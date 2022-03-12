Зеленский о ситуации в Украине: Нескольких маленьких городков больше не существует. И людей нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны России против Украины было уничтожено несколько маленьких городков. При этом он добавил, что бомбежки не прекращаются под Киевом, в Харькове и Мариуполе.

Об этом Зеленский сегодня заявил на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Какая ситуация на фронте? У нас повсюду фронт, и повсюду ситуация сложная. Она по-разному сложна, на Западной Украине наши люди, слава Богу, не получили постоянные бомбардировки, то, что произошло у нас под Киевом, в Харькове, Мариуполе, во многих городах. И нескольких маленьких городков больше не существует. Это большая трагедия, их просто нет, и людей нет. И больше не будет", - заявил он.

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