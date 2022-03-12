На границе с Молдовой отказали в выезде из Украины мужчине, комиссованном из-за тяжелых родов, - Госпогранслужба. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня в пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины значилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована в прошлом году.
В частности, числилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства Обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" - с усложненным течением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться неординарный ли это случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.
Пожалуйста, подождите...
анекдоты про беременных призывников рассказывать
ну, пусть идет помогает той же тер.обороне или волонтерам, раз воевать не может
он не беременній, он уже родил
поздно обратился, премию в лям баксов промукал
Вийшло й справді смішно для всіх... окрім комісованого/ї
Листчагськ, наприклад (на фото закрито, але схоже на Лисичанськ).
Або Сєверодонецьк
Плоскостопість та інші деформації стопи та пальців:
а) зі значним порушенням функцій;
Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку
Мерзко.
Статья 73
Включено: вагітність, пологи та післяпологовий період О00-О99
а) з ускладненим перебігом
И никакого плоскостопия. Прочитай по ссылке
http://www.no-army.kiev.ua/69-75.html
http://www.no-army.kiev.ua/rozklad.html
73а в этой редакции это про беременность.