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Зеленский о ситуации в Украине: Нескольких маленьких городков больше не существует. И людей нет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский о ситуации в Украине: Нескольких маленьких городков больше не существует. И людей нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны России против Украины было уничтожено несколько маленьких городков. При этом он добавил, что бомбежки не прекращаются под Киевом, в Харькове и Мариуполе.

Об этом Зеленский сегодня заявил на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Какая ситуация на фронте? У нас повсюду фронт, и повсюду ситуация сложная. Она по-разному сложна, на Западной Украине наши люди, слава Богу, не получили постоянные бомбардировки, то, что произошло у нас под Киевом, в Харькове, Мариуполе, во многих городах. И нескольких маленьких городков больше не существует. Это большая трагедия, их просто нет, и людей нет. И больше не будет", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1300 украинских военных погибли с начала вторжения РФ, - Зеленский
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Топ комментарии
+14
Прогулял ***** по буковелям и заграницам оборону страны, теперь нет городор и жителей!
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12.03.2022 16:28
+13
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12.03.2022 16:27
+8
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12.03.2022 16:28
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12.03.2022 16:27 Ответить
не могли нормальні навіть думати, що рф піде війною в Україну.
це просто не налазило на голову.
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12.03.2022 16:47 Ответить
Компанія Imperva заявила про вихід з Росії та Білорусії. Також вона відключила усі сервіси кібербезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Під час виходу компанія відключила усі сервіси й послуги з кібербезпеки на території Росії та Білорусі, а саме:

веб-додатки;
запобігання DDoS-атакам;
кешування контенту;
захист хмарних сховищ;
безпеку даних;
захист від ризиків.

Війна Росії проти України триває сімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
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12.03.2022 16:27 Ответить
Прогулял ***** по буковелям и заграницам оборону страны, теперь нет городор и жителей!
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12.03.2022 16:28 Ответить
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12.03.2022 16:28 Ответить
Дмитро Корчинський

Вчера в 14:31 ·

ЗСУ вже ліквідували кількох московицьких полковників, чьотирьох генералів, але жодного москоовицького міністра оборони й жодного їхнього верховного головнокомандувача.

Мабуть, ті добре ховаються.

Але коли українські солдати до них доберуться, то не зможуть їх вбити.

Бо ті вже будуть мертві.

Ванюшки самі їх зажмурять. Зі словами "слава УкрАінє". Але цим не відкупляться
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12.03.2022 16:29 Ответить
А ви помітили як зі вчорашнього дня весь інформпростір став замість переможного 'програшним'? До чого нас готують? Українці не здадуться!!!!! Чого не можу сказати про світ і політиків....
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12.03.2022 16:39 Ответить
Какие то сегодня совсем грустные новости
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12.03.2022 17:27 Ответить
 
 