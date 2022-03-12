В настоящее время на территории Украины остаются 86 тысяч российских военных, - Буданов
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Еще 86 тысяч российских военных остаются у границ Украины. Всего же за время полномасштабного вторжения РФ в Украину фактически полностью утратила свою боеспособность 31 батальонно-тактическая группа врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".
"По состоянию на сейчас боеготовых подразделений, которые еще ведут определенные действия на территории Украины, остается 63 батальонно-тактические группы. В общей сложности это 86 тысяч 200 военнослужащих. Такая вот цифра сейчас осталась. Это речь идет о всех войсках, задействованных в конфликте между Россией и Украиной", – заявил он.
По словам руководителя ГУР МО, по состоянию на данный момент 18 батальонно-тактических групп потеряли свою боеспособность, а полностью уничтожены 13 БТГ армии РФ. Таким образом, как отметил Буданов, 31 батальонно-тактическая группа "фактически полностью утратила свою боеспособность".
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Якщо так, то це просто смішно
Фото дуже знайоме.
багато зброї.
не можна дати так як в Мелітополі гуляти по місту як в себе дома.
повинен стріляти кожен кущ, кожне вікно.
"Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною"
але всі вже забули про розслідування схем і бігусів