У людей заканчиваются наличные деньги, в аптеках – лекарства, - мэр оккупированных Олешков о жизни города

В городе Олешки Херсонской области, который находится под контролем российских сил, регулярно проводят мирные протесты из-за российской агрессии. Вместе с этим после вторжения армии РФ на юг Украины, в городе не осталось полиции, въезд и выезд усложнили блокпосты, ассортимент в магазинах беднеет, многим уже нечем платить пенсию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Радио свобода" рассказал Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

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"Сейчас в городе ситуация стабилизировалась, с хлебом и продуктами питания вопрос разрешился. У нас здесь была региональная база АТБ, поэтому в магазинах АТБ есть продукты. Очереди есть, но их уже откорректировали. С продуктами питания более-менее. Все работает – вода и электроэнергия есть, газ на 70% в ОТГ уже есть. У нас была большая проблема с центральным газопроводом, уже все сделали, просто не хватает специалистов, уже запускаем газ. Думаю, где-то через 10 дней начнутся проблемы с медикаментами, потому что нет завоза" , – сообщил он.

При этом из Олешек практически никуда невозможно уехать.

"Да, могут уехать из города, другой вопрос, куда они доедут. Насколько я знаю, на Николаевском направлении идут бои, туда не доедешь. То есть из Херсона до Олешек люди автомобилями доезжают", - уточнил он.

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Относительно выдачи пенсий, мэр сказал, что с этим есть проблемы:

"Те, кто получал на карточки, так и получают. Они в АТБ могут рассчитаться картой, безналичным счетом. А вот люди, которые получали на почте – здесь есть проблема. Неоткуда деньги везти на почту. Уже у части населения нет средств, чтобы закупать продукты. То, что мы привозим небольшое количество продуктов, вот картофеля 55 тонн привезли, немного рыбы привезли, но просто раздали – у нас же здесь интернат есть, больница. То есть больница и все такие организации продуктами обеспечены, а вот с людьми проблема.

Хотя у нас штаб, он работает, горячая линия работает круглосуточно, волонтеры – где можем, там помогаем с продуктами питания. Хотя есть проблема с людьми. Бывает приходишь, а у нее уже стоит 5 пакетов, потому что она повсюду звонит по телефону и плачет. Люди немного совести не имеют, к сожалению.