Зеленский о ситуации в Украине: Нескольких маленьких городков больше не существует. И людей нет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны России против Украины было уничтожено несколько маленьких городков. При этом он добавил, что бомбежки не прекращаются под Киевом, в Харькове и Мариуполе.
Об этом Зеленский сегодня заявил на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Какая ситуация на фронте? У нас повсюду фронт, и повсюду ситуация сложная. Она по-разному сложна, на Западной Украине наши люди, слава Богу, не получили постоянные бомбардировки, то, что произошло у нас под Киевом, в Харькове, Мариуполе, во многих городах. И нескольких маленьких городков больше не существует. Это большая трагедия, их просто нет, и людей нет. И больше не будет", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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Вчера в 14:31 ·
ЗСУ вже ліквідували кількох московицьких полковників, чьотирьох генералів, але жодного москоовицького міністра оборони й жодного їхнього верховного головнокомандувача.
Мабуть, ті добре ховаються.
Але коли українські солдати до них доберуться, то не зможуть їх вбити.
Бо ті вже будуть мертві.
Ванюшки самі їх зажмурять. Зі словами "слава УкрАінє". Але цим не відкупляться