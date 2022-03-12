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Когда общество узнает о потерях РФ в войне, оно ужаснется, - российский летчик-испытатель Гарнаев, выступивший против нападения на Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Когда общество узнает о потерях РФ в войне, оно ужаснется, - российский летчик-испытатель Гарнаев, выступивший против нападения на Украину

Знаменитый российский летчик-испытатель Александр Гарнаев хочет стать посредником в переговорах по освобождению российских пленных.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что предложил себя как переговорщика с украинской стороной относительно пленных.

"Для меня невыносимо видеть наших ребят, некоторых я знаю лично, видеть, как они сильно страдают. Это невыносимо для меня… И я хотел бы получить санкцию власти на эту работу. И только после получения санкции власти я готов развернуть гуманитарную и гуманную миссию. С этой целью я выбрал с той стороны своего друга, Героя Украины №1 Александра Васильевича Галуненко, и уже получил от него ответ, что Галуненко Александр Васильевич сидит в подвале своего дома между Гостомелем и Бучей, которые непрерывно бомбят и обстреливают. Мы с ним очень дружны. Александр Васильевич – заслуженный летчик-испытатель СССР. Александр Васильевич Галуненко – Герой Украины номер 1. Наберите в любом поисковике его имя, и вы узнаете, что это за человек (знаменитый советский летчик-испытатель, выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения (ГУАП) много лет работал в Авиационном научно-техническом комплексе имени Антонова, прошел путь от летчика-испытателя на предприятии до одного из его руководителей, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов.). Он первым поднял и опробовал самолет Ан-225 "Мрия" - тот самолет, который на его глазах разбомбили... А сейчас бомбят его дом", - добавил Гарнаев.

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Также он подчеркнул, что не единственный среди российских военных профессионалов, которые критически относятся к войне РФ с Украиной.

Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях российское общество узнает об окончательных цифрах человеческих потерь и потерь в технике, Гарнаев ответил: "Это два события, которые произойдут одновременно. Во-первых, общество узнает. Во-вторых, общество ужаснется. Или сначала общество ужаснется, а потом узнает. Эти два события будут очень маленький временной интервал. Они состоятся почти одновременно. Когда, это другой вопрос".
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Топ комментарии
+60
Послухала я розмови мокшів з їхніми мамками і зайками...зробила висновок :
Останні значно гірші.
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12.03.2022 15:16
+49
Йому нестерпно бачити як страждають полонені російські стерв'ятники які вбивали з повітря мирне населення і він хоче їх визволити з полону.
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12.03.2022 15:18
+44
Та їм насрати на втрати, вони один одного ненавидять не то що весь світ. Їх зомбували що тре йти вмирати за раїсю матушку, вот і виконують свій "долг"
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12.03.2022 15:16
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Та їм насрати на втрати, вони один одного ненавидять не то що весь світ. Їх зомбували що тре йти вмирати за раїсю матушку, вот і виконують свій "долг"
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12.03.2022 15:16 Ответить
Послухала я розмови мокшів з їхніми мамками і зайками...зробила висновок :
Останні значно гірші.
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12.03.2022 15:16 Ответить
Видел ролик как один пленный сестре звонил. Сложилось впечатление, что он номером ошибся.
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12.03.2022 15:31 Ответить
Самки
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12.03.2022 15:33 Ответить
Йому нестерпно бачити як страждають полонені російські стерв'ятники які вбивали з повітря мирне населення і він хоче їх визволити з полону.
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12.03.2022 15:18 Ответить
У кацапов напрочь отбита мораль. Вот совсем, я столько лет об этом твердил, и все вокруг говорили, что я преувеличиваю. Но нет, на самом деле так оно и есть, в моральном отношении они деградировали на уровень хуже животных. Он просит человека помочь освободить пленных, которые бомбили его дом, и не видит в этом ничего необычного. Свои люди, сочтемся, так обычно кацапы в таких случаях говорят.
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12.03.2022 15:25 Ответить
До победы летчиков НЕЛЬЗЯ менять! Они отъедятся, отдохнут и снова с остервенением будут бомбить наши города и села...
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12.03.2022 17:10 Ответить
До победы вообще никого нельзя менять. Что-то я не помню, чтобы во вторую мировую Гитлер и Сталин обменивали пленных. Сталин даже собственного сына не стал спасать. Говорить сейчас об обмене пленными - только провоцировать россию на дальнейшую агрессию.
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12.03.2022 17:48 Ответить
Хiба що тiльки на обмiн. А так хай працюють на зруйнованих територiях.
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12.03.2022 15:39 Ответить
Китайське вторгнення до Росії після її агресії проти України не викличе жодної міжнародної відповіді. Агресора ніхто захищати не буде, не буде санкцій та кризи.
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12.03.2022 15:20 Ответить
Наскiльки вiдомо з вiдкритих джерел - Китай "благословив" путiна на вiйну з Украiною, невже друг встромить ножа в спину?
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12.03.2022 15:27 Ответить
Я теж так раніше думав, але потім зрозумів, що Китаю і вторгнення не знадобиться, раша і так все віддасть... маже задарма...
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12.03.2022 15:38 Ответить
7 000 0000 деревяшек при наличии тела. Бизнес на Кацапии.
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12.03.2022 15:21 Ответить
А как российская пропаганда своим гражданам обьясняет почему на россию санкции накладывают?

Они же "денацификаторы", "освободители", "миротворцы".

Почему же весь мир тогда на них санкции накладывает?
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12.03.2022 15:22 Ответить
Потому что весь мир завидует героям и асвабадителям. Вы не смейтесь, в их мозгу это выглядит именно так.
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12.03.2022 15:27 Ответить
Ніяк, бо у рабів таких питань не виникає. Козиряють газом.
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12.03.2022 15:30 Ответить
кацапам - пох, вони обстрілювали і продовжать обстрілювати і Гостомель і область і Україну, допоки не здохнуть від української арти та не розбіжаться з обісраними штанями.. нажаль, нам тут, під боком, нічим їх добивати, хіба що сапами та сокирами проти АКМів.. дебілам-засланцям, арахнідам-невіруючим - привіт..(
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12.03.2022 15:23 Ответить
Судя по всему летчики у ниха теперячи камикадзе. Стропы подрезают, чтоб не болтали в плену! ОЗВЕРЕВШИЕ ОРКИ НЕ ЖАЛЕЮТ НИ ДЕТЕЙ НИ СТАРИКОВ НИ ЖЕНЩИН! Грабят и убивают, насилуют вот это и есть родня!! Мы зажаты между молотом и наковальней, одни убивают другие обеспокоенность выражают! Хотя в войне сегодня европейцы виноваты! Они еще не поняли что ну нельзя упрашивать агрессора, он понимает только силу!
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12.03.2022 15:24 Ответить
Люди на рашке много лет живущие в путинской лжи скажут, что это фейк, фокусы с переодеваним и закрашиванием знаков отличия.
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12.03.2022 15:25 Ответить
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12.03.2022 15:26 Ответить
Яке,ще,звільнення? Арбайтен мерзота,арбайтен. У рудники
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12.03.2022 15:27 Ответить
жахнуться одиниці, а баби просто почнуть ширше розставляти ноги щоб нарожать наступну партію добрив. судячи по їхнім розмовам по телефону, їхніх баб цікавлять тільки гроші, які муженьок намародерить
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12.03.2022 15:27 Ответить
Гарнаев, ты тоже иди *****!
Не было бы таких потерь и санкций, славил бы армию и войну... гниды там все до единого, ну может тысяча нормальных людей наскребеться
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12.03.2022 15:29 Ответить
Я знаю лишe одного гарного Москаля, Гeннадієм звуть, .добра людина😃.
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12.03.2022 20:33 Ответить
Кацапи нелюді. Їх НІКОЛИ НЕ ЗВИЛЮЄ СКІЛЬКИ ВБИТО ХОЧЬ СВОЇХ, ХОЧЬ ДІТЕЙ !!!
НЕ Х#Й ТУТ СЕРТИ У ВУХА НАМ ЩО У КАЦАПА Є ЯКАСЬ ЛЮДЯНІСТ !!! НЕМАЄ ЇЇ У КАЦАПОВ, ТІЛЬКИ СТРАХ З ВЛАСНУ ШКУРУ.
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12.03.2022 15:30 Ответить
Рязея підлягає Припиненню! Зі всіма,її ряженими хєроями. Нехай вжахаються недолюди
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12.03.2022 15:31 Ответить
не надо очеловечивать оккупантов, после того, как простой русский солдат ступил на чужую землю, он подлежит уничтожению или пленению, после того, как русский летчик сбросил бомбу, выпустил ракету на мирный украинский город, он подлежит уничтожению или пленению, как ценный свидетель, а затем желательно также уничтожению, артиллеристы вообще не обсуждаются - ликвидация и все...
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12.03.2022 15:32 Ответить
Итак в России с фашистами остаются Метро, Ашан, Леруа Мерлен+Орифлейм
Они продолжают зарабатывать деньги для этого кровавого режима.
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12.03.2022 15:33 Ответить
Треба ретельно перевірити тих друзів кацапів на предмет державної зради.
Сидіти у підвалі та літати на мрії - це нічого не доводить, а от якщо людина реально послала нах... усіх кацапських друзєй, родичів та знайомих - то тільки тоді можна довіряти
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12.03.2022 15:36 Ответить
Все летуны в Гаагу. Они все военные преступники им светит пожизненое, если вышку времено невозратят.
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12.03.2022 15:44 Ответить
Сумніваюся, що жахнуться. Для них, якщо дізнаються про втрати - це "гєраічєскі" полеглі в боях із "фашистамі", із "праклятай амєрікай". Вони ж вірять, що тут "біалабараторійі" і усіляка хрень. Більш того, почнуть волати, що "ми за ету землю кровь пралівалі, ана наша, нізабудім павтаріть".
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12.03.2022 15:45 Ответить
Ой, далана! Мне вполне внешне адекватньіе люди говорили, что українцьі сами себе устроили Голодомор, просто из ненависти к русским - а он хочет, чтобьі те же самьіе люди ужаснулись от зверств своих бедненьких мальчиков в трусиках?
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12.03.2022 15:46 Ответить
Хер а не обмен... Наших мы вернём. А кацапы будут работать как немцы и румыны после второй мировой .
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12.03.2022 15:51 Ответить
Чи то він ще не чув про сруський корабель... та Україні зараз не до таких переговорників!!! По вказаному маршруту... шагом марш!!!!
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12.03.2022 15:52 Ответить
Зеленський вже наміняв терористів на таксистів. Досить. Літунів, артилеристів не міняти. Якщо відразу не розстріляли, то нехай сидять пожиттєво. Я думаю наші зк скоротять оте пожиттєво.
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12.03.2022 15:53 Ответить
Какой нахер переговорщик. Преступления против человечности. Трибунал и все.
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12.03.2022 15:54 Ответить
Рашистських льотчиків не варто "брати в полон", ця мерзота не має права на життя. Допитати, і все, офіційно "парашут не розрився" .
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12.03.2022 15:54 Ответить
Когда узнают потери,-да российскому быдлу по фиг. Украина даже слишком занижает потери орков.
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12.03.2022 15:55 Ответить
****** их звильнять?
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12.03.2022 15:59 Ответить
Страждають вони. Нагодовані, в теплі. А що ж тоді казати про тих же маріупольців (як приклад), які без їжі, без води, в холоді і підари твої їх ********? Вони не страждають?
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12.03.2022 16:18 Ответить
Всех пленных-убийц и Гарнаева - расстрелять!
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12.03.2022 16:20 Ответить
Там нет ОБЕЩЕСТВА, только НАСЕЛЕНИЕ!
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12.03.2022 16:31 Ответить
Знаменитий російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв - іді нах@й!
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12.03.2022 16:36 Ответить
йди *****! полонених орків судитимуть в Україні на довічне, тут вони і повиздихають
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12.03.2022 16:37 Ответить
Слухаючи переговори двох кацапських мамусь: як одна жалілась другій Що не родила двох *********,бо получила би 14 млн рублів,а так тільки 7 млн за одонго.То це вже не россійське суспільство,а зазомбована мертв"ячина.Цим смердячим трупам,треба ще кілок осиновий вбивати.
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12.03.2022 16:39 Ответить
Лише після перемоги.
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12.03.2022 16:45 Ответить
Якщо тобі аж так нестерпно, то повісся.
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12.03.2022 17:53 Ответить
Які полонені ??? У нас немає полонених. Раша не оголошувала війни. У нас є затримані терористи. А цей "герой" хоче вести переговори про їх звільнення ??? А він не хоче боротися на раші проти війни ??? Герой хрєнов!.
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12.03.2022 19:46 Ответить
 
 