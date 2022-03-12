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Войска РФ сосредоточились на захвате городов Мариуполь и Северодонецк и осуществляют инженерное оборудование позиций в Черниговской области, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ сосредоточились на захвате городов Мариуполь и Северодонецк и осуществляют инженерное оборудование позиций в Черниговской области, - Генштаб ВСУ

Войска РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Идут семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины.

Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы.

Не достигнув поставленных целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

На Волынском направлении враг наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь осуществляются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России.

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На Полесском направлении активные действия со стороны противника не зафиксированы. После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск.

На Северском направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).

На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий оккупанты успеха не добились.

Противник закрепился в северной части города Изюм, не оставляет попыток его захвата.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя.

После неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к н.п. Капитловка.

На Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении н.п. Красная Поляна. Совершил попытку продвижения в направлении н.п. Ольгинка.

По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потеряли наступательные возможности.

На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий в целях окружения Николаева.

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В целях поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Успеха не было. Противник отступил в район н.п. Милово, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" – рассказали в Генштабе ВСУ.
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Топ комментарии
+4
може виникнути загроза для ООС
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12.03.2022 14:14
+4
Глухо там. Грузини так взагалі хочуть стати перевалочною базою для москалів.
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12.03.2022 14:35
+3
да они заходят с тыла ООС и отрезают их от поддерки, окружают. Еще е..ный Гиркин давно об этом говорил
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12.03.2022 14:17
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може виникнути загроза для ООС
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12.03.2022 14:14 Ответить
да они заходят с тыла ООС и отрезают их от поддерки, окружают. Еще е..ный Гиркин давно об этом говорил
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12.03.2022 14:17 Ответить
Зле. Означає, що й до кацапів дійшло, що Київ чи Харків вони не візьмуть.
Правдоподібно будуть укріплюватися і біля Києва (там, де зможуть таки налагодити логістику) - щоб зв"язувати тут чим більше сил ЗСУ.

ЗСУ теж будуть змушені міняти плани - бо дотепер переважно реагують на дії противника.
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12.03.2022 14:18 Ответить
Займатися півднем ЗСУ все ж доведеться активно. Особливо тією перемичкою на схід від Запоріжжя.
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12.03.2022 14:20 Ответить
Кацапы - лучше вам сдохнуть или получить мильон за угнанный самолёт ?

думайте , если есть чем

Предложение кацапам угонять рашкины самолеты

Угнал, посадил-получил 1 млн $!

https://youtu.be/5szWN94OVDM

09.03.2022 16:58
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12.03.2022 14:19 Ответить
Може вони не чули.
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12.03.2022 14:20 Ответить
Може у пілотів рідні в заручниках, а може ліквідатори стоять - тільки рипнешся - підірвуть.
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12.03.2022 14:24 Ответить
Тут проблема - вони ж не знають, де посадити цей літак, та й велика вірогідність бути збитим.
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12.03.2022 14:50 Ответить
Чомусь на Цензорі нема цього повідомлення Бутусова у фейсбуці. - "Друзі, треба терміново зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Юрія Касьянова. Це дуже коштовний проект, але у Юрія є команда, яка вміє застосовувати таку техніку в інтересах наших військ. Безпілотники - це очі ******** армії. Прошу долучитись та зібрати кошти." <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbutusov.yuriy%2Fposts%2F7380693788637520&show_text=true&width=500" width="500" height="846"
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12.03.2022 14:21 Ответить
Главное в глухую оборону не становится. Ка только передовые отряды дают слабину, тылы будут разбегаться лесам.
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12.03.2022 14:23 Ответить
Резервисты днр под Мариуполем (фото вчерашнее)
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12.03.2022 14:24 Ответить
В агонии после "за 2 дня до Киева" пытаются судорожно выполнить "план В" - сухопутный коридор в Крым и продолжение замороженного конфликта?! Грузия, Молдавия, Чечня, Татарстан, Беларусь, вам не кажется, что это ваш последний и единственный ШАНС дать оккупанту по ИПАЛУ и забрать своё от кацапов?!
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12.03.2022 14:32 Ответить
Глухо там. Грузини так взагалі хочуть стати перевалочною базою для москалів.
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12.03.2022 14:35 Ответить
 
 