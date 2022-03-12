Германия избавится от зависимости от российской нефти до конца года, - министр экономики Хабек
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германия планирует к осени 2022 г. стать полностью независимой от российского угля. К концу года страна станет почти независимой от российской нефти.
Об этом заявил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы должны уйти от импорта энергоносителей из России", – сказал он.
По его словам, Германия "каждый день фактически ежечасно прощается с российским импортом".
"Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а до конца года – почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ", – добавил он.
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https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
Надо их успокоить созданием марионеточного проукраинского правительства в раше .
предлагаю Понамареву и Каспарову провести заседание нового кацапского правительства
Ваше отечество в опасности , кацапы
І щоб війна не затягувалась.
Запасы газа россии - 50 млрд.
Запасы газа Катара - 23 млрд.