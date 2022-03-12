Премьер Хорватии Пленкович о разбившемся возле Загреба беспилотнике: Это угроза для ЕС и НАТО
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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что падение беспилотника возле Загреба – явная угроза ЕС и НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Dnevnik.hr.
По словам Пленковича, сейчас завершается расследование на месте крушения беспилотного летального аппарата в Яруне, возле города Загреб.
Он рассказал, что беспилотник прошел румынское, венгерское и хорватское воздушное пространство. Не исключено, что он был запущен с территории Украины, из Крыма.
"Есть несколько ресторанов, многоквартирные дома, общежитие с 4,5 тысячами студентов. К счастью, никто не пострадал, повреждено около сорока машин на стоянке", – сказал премьер-министр Хорватии.
Также Пленкович отметил, что это событие является угрозой ЕС и НАТО. Он призвал активизировать сотрудничество.
"Это могло произойти в другой столице, не только стран НАТО, но и ЕС. Это мог быть Будапешт, Братислава или Любляна. Мы должны активизировать сотрудничество, чтобы вовремя информировать страну о том, что происходит что-то подобное. Было ли это случайно или намеренно, мы до сих пор не знаем", – подчеркнул премьер-министр Хорватии.
Также он добавил, что службы сейчас изучают этот летательный аппарат, чтобы узнать, есть ли в нем какие-нибудь полезные данные.
"Мы не можем терпеть эту ситуацию, и она не должна происходить. Это была четкая и недвусмысленная угроза, которую необходимо устранить. Мы должны позаботиться, чтобы этот инцидент не повторился. Мы не умаляем этот инцидент, мы будем говорить во всех органах НАТО и предоставим доказательства на всех уровнях", - сказал Пленкович.
Премьер-министр Хорватии сказал, что беспилотник двигался очень быстро, его не успели заметить даже в Румынии.
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Российские войска с начала вторжения запустили более 775 ракет в Украине.
Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.
Чиновник, говоря на условиях анонимности, сказал, что это ракеты "всех мастей" и "различных видов", включая ракеты малой, средней дальности, баллистические и крылатые.
І це ще без врахування обстрілів реактивной артилерієй, бомбувань, та артелірійских обстрілів!
З'їли козла...
Незабаром літаки Фуйла будуть літати над Парижем
бо там живе сімейка Піськова,яких треба захищати
Закрийте небо,дайте літаки,ППО і все ,що потрібно.Збережіть наших людей,А ВОНИ ЗБЕРЕЖУТЬ ВАС.
Здається, ніякого НАТО просто не існує. Всі ці цигани там сидять і сподіваються, що Америка за них буде воювати. Ані ППО, ані своїх військ - взагалі нічого там нема, як показала ця дика історія.
За друге, це скоріш всього літаюча мішень. Навряд чи у неї є боєзаряд.
Сьогодні вже десь писали, ніби хорвати вже розшифрували GPS-трекер і вжахнулися. Там просто росіяни тупо переплутали назву населеного пункту, а навігатор по назві, підтягнув координати.
Ця "приблуда" повинна була летіти на територію України і "вскривати" місця розташування ППО та винищувальної авіації.
Може вони і не дають Україні засоби ППО, щоб не ганьбитися?
Курва, ми на стареньких ЗРК і таких же радарах, збиваємо ******* крилаті ракети, а румуни з батареями "Патріотів" прої..али старезний ще радянський літальний апарат, який проскочив всі Балкани, і, мабуть, якби було паливо "дошкандибав би до Франції або Іспанії.
Ту-141 официально на вооружении только у нас, разработан в 70-е годы и ни про какие трекеры понятия не имеет.
Скорее всего, было потеряно управление.
А НЕ официально кацапы могли его отжать в Крыму или на Донбассе в 14м.
Украина - на вооружении, некоторое количество израсходовано в ходе учений в качестве воздушных мишеней[10][11]
Россия - некоторое количество Ту-143 в войсках на 2016 год[12] и некоторое количество воздушных мишеней М-143, по состоянию на 2011 год[2]
Белоруссия - в 2009 году закуплено 50 единиц у Украины[13]
Вопрос остается открытым - как он пролетел 900+ км?
Помощь нам оказывают страны, а не блок.
Еще и невидимки для ПВО?
Супер оборона НАТО не увидела древний советский беспилотник, пролетевший ТРИ страны!!!!
Как он мог туда долететь хоть откуда-нибудь дальше, например, 250 км?
защитить,а хотят чтобы мы были буферной зоной и защищяли их.
Короче идут туда куда мацковский корабель.