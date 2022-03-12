РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15172 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
21 532 47
армия РФ (15369) Буданов (329) граница (4740)

В настоящее время на территории Украины остаются 86 тысяч российских военных, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В настоящее время на территории Украины остаются 86 тысяч российских военных, - Буданов

Еще 86 тысяч российских военных остаются у границ Украины. Всего же за время полномасштабного вторжения РФ в Украину фактически полностью утратила свою боеспособность 31 батальонно-тактическая группа врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода по Северокрымскому каналу в оккупированный Крым "просто так не пойдет", - Буданов

"По состоянию на сейчас боеготовых подразделений, которые еще ведут определенные действия на территории Украины, остается 63 батальонно-тактические группы. В общей сложности это 86 тысяч 200 военнослужащих. Такая вот цифра сейчас осталась. Это речь идет о всех войсках, задействованных в конфликте между Россией и Украиной", – заявил он.

Также читайте: Беларусь перебрасывает войска на границу Украины, официально – на ротацию

По словам руководителя ГУР МО, по состоянию на данный момент 18 батальонно-тактических групп потеряли свою боеспособность, а полностью уничтожены 13 БТГ армии РФ. Таким образом, как отметил Буданов, 31 батальонно-тактическая группа "фактически полностью утратила свою боеспособность".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Техніки там більше + ракети і літаки, але такими темпами....
показать весь комментарий
12.03.2022 14:52
+8
Щось мало, 100-150тис+ має бути, якщо дані про накопичені на 24.02 на кордоні сили були правдиві, щось я цьому напів-кацапу ну вза-га-лі НЕ ВІРЮ.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:49
+8
KILL THEM ALL!
показать весь комментарий
12.03.2022 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нас же больше ,нухуа не понимаю.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:47 Ответить
Техніки там більше + ракети і літаки, але такими темпами....
показать весь комментарий
12.03.2022 14:52 Ответить
Буданов, ты жопу не мни в кабинете, а шуруй на передовую. Не такой ты незаменимый спец, чтобы отсиживаться. Ты хороший сраколиз со своим дружком Гогиашвили.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:03 Ответить
Валуєв через їх друга поділився інфо.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:08 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 15:04 Ответить
Гора металобрухту

показать весь комментарий
12.03.2022 15:05 Ответить
Воно вже заржавіло
показать весь комментарий
12.03.2022 16:05 Ответить
Цікаво, ці танчики є в офіційній інформації по воєнній техніці рашки?
Якщо так, то це просто смішно
показать весь комментарий
12.03.2022 16:07 Ответить
Це танки які були на зберіганні у Харкові. Колись.
Фото дуже знайоме.
показать весь комментарий
12.03.2022 16:50 Ответить
Щось мало, 100-150тис+ має бути, якщо дані про накопичені на 24.02 на кордоні сили були правдиві, щось я цьому напів-кацапу ну вза-га-лі НЕ ВІРЮ.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:49 Ответить
Если 12к дохлых, то нужно множить на 5 - это как минимум столько раненных которые не могут уже воевать.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:50 Ответить
На 3 множити прийнято, чому це на 5, ну хай до 50к нейтралізовно, а було по різним даним 150-200к
показать весь комментарий
12.03.2022 14:52 Ответить
на 3 множат, если это условная армия США или НАТО, а если ваньки, то там другие расчеты. Вы же сами видели как санитар вальяжно принимал их 300х в беларуси (была тут новость такая).
показать весь комментарий
12.03.2022 14:55 Ответить
Так не всі вони на території України - є тилові частини, ремонтники, обслуга аеродромів, морські сили і т.д., яким взагалі не потрібно нікуди заходити. Навіть попередньо мова йшла про 120 тис., безпосередньо задіяних у вторгненні.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:56 Ответить
KILL THEM ALL!
показать весь комментарий
12.03.2022 14:49 Ответить
Багато просто відмовляються вмирати за ***** і ротенберга, та й підрозділ в якому знищено 80 відсотків вже не бойовий, залишки виводять.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:53 Ответить
Поясни тоді мені як при таких втратах кацапів , ВСУ не те що не контратакують, а ще й свинопси трохи де-не-де просуваються?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:01 Ответить
ЗСУ-250 тисяч,МВС-300 тысяч,ТРО-100-200 тысяч.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:53 Ответить
Було, але не зараз.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:54 Ответить
потрібна хоча б стрілкова зброя по всіх Н.П. які не захоплені.
багато зброї.
не можна дати так як в Мелітополі гуляти по місту як в себе дома.
повинен стріляти кожен кущ, кожне вікно.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:55 Ответить
Та не тільки стріляти....кухонні ножі, молотки,бити тощо .....як це так 10-20шт ньюНКВДістів лазять по Херсонським під'їздам за українцями, а 200тисячне місто не може їх перерізати???!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 15:03 Ответить
Якби у Мелітополі роздали зброю усім бажаючим, то відсотків 70 опинилося б проти українських бійців
показать весь комментарий
12.03.2022 15:03 Ответить
Потрібні снайпери в містах. Це ефективніше, якщо ти в своєму місті. Плюс смертність окупантів буде дуже високою, адже снайпер і в око потрапити може. А звичайний хлопець з автоматом в бронік стрілятиме поки його не вб'ють((
показать весь комментарий
12.03.2022 16:11 Ответить
В заголовку "86 тисяч кацапів на території України", в статті " 86 тисяч кацапів біля кордонів України". Алло, гараж!
показать весь комментарий
12.03.2022 14:56 Ответить
Журналісти, що з них взяти. Ось пряма мова:

"Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною"
показать весь комментарий
12.03.2022 14:59 Ответить
надо, чтобы они остались здесь навсегда в качестве удобрений, интересно все- таки, за что они воюют, неужели только помародерить..., это впечатляет..., пруться в чужую страну, рискуя жизнью, чтобы забрать чужую мясорубку...
показать весь комментарий
12.03.2022 14:56 Ответить
Это тот Буданов, который лепший друг Гогилашвили и проживает вместе с ним? Великий спец в министерстве обороны. Не верю я этим прихвостням и сраколизам Зеленского. И где интересно, его грузинский дружок, еще не вылез из подполья?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:00 Ответить
на жаль, це він.
але всі вже забули про розслідування схем і бігусів
показать весь комментарий
12.03.2022 16:12 Ответить
Звідки такі точні цифри, зі стелі?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:04 Ответить
Є надія, що це американський данні
показать весь комментарий
12.03.2022 15:05 Ответить
И вот пусть объяснят тем, у кого с ариметикой нет проблем, как 86 тысяч кацапов сковывают 300 тысяч ВСУ и ТРО.
показать весь комментарий
12.03.2022 15:04 Ответить
Я тоже задаюсь такими вопросам. Люди у которых все впорядке с головой понимают, что, что то не так
показать весь комментарий
12.03.2022 15:08 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 15:06 Ответить
Україна тепер вимушена цю сарану годувать?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:08 Ответить
Тоді чому вже 3 дні цифра вбитих орків не піднімається вище 12 тис.?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:12 Ответить
где же вы их всех хоронить будете?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:42 Ответить
не дай Б-х ... краще на РФ вивезти ...
показать весь комментарий
12.03.2022 16:55 Ответить
Так "на території" чи "біля кордонів"?!?! Можна нормально подавати інформацію?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:43 Ответить
Гітлер увійшов у СРСР у 1941 році з військом у кількості 3,5 млн. Що таке 86 тис.?
показать весь комментарий
12.03.2022 17:04 Ответить
 
 