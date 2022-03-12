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Враг заводит в Украину новые колонны. Они пытаются взять нас количеством, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг заводит в Украину новые колонны. Они пытаются взять нас количеством, - Зеленский

Российские войска заводят на нашу территорию новые колонны.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг заводит на нашу территорию новые и новые колонны. Они ищут повсюду бойцов для себя. Резервистов. Строчников. Наемников. Они пытаются взять нас количеством. Количеством бойцов, техники. Используют террор, чтобы сломать нас, сломать нашу веру в победу и в Украину", - отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что у них это не получится.

"Это не даст им результата. Но, чтобы у них не получилось, еще нужно бороться. Еще нужно быть сосредоточенными. Еще нужно всем нам, всем украинцам, и дальше сосредоточено работать на оборону нашего государства. Работать вместе. Без внутренних расколов. Поддерживая друг друга. По всей Украине. От Ужгорода до Мелитополя. От Чернигова до Мариуполя. От Львова до Харькова. Именно так, как мы все делаем уже 17-й день войны!", - добавил он.

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Топ комментарии
+26
Vitaliy ******

1 hr ·

Зайшов у ВК. О*уїв. Вийшов.

Маю два висновки.

1. Не витрачайте час на суперечки з росіянами. Ваші спростування тез ворога ніяк не змінять цілей ворога.

Поясню просто.

Вас стопанув гопник у провулку. Його мета - розбити вам голову і обікрасти. Привід свого нападу він вигадає по ходу: у вас неправильний одяг, ви не туди зайшли, ви йому "дєрзко" відповіли і самі спровокували на конфлікт.

Почнете пояснювати свою правоту - вам розіб'ють лице, бо "сильно умнічали". Виправдовуватися немає змісту. Усі озвучені приводи надумані.

Так поводить себе і росія.

Вона нападає, бо їй потрібна чужа територія і економіка.

Привід вона вигадає і 1000 раз змінить на ходу, це і "братскіє народи", і "асвабаждєніє рускіх", і "ви пєрвиє напалі", і "істарічєская справєдлівость".

(Помітьте, що "істарічєская справєдлівость" - це завжди збільшення територій і ніколи не їх зменшення. Ті історичні періоди, коли території росії були меншими, ніж зараз, "справєдлівимі" не вважаються і "вастанавлєнію" не підлягають. Це все надумана срань.)

Єдиний шлях - захищатися, а не знаходити логічні хиби в аргументах гопника.

2. Коли росіяни кажуть, що вони не винні, а винне їх керівництво. Не ведіться на це.

Росіяни раділи "поверненню Криму", раділи, що "їх боїться весь світ", раділи, що в них "багато ресурсів".

Тобто, вони завжди вважали себе причетними до успіхів свого лідера. Але коли їх лідер припустився помилки, то хочуть, щоб відповідальність ніс тільки сам лідер, а не його підлеглі.

Так не буде. Хто розділяв радості зі своїм керівництвом, той розділятиме з ним і горе.

Повірте, більшість тих, хто кричить у росії "нет войне", кричав би "Киев наш!", якби план взяття за 2 дні виявився успішним.

Тому не співчувайте ворогу. Не витрачайте емоційний ресурс. Співчувайте своїм і підтримуйте своїх.

P.S. На скріншоті допис зі сторінки ВК "Третья Мировая Война". На логотипі сторінки стоїть "Z". Кількість підписників 142000.
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12.03.2022 14:40
+19
Всіх, що були зосереджені на кордонах. Тепер набирають нове м'ясо
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12.03.2022 14:27
+13
А,кацапи,завше закидували супротивника,своїм смердючим м'ясом...
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12.03.2022 14:27
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Правила форума Совет форумчан
А говорили, еще несколько дней назад что 100 процентов завели всех.
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12.03.2022 14:25 Ответить
Навчись читати
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12.03.2022 14:27 Ответить
Всіх, що були зосереджені на кордонах. Тепер набирають нове м'ясо
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12.03.2022 14:27 Ответить
Тих, які скопичились перед нападом, але ж їдуть інші. Заліза й людей у рашки багато.
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12.03.2022 14:28 Ответить
Всех, кто стоял по периметру, но не всех, кого могут "по сусекам наскрести".
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12.03.2022 14:30 Ответить
Не розслабляйтесь. Навіть, якщо (боронь Боже) орда зайде у Київ, Одесу чи Запоріжжя, пан ПреЗЕдент все одно скаже, що у нас "стратегічний перелом". Тож тримаймо свою голову на плечах, слідкуємо за неофіційними каналами новин і тверезо оцінюймо обстановку. І разом женемо орків з Української землі.
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12.03.2022 14:40 Ответить
так не из всей раши,а те которые были изначально около границ Украины
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12.03.2022 14:44 Ответить
Лізуть на нас, немов сарана
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12.03.2022 14:26 Ответить
Они и есть саранча
Саранча , а не нация.
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12.03.2022 14:43 Ответить
О́рки (англ. Orcs або orks) - вигаданий вид або раса істот з фантастичних, переважно фентезійних творів. Зазвичай зображаються кремезними варварами зі звіриними рисами. Належать до стандартних видів фентезійних істот. Запроваджені Джоном Толкіном як злі істоти-ординці, подібні на людей, але приземкуваті, з великим іклами, гострими вухами. Пізнішими авторами образ орків було розвинено додаванням рис шляхетних дикунів.
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12.03.2022 15:11 Ответить
А,кацапи,завше закидували супротивника,своїм смердючим м'ясом...
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12.03.2022 14:27 Ответить
Как и во Второй Мировой войне.ссср брал только массой врага..немцев прямо с ума сводила эта «масса»
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12.03.2022 14:28 Ответить
Не совсем так

Далеко не везде, и далеко не всегда
Не все командиры были ублюдками как Жуков

Ну и технически СССР был довольно хорош.
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12.03.2022 14:48 Ответить
Во 2 МВ СССР никогда не смог бы выиграть войну, без союзников и их помощи. Союзники обеспечили армию ссср всем , всем абсолютно. Оттянули на себя 70% авиации, не допустили вход в войну Японии, уничтожили бомбардировками экономику Германии и много другого. Подавляющее большенство военных были такими же ублюдки как и Жуков, даже хуже.
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12.03.2022 15:47 Ответить
Эта не моя мысль ,а мысль немцев из документального фильма о Второй Мировой войне ..Это мысль одного пулеметчика ,который был шокирован той массой живой силы ,которую ему пришлось уничтожить .
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16.03.2022 20:56 Ответить
УПА теж масою "брала" аж до 62-го року?
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12.03.2022 16:20 Ответить
Нам тоже нужно резервы уже вводить)
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12.03.2022 14:28 Ответить
Як стало відомо, цей рашкин генерал Зусько родом із волинського села Ветли.

Ось такі зрадники і перевертні - це набільше падіння, яке тільки можна уявити. Зрадник, перевертень, виродок. Україна має знати його пику.
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12.03.2022 14:29 Ответить
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12.03.2022 14:29 Ответить
Смерть ворогам !!!!!
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12.03.2022 14:30 Ответить
участник концерта кобзона....
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12.03.2022 14:33 Ответить
прізвище білоруське, генетика подібна моїй. В сім'ї (в такій великій) не без виродка.
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12.03.2022 16:49 Ответить
федерація манкуртів
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12.03.2022 14:35 Ответить
Он сделал посильный вклад в нашу победу

АРМІЯ РОСІЙСЬКОГО ГЕНЕРАЛА, РОДОМ З СЕЛА НА ВОЛИНІ, ЗАЗНАЄ НИЩІВНОЇ ПОРАЗКИ ПІД МИКОЛАЄВОМ
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12.03.2022 14:44 Ответить
А його племінник. Є начальником поліції Млинів.Рівненська обл
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12.03.2022 14:53 Ответить
У нашего подполковника двоюродный брат - депутат Госдумы. Тут надо по делам судить
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12.03.2022 14:55 Ответить
Таких багато, але бiльше непокоять тi що залишились в Украiнi - херсонську область i Запорiзьку АЕС здали без бою. Чому? Невже не знали про оркiв з Криму? А тепер це "мавпа з гранатою".
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12.03.2022 14:47 Ответить
Вони там, де ними вміють ефективно користуватись.
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12.03.2022 14:52 Ответить
лучшие войска уже превращены в удобрение, щас рабов погонят, потом пенсионеров и детей.
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12.03.2022 14:35 Ответить
Собирают орков и гоблинов со всего мордора
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12.03.2022 14:36 Ответить
А у нас огнеметов нет? Как в фильме Чужие. Палить их пачками.
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12.03.2022 14:38 Ответить
Тактика войны которую проводят фашисты путина, это тактика обескравливания путем многочисленных надрезов тела Украины. Против этой тактики есть единственное действенное оружие, это всеобщая мобилизация украинского общества которому нужно немедленно переключится в режим войны.

Санкции это смертельное оружие и русские фашисты будут из кожи вылазить чтобы сменить власть в Киеве на прокремлевскую власть, которая в дальнейшем будет инициировать снятие санкций с рашки. Если этого не произойдет, то все потуги фашистов безнадежны и украинцы обязаны сделать все возможное чтобы планы фашистов не состоялись и они были наказаны по полной программе.
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12.03.2022 14:38 Ответить
По воплям свинопса Штефана виходить що за Бандеру воюють діти Харкова віком від 3 до 6 місяців.
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12.03.2022 14:49 Ответить
Долго ты ждал этого момета вафельник смотри своим искандером диван не взорви
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12.03.2022 15:01 Ответить
Ню ню придурок, ми ще Кенигсберг і Єкатеринодар повернемо власникам, тобі добре, шизіків поки що в армію параши ***** не бере.
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12.03.2022 15:02 Ответить
Ми не за Бандеру воюємо, а за Україну.
І ти тут здохнеш, а потім через кілька сот років перетворишся на українську нафту.
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12.03.2022 14:50 Ответить
ні, нафта - продукт виділень із ядра і мантії Землі. А от той просто згниє з виділенням метану і аміаку та сірководню.
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12.03.2022 16:53 Ответить
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12.03.2022 14:40 Ответить
Vitaliy ******

1 hr ·

Зайшов у ВК. О*уїв. Вийшов.

Маю два висновки.

1. Не витрачайте час на суперечки з росіянами. Ваші спростування тез ворога ніяк не змінять цілей ворога.

Поясню просто.

Вас стопанув гопник у провулку. Його мета - розбити вам голову і обікрасти. Привід свого нападу він вигадає по ходу: у вас неправильний одяг, ви не туди зайшли, ви йому "дєрзко" відповіли і самі спровокували на конфлікт.

Почнете пояснювати свою правоту - вам розіб'ють лице, бо "сильно умнічали". Виправдовуватися немає змісту. Усі озвучені приводи надумані.

Так поводить себе і росія.

Вона нападає, бо їй потрібна чужа територія і економіка.

Привід вона вигадає і 1000 раз змінить на ходу, це і "братскіє народи", і "асвабаждєніє рускіх", і "ви пєрвиє напалі", і "істарічєская справєдлівость".

(Помітьте, що "істарічєская справєдлівость" - це завжди збільшення територій і ніколи не їх зменшення. Ті історичні періоди, коли території росії були меншими, ніж зараз, "справєдлівимі" не вважаються і "вастанавлєнію" не підлягають. Це все надумана срань.)

Єдиний шлях - захищатися, а не знаходити логічні хиби в аргументах гопника.

2. Коли росіяни кажуть, що вони не винні, а винне їх керівництво. Не ведіться на це.

Росіяни раділи "поверненню Криму", раділи, що "їх боїться весь світ", раділи, що в них "багато ресурсів".

Тобто, вони завжди вважали себе причетними до успіхів свого лідера. Але коли їх лідер припустився помилки, то хочуть, щоб відповідальність ніс тільки сам лідер, а не його підлеглі.

Так не буде. Хто розділяв радості зі своїм керівництвом, той розділятиме з ним і горе.

Повірте, більшість тих, хто кричить у росії "нет войне", кричав би "Киев наш!", якби план взяття за 2 дні виявився успішним.

Тому не співчувайте ворогу. Не витрачайте емоційний ресурс. Співчувайте своїм і підтримуйте своїх.

P.S. На скріншоті допис зі сторінки ВК "Третья Мировая Война". На логотипі сторінки стоїть "Z". Кількість підписників 142000.
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12.03.2022 14:40 Ответить
Безпросвітний жах.
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12.03.2022 14:43 Ответить
Ага, починають вже писати мені.
Відповідаю всім коротко і ясно: йдіть *****.
Другий раз не пишуть.
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12.03.2022 15:06 Ответить
Третя волна будет из бабушек *****, прорывать оборону будут иксперды на боевых диванах)
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12.03.2022 14:40 Ответить
🇺🇦✊✌️
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12.03.2022 14:40 Ответить
Якщо б українці керувалися спічами цього йолопа, то найнервовіші вже мали б з'їхати з глузду...
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12.03.2022 14:44 Ответить
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12.03.2022 14:44 Ответить
Просто интересно, чем мотивирует ******* своих орков когда посылает очередную свору трусливых кровожадных шакалов? Армия федерастов не сильная, а длинная.
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12.03.2022 14:45 Ответить
Україна матиме металобрухту на 10 років.
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12.03.2022 15:04 Ответить
"...А потом мы всех их убьем!" (С) Кто-то из блогеров, еще в феврале...
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12.03.2022 15:13 Ответить
Вроде Ярош
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12.03.2022 17:49 Ответить
Гитлера и Сталина выгнали из пекла.
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12.03.2022 15:22 Ответить
 
 