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"Трупы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод", - Аброськин о ситуации в Мариуполе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в Мариуполе катастрофическая, и если в ближайшее время туда не удастся доставить помощь, начнется голод.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил бывший заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Только что информация из Мариуполя. Труппы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод. Орки уничтожают город, как Сталинград или Алеппо. Самолеты бомбадируют непрерывно. Это ад", - написал он.
Аброськин также добавил, что боевой дух военных всех защитников Мариуполя на высоком уровне.
"Русских летчиков нужно казнить". – считает он.
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