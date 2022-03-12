Вода по Северокрымскому каналу в оккупированный Крым "просто так не пойдет", - Буданов
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Российские оккупанты попытаются подать воду в оккупированный Крым по Северокрымскому каналу, но просто так вода туда не пойдет.
Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг. Они подорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северокрымскому каналу, но вода просто не может сама идти – это надо понимать, это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет", – отметил бригадный генерал Буданов.
Пожалуйста, подождите...
Треба нові. А вони імпортні скоріш за все. Так що це не так просто.......
Але не здивуюся, якщо там завтра з'являться насоси "Сіменс", або китайські
Довіри цьому розвіднику, чи шпигуну, нема ніякої.
Війна на Донбасі, спроба шантажем добитися визнання Криму російським, зрозуміли що не змогли, вирішили зробити це війною.
Будемо відверті, вони свою мету виконали в перший день. Якщо зараз доб'ють Маріуполь, то отримають усе про що мріяли - канал, коридор та АЕС.
А ми що? Ми не змогли захистити АЕС, бо? Бо є міжнародні договори про неведення війни у 30 км зоні, бо ми ж не варвари, бо вона ж могла вибухнути і т.п.
То як же ми не варвари будемо її відвойовувати? якщо наш ворог варвар і йому пох.ру на договори, він готовий ризикувати екологічною безпекою континенту і т.п.?
Якщо в найближчий час не буде потужного наступу на півдні, то війна по суті програна. А чи є у нас чим наступати воюючи на три фронти?
Як я бачу, розрахунок на смерть *****, але це ж лотерея, до того ж мало ймовірна.
Якщо Ху.ло завершить війну залишивши за собою АЕС, канал і коридор та зруйновані міста (нацистів - біндєр) України, він стане національним героєм РФ. Вони його там будуть на руках носити і плювати їм буде на фактичний розгром їхньої армії, тисячі трупів їх солдат, економічний крах (знаючи німців і європейців ще не факт, що він настане) .
Відповідно, будь які перемовини не мають сенсу. ***** ніколи не піде на повернення захопленого. Якщо ж наша влада погодиться із цим, їй звісно піZдець. Бо Зеленському тоді пригадають усе. І Єрмака і дороги. Він теж це розуміє...
Тому ситуація патова... Тільки довга війна на виснаження, можливо і роки...
Ще у 1991р. Москва намагалась відокремити Крим від України, зробивши там заколот, проголосивши Крим окремою країною. Але тоді в них не зовсім вийшло, хоч півострів з української області все ж перевели в статус автономної республіки. Потім у 2003р. була спроба захопити о.Тузла, що б захопити контроль над Керченською протокою. Тому кримські жлоби, це лише масовка до війни.
Якщо звісно наші не залишили їм повністю справні насосні станції. Тоді це просто державна зрада із усіма витікаючими наслідками.
Войнуху задумали давно,просто сейчас все созвездия сошлись -байден,договор с китаем,зелень у нас,хорошая погода в феврале и марте ,безоблачное небо и куча еще мелких карт которые мы не знаем
Чем закончилось петляние кучмы мы все видели.
Единственный невоенный вариант был-это лечь под кацапию по типу лукашенко или токаева,но у нас уже петрик потрошенко сформировал внешнее управление от запада,поэтому и этот вариант отпал
Примечательное событие, это бегство как по команде посольств всех стран в город Львов. Почему именно в этот город? Значит они всё знали до мелких деталей. Но вообще то жизнь она сама живётся. Может всё и по иному пойдёт.
Скорее всего сейчас такой вариант и переиграли на западе,если он изначально не предусматривался.,тем более при 1,8 процента россии от глобального ввп ,она сильно милитаризирована
И ещё я еще раз повторюсь-все разведданные от цру и британцев,скорее всего намного были приуменьшены и в таком виде скормлены зеленскому и его команде (а так как они к стратегическим мыслителям не относятся ,и тем более не военные-то легко купились)-если это еще не более глубокая игра зеленского и госдепа .Но это все вариации.
Можно было конечно за ту неделю ,что уже начали выезжать посольства провести глубокую инженерно саперную проработку возможных путей наступления и на многих участках никакого прорыва в первые дни не было,особенно со стороны белоруссии-где сплошные леса,болота ,речки и несколько дорог
Наверное, что-то знают.
Как говорится - поздно подавать воду, когда рашистов начали крошить.