Причем они знают количество потерь, они знают катастрофу в экономике, но думают, что когда захватят Украину всё прекратится и макдональдс опять заработает! Если не верите почитайте их, на их же форумах, они больные! Эти дебилы, даже не понимают масштаб ЖОПЫ, в которую они попали....
показать весь комментарий
12.03.2022 14:48 Ответить
Москвичам,****.
МОСКВИЧАМ !!!!!!!!!
Невиліковне.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:56 Ответить
Зеленський, займийся своїми прямими обов"язками Президента і Верховного Головнокомандувача!
показать весь комментарий
12.03.2022 16:36 Ответить
 
 