Войска РФ сосредоточились на захвате городов Мариуполь и Северодонецк и осуществляют инженерное оборудование позиций в Черниговской области, - Генштаб ВСУ

Войска РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Идут семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины.

Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы.

Не достигнув поставленных целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

На Волынском направлении враг наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь осуществляются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России.

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На Полесском направлении активные действия со стороны противника не зафиксированы. После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск.

На Северском направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).

На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий оккупанты успеха не добились.

Противник закрепился в северной части города Изюм, не оставляет попыток его захвата.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя.

После неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к н.п. Капитловка.

На Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении н.п. Красная Поляна. Совершил попытку продвижения в направлении н.п. Ольгинка.

По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потеряли наступательные возможности.

На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий в целях окружения Николаева.

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В целях поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Успеха не было. Противник отступил в район н.п. Милово, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" – рассказали в Генштабе ВСУ.