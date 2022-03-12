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"Трупы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод", - Аброськин о ситуации в Мариуполе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация в Мариуполе катастрофическая, и если в ближайшее время туда не удастся доставить помощь, начнется голод.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил бывший заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Только что информация из Мариуполя. Труппы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод. Орки уничтожают город, как Сталинград или Алеппо. Самолеты бомбадируют непрерывно. Это ад", - написал он.

Аброськин также добавил, что боевой дух военных всех защитников Мариуполя на высоком уровне.

"Русских летчиков нужно казнить". – считает он.

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Топ комментарии
+9
Тогда и пленных рашистов начнётся голод .
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12.03.2022 15:58
+8
Це хіба можна таке чути про голод, про людей, які хочуть їсти, а нема нічого. Як цю наволоч путлера земля носить,а ЄС і Штати просто мовчать тупо.
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12.03.2022 16:01
+6
Ето так ***** защищает рузкоязычных. А в коментария кацапоиды и жители ОРДЛО злорадствуют и радуются как умирают в соседнем Мариуполе люди от голода и бомбежек. Все что нужно знать о *рузькоммире*
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12.03.2022 16:15
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Тогда и пленных рашистов начнётся голод .
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12.03.2022 15:58 Ответить
Це хіба можна таке чути про голод, про людей, які хочуть їсти, а нема нічого. Як цю наволоч путлера земля носить,а ЄС і Штати просто мовчать тупо.
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12.03.2022 16:01 Ответить
Київ обороняють, шкода, стільки відбивали атак, стільки загинуло маріупольців і все виходить ...
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12.03.2022 16:04 Ответить
Захід в місто це далеко не перемога і його взяття. Вуличні бої ніхто не відміняв. Навпаки рускі буже складніше використовувати арту і авіацію коли дистанція буде пару десятків метрів. В Грозному вуличні бої тривали біля двох місяців.
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12.03.2022 16:13 Ответить
posmotrel kartu.....Melitopol Berdiansk i Zaparozie blizaishie punkti oporu.....bez kontrnastupu tam Mariopolu nichem nepomozesh
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12.03.2022 16:02 Ответить
Мелитополь и Бердянск оккупированы РФ
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12.03.2022 16:07 Ответить
tagda vse ochen ploho
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12.03.2022 16:08 Ответить
Так на куя полонених годуєте?! Хоча вони ж своїм теж не потрібні, використаний матеріал
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12.03.2022 16:10 Ответить
Ето так ***** защищает рузкоязычных. А в коментария кацапоиды и жители ОРДЛО злорадствуют и радуются как умирают в соседнем Мариуполе люди от голода и бомбежек. Все что нужно знать о *рузькоммире*
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12.03.2022 16:15 Ответить
Тільки контрнаступ врятує Маріуполь, але всі знають, що для цього потрібно. Потрібні війська з дієвим ПВО, зброя, час на підготовку операції. Все на підході і формується армія в 0,5 млн героїв. Але це все в потрібній кількості буде накопичено не раніше, ніж через 2 тижні, якщо все організують добре: постачання і швидке злагодженя. Якщо зараз йти, то це втрати в 3 рази будуть більші серед військових. Це моє таке бачення. Південь потрібно звільняти в будь-якому випадку і чим швидшке, тим краще. Бо якщо не в найближчі 2-3 тижні це зробити, то невідомо коли це взагалі буде. Але реальний термін, щоб все оргнізувати правильно в наших умовах - це місяць. Що станеться за цей час важко уявити.
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12.03.2022 16:19 Ответить
Формирование резервов нужно было уже произвести ещё вчера. Если будет контрнаступление в течении 2 недель, то потеря Мариуполя не критична.
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12.03.2022 16:23 Ответить
В тому і річ, що є суміви, що це буде в найближчі 2 тижні, а через більший термін. Але я так розумію, що там люди після таких страждань вже готові гризти цих фашистських виродків будуть, щоб знищити їх і помститися за цей геноцид.
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12.03.2022 16:29 Ответить
Не раз заявлялось що в рускі замало сил зараз для штурму Маріуполя. Хоча не знаємо що по нашим силам в місті, скільки місцевих приєднаються до відбиття штурму. Також чи кільце блокади щільне, чи є можливість заходу невеликих груп підкріплення, доставки зброї та ***********. Ну і чи є можливість нашого прориву з міста при необхідності, якщо оборона стане вже неможливою.
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12.03.2022 16:59 Ответить
Втрата Маріуполя - це загибель десятків тисяч мирних і тисячі військових які там зараз тримають кругову оборону - це не критично? Тобто можна пожертвувати, скажімо, тисячею дітей? А які втрати, по вашому не припустимі - дві-три тисячі дітей? Після якої цифри потрібно йти на допомогу Маріку?
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12.03.2022 16:56 Ответить
Оборона Маріуполя я так розумію була задумана для відволікання значного угруповання противника. Але неврахували порушення ним всіх норм війни, масовані удари по мирним, та ж ситуація з їх підступністю при розмінуванні нами гуманітарного коридору. А чи є реальна можливість деблокади чи хоча б накрити ворога ззовні це вже завдання для наших генералів виходячи з оперативної ситуації.
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12.03.2022 17:08 Ответить
Якби могли накрити ворога, то вже накривали б, а не чекали доки він побудує логістику, ПВО, уркіплення. Так що зараз неможливо Маріуполь звільняти, бо немає чим і кому.
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12.03.2022 17:23 Ответить
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА!Это уже третий призыв к правительству Если «зелёные «коридоры не получаются .то ЛОГИЧНО нужно искать другой ход и выход …и он есть..зелёный коридор не надёжен ..
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12.03.2022 18:03 Ответить
Русских летчиков нужно казнить.
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12.03.2022 18:47 Ответить
 
 