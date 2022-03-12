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Германия избавится от зависимости от российской нефти до конца года, - министр экономики Хабек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия избавится от зависимости от российской нефти до конца года, - министр экономики Хабек

Германия планирует к осени 2022 г. стать полностью независимой от российского угля. К концу года страна станет почти независимой от российской нефти.

Об этом заявил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы должны уйти от импорта энергоносителей из России", – сказал он.

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По его словам, Германия "каждый день фактически ежечасно прощается с российским импортом".

"Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а до конца года – почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ", – добавил он.
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Топ комментарии
+8
Жодному слову німчури не вірю. Вони та рашисти це одне і теж лайно.
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12.03.2022 14:33
+5
Простьіе немцьі уже плюются на наших у**ков-политиков.
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12.03.2022 14:35
+5
Немцы сейчас должны провести зачистку всех менеджеров правительства Меркель - бо все они брали гроши у убийцы из раши
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12.03.2022 14:40
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Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний

https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
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12.03.2022 14:32 Ответить
Западные элиты очень боятся победы Украины и развал раши
Надо их успокоить созданием марионеточного проукраинского правительства в раше .
предлагаю Понамареву и Каспарову провести заседание нового кацапского правительства
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12.03.2022 14:34 Ответить
И призвать уйти из Украины рашкиных военных и взять власть в хремле !!!!
Ваше отечество в опасности , кацапы
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12.03.2022 14:37 Ответить
Тому вони мають працювати на відсторонення фуйла.
І щоб війна не затягувалась.
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12.03.2022 14:40 Ответить
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12.03.2022 14:42 Ответить
Жодному слову німчури не вірю. Вони та рашисти це одне і теж лайно.
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12.03.2022 14:33 Ответить
Простьіе немцьі уже плюются на наших у**ков-политиков.
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12.03.2022 14:35 Ответить
Т.е. ни хера не откажется.
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12.03.2022 14:36 Ответить
Німеччині повинно бути все пофіг. Їм однаково звідки отримувати носії чи від путіна, чи від нової росії. Чому б швидко не збанкротувати путінську рашу?
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12.03.2022 14:36 Ответить
А с кем они будут договариваться И от кого коррупционные гроши брать ?

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12.03.2022 14:39 Ответить
Якутия будет в шоколаде! А масквабад без якутских алмазов в новых высотных офисах без нефти, леса и алмазов будет лапти вязать.
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12.03.2022 14:52 Ответить
Немцы сейчас должны провести зачистку всех менеджеров правительства Меркель - бо все они брали гроши у убийцы из раши
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12.03.2022 14:40 Ответить
такая чистка нужна по всей европе. дофига скупили себе политиканов повсюду.
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12.03.2022 14:43 Ответить
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12.03.2022 14:48 Ответить
Постройте газопровод с Катара. Через Ирак, или через Средиземное море.

Запасы газа россии - 50 млрд.

Запасы газа Катара - 23 млрд.

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12.03.2022 14:50 Ответить
немцы добьются что кацапы придут к ним домой ещё раз!
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12.03.2022 15:44 Ответить
Козли фінансують теториста світового масштабу. Можуть відмовитись вже, а за місяць ситуація нормалізується. В них війни нема і місяць потерпіти незручності не має бути проблемою
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12.03.2022 15:59 Ответить
То есть зазор на то что будет дальше с Украиной ? Спасибо и за каски.
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12.03.2022 16:49 Ответить
 
 