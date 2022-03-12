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Зеленский – москвичам: Если в Мелитополе против оккупации выходят 2 тыс. человек, то сколько должно быть у вас против войны?
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россиянам следует брать пример с украинцев, умеющих отстаивать свою национальную позицию.
Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"С самого утра в украинском – навсегда украинском – Мелитополе собирались люди, наши граждане, на очередную акцию протеста против российских войск. Против попыток поставить город на колени. Более двух тысяч человек на площади. Услышьте, пожалуйста, в Москве!", - обратился Зеленский к россиянам.
"Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, то сколько должно быть у вас против войны? Чтобы было по-честному, чтобы было по справедливости", - добавил глава государства.
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+21 Ksenia VB
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Немає там нікого і нічого.
их методично унижали и принуждали
теперь выйти на миттинг это прям героизм
то что теперь уже смысла боятся нечего, война уже идет
многие еще не поняли
только когда выйдут миллионы во всех городах и не будут уходить
может что то поменяется
но этого не произойдет, не та страна
в ОДЕССЕ ТОЖЕ САМОЕ У ТЕРОБОРОНЫ НЕТ НИ ОРУЖИЯ НИ КАСОК НИ ЖИЛЕТОВ
там же не с кем разговаривать, в этом рашистском лаптестане, там не люди, там биомусор прозомбированный
МОСКВИЧАМ !!!!!!!!!
Невиліковне.