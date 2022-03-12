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война (46795) Зеленский (16549) ПВО (1481) самолет (3328) закрытое небо (37)

Украина знает, где на складах есть нужные нам противоракетные системы. Мы готовы вытащить последние деньги, чтобы купить их, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина знает, где на складах есть нужные нам противоракетные системы. Мы готовы вытащить последние деньги, чтобы купить их, - Зеленский

В войне России против Украины украинская сторона нуждается в противоракетных системах. И она готова заплатить за их поставку.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в интервью для зарубежных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Есть несколько возможностей закрыть небо. Есть противоракетная оборона, которую можно предоставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, подробно, к складам. Мы не просто просили помощи, мы просили тех, у кого это есть. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу", - отметил он.

Он также отметил, что Украина готова сама заниматься доставкой систем противоракетной обороны.

"Так же, как и с самолетами. Мы нашли самолеты, под которые у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, которые уже готовы быть гражданами нашего государства, чтобы помочь Украине", - добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+50
Я знаю де є такі системи, під новеньким асфальтом подивись.
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12.03.2022 16:52
+34
давайте залишим це на потім.....
і це серйозно.
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12.03.2022 16:59
+18
як би там не було системи ППО і літаки конче потрібні Україні ЗАРАЗ.
щойно бачив результати опитування чи повинна Амеріка
надати все це Україні?
90% - yes!
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12.03.2022 17:02
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Я знаю де є такі системи, під новеньким асфальтом подивись.
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12.03.2022 16:52 Ответить
давайте залишим це на потім.....
і це серйозно.
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12.03.2022 16:59 Ответить
От писанины на цензоре врядли что-то поменяется
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12.03.2022 17:02 Ответить
змінюється настрой людей які читають.
не настрій а настрой
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12.03.2022 17:05 Ответить
Після перемоги буде Велике Судівництво.
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12.03.2022 17:32 Ответить
Переможемо - подивимося ))
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12.03.2022 18:39 Ответить
Без сумніву.))
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12.03.2022 20:57 Ответить
Вже як би не проблема, бо Зе владі буде що відновлювати в Україні -
від мостів, інфраструктури і до житлових кварталів.
Головне що від Зе а ні півслова за свої попередні зальоти, а міг би стати
справжнім лідером наці 😐
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12.03.2022 17:42 Ответить
Если вы бы подумали, то вероятнее всего они специально вели себя так и показывали свою тупость. Враг расслабился и пришел в ожидании цветов, и его в итоге тут положили тысячами. Даже в играх на ПК есть такие тактики, что показываешь себя дураком, а потом сносишь врага, который на расслабоне пришел и вообще не готов к бою. Иначе победить орду очень тяжело.
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12.03.2022 17:47 Ответить
люди гинуть а ти з піддевками .. здохни тварюка
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12.03.2022 18:32 Ответить
Інфа по Портнову.
https://twitter.com/OLGA34783989/status/1502614138748604417
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12.03.2022 16:56 Ответить
Это другое (с)

Не трогайте советника ОПы.
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12.03.2022 17:02 Ответить
Зе п**дець продовжується.
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12.03.2022 17:46 Ответить
ковток радості: введіть в ютуб глеб п,яних в турции.
як ця мразота скаржиться на життя.
а ще тиждень тому був в пропагандонському шоколаді
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12.03.2022 16:58 Ответить
А вот один из коментов от местных)))

мага магомедов
51 минуту назад

@Глеб Пьяных ДОМ ЗА ГОД Эй Глеб слышишь если ты попытаешься в Турции что-то русское создать будь то школа или ещё что-то я совершу визит к тебе и это очень плачевно для тебя закончится понял да меня? Русское оставь у себя там в России здесь они не нужны ваши русские движухи. Если попытаешься что то руское привнести сюда, на этом все и закончится
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12.03.2022 18:12 Ответить
як би там не було системи ППО і літаки конче потрібні Україні ЗАРАЗ.
щойно бачив результати опитування чи повинна Амеріка
надати все це Україні?
90% - yes!
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12.03.2022 17:02 Ответить
Українці, поляки від Вас у шоці, не у захваті, говорять - які мужні люди. Давайте ,зараз потрібно добити цю полуздохшу курку, вона вже лежить лапами догори. А потім з гнидами
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12.03.2022 17:07 Ответить
С Гриценком посоветоваться он при своей бытности лидером был списывать все складов МО....
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12.03.2022 17:16 Ответить
Треба було раніше так діяти, авось вже б були ці системи.
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12.03.2022 17:18 Ответить
Йшов 8-рік війни, українська влада пішла на крайні міри, і готова відірвати бабло від серця, щоб купити зброю...
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12.03.2022 17:24 Ответить
А кацапам тільки й залишається, шо розганять "зраду".
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12.03.2022 17:45 Ответить
У Пороха вийшло - вийде і у Ахметова, Пінчука, Фірташа, Коломойського, Жеваго та інших.
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12.03.2022 17:47 Ответить
Які це "останні гроші"?!!!
Вам же податків вперед заплатили, пожертвувань сотні мільйонів, кредитів-допомоги десятки мільярдів!!!
А у вас вже "останні гроші"?!!
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12.03.2022 17:28 Ответить
То є "сталий вираз", речевой оборот, по росийски.
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12.03.2022 17:46 Ответить
Вроде,замороженные 380 млрд долларов ЦБ роССии переведены в резерв,для использования при восстановлении Украины! Наверное можно немного оттуда взять!
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12.03.2022 17:36 Ответить
Поки не узгодили де, коли і як.
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12.03.2022 17:48 Ответить
вы шо "вчерашний" , верите в байки шо всё так просто -раз и забрал 380 лярдов , да куй там ,-эта процедура затянется на года...
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12.03.2022 17:49 Ответить
ех, Зеленський! хай Бог тебе почує і донесе це тим, хто міг би нам продати!
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12.03.2022 18:13 Ответить
У пана атамана нет золотого запаса?
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12.03.2022 18:22 Ответить
Дай Боже - і отримаємо таке потрібне ППО: США розглядають можливість надання Україні систем ППО - ЗМІ
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12.03.2022 18:24 Ответить
На адміністрацію Байдена зараз відбувається сильний тиск всередині США - через його нерішучість у допомозі для України. Сподіваюсь - цей тиск змусить старого нарешті знайти свої "горішки" і надати Україні Хоча б ППО.
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12.03.2022 18:27 Ответить
Слава Україні. А змоделюємо сиьуацію - наша країна не витримала, рОСІЯ років за 8 зализала рани, і по Польші нанесла парочку / другу ядерних ударів. Питання - яка ступінь стурбованості виникне в НАТО, вони знову не схочуть "допустити" ядедерної війни, мабуть якось так. Польша, наші воїни зараз тебе захищають !!!
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12.03.2022 18:48 Ответить
На кого наш герой працює?
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12.03.2022 21:12 Ответить
Це питання вже стільки мусолять у відкритих розмовах, тільки "зраду" наганяють. Сподіваюсь, що прості люди країн світла додавлять своїх можновладців. А наші воїни правильно застосуть.
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12.03.2022 23:38 Ответить
С гетьманцева и асфальта что зарыл в землю будешь вытаскивать? А может с буковелей и корпоративов где гулял со слугами урода?
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14.03.2022 09:15 Ответить
 
 