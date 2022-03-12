Украина знает, где на складах есть нужные нам противоракетные системы. Мы готовы вытащить последние деньги, чтобы купить их, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В войне России против Украины украинская сторона нуждается в противоракетных системах. И она готова заплатить за их поставку.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в интервью для зарубежных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Есть несколько возможностей закрыть небо. Есть противоракетная оборона, которую можно предоставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, подробно, к складам. Мы не просто просили помощи, мы просили тех, у кого это есть. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу", - отметил он.
Он также отметил, что Украина готова сама заниматься доставкой систем противоракетной обороны.
"Так же, как и с самолетами. Мы нашли самолеты, под которые у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, которые уже готовы быть гражданами нашего государства, чтобы помочь Украине", - добавил Зеленский.
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і це серйозно.
не настрій а настрой
від мостів, інфраструктури і до житлових кварталів.
Головне що від Зе а ні півслова за свої попередні зальоти, а міг би стати
справжнім лідером наці 😐
https://twitter.com/OLGA34783989/status/1502614138748604417
Не трогайте советника ОПы.
як ця мразота скаржиться на життя.
а ще тиждень тому був в пропагандонському шоколаді
мага магомедов
51 минуту назад
@Глеб Пьяных ДОМ ЗА ГОД Эй Глеб слышишь если ты попытаешься в Турции что-то русское создать будь то школа или ещё что-то я совершу визит к тебе и это очень плачевно для тебя закончится понял да меня? Русское оставь у себя там в России здесь они не нужны ваши русские движухи. Если попытаешься что то руское привнести сюда, на этом все и закончится
щойно бачив результати опитування чи повинна Амеріка
надати все це Україні?
90% - yes!
Вам же податків вперед заплатили, пожертвувань сотні мільйонів, кредитів-допомоги десятки мільярдів!!!
А у вас вже "останні гроші"?!!