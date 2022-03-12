Когда общество узнает о потерях РФ в войне, оно ужаснется, - российский летчик-испытатель Гарнаев, выступивший против нападения на Украину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Знаменитый российский летчик-испытатель Александр Гарнаев хочет стать посредником в переговорах по освобождению российских пленных.
Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что предложил себя как переговорщика с украинской стороной относительно пленных.
"Для меня невыносимо видеть наших ребят, некоторых я знаю лично, видеть, как они сильно страдают. Это невыносимо для меня… И я хотел бы получить санкцию власти на эту работу. И только после получения санкции власти я готов развернуть гуманитарную и гуманную миссию. С этой целью я выбрал с той стороны своего друга, Героя Украины №1 Александра Васильевича Галуненко, и уже получил от него ответ, что Галуненко Александр Васильевич сидит в подвале своего дома между Гостомелем и Бучей, которые непрерывно бомбят и обстреливают. Мы с ним очень дружны. Александр Васильевич – заслуженный летчик-испытатель СССР. Александр Васильевич Галуненко – Герой Украины номер 1. Наберите в любом поисковике его имя, и вы узнаете, что это за человек (знаменитый советский летчик-испытатель, выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения (ГУАП) много лет работал в Авиационном научно-техническом комплексе имени Антонова, прошел путь от летчика-испытателя на предприятии до одного из его руководителей, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов.). Он первым поднял и опробовал самолет Ан-225 "Мрия" - тот самолет, который на его глазах разбомбили... А сейчас бомбят его дом", - добавил Гарнаев.
Также он подчеркнул, что не единственный среди российских военных профессионалов, которые критически относятся к войне РФ с Украиной.
Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях российское общество узнает об окончательных цифрах человеческих потерь и потерь в технике, Гарнаев ответил: "Это два события, которые произойдут одновременно. Во-первых, общество узнает. Во-вторых, общество ужаснется. Или сначала общество ужаснется, а потом узнает. Эти два события будут очень маленький временной интервал. Они состоятся почти одновременно. Когда, это другой вопрос".
Пожалуйста, подождите...
Останні значно гірші.
Они же "денацификаторы", "освободители", "миротворцы".
Почему же весь мир тогда на них санкции накладывает?
Не было бы таких потерь и санкций, славил бы армию и войну... гниды там все до единого, ну может тысяча нормальных людей наскребеться
НЕ Х#Й ТУТ СЕРТИ У ВУХА НАМ ЩО У КАЦАПА Є ЯКАСЬ ЛЮДЯНІСТ !!! НЕМАЄ ЇЇ У КАЦАПОВ, ТІЛЬКИ СТРАХ З ВЛАСНУ ШКУРУ.
Они продолжают зарабатывать деньги для этого кровавого режима.
Сидіти у підвалі та літати на мрії - це нічого не доводить, а от якщо людина реально послала нах... усіх кацапських друзєй, родичів та знайомих - то тільки тоді можна довіряти